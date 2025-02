Meghalt a Ferencváros legendás utánpótlásedzője, 25 játékosa lett válogatott

Az 1944. május 16-án született Serli Sándor neve fogalom a magyar labdarúgásban: egyet jelentett az utánpótláskorú játékosok nevelésével, emlékezett a trénerre a népligeti klub honlapján.

Az edző 1970-től foglalkozott fiatal tehetségek képzésével. Szakmai karrierjét a BVSC-ben kezdte, majd hét évvel később, 1977-ben került a Ferencváros utánpótlásába, ahol 21, korosztályos sikerekben gazdag évet töltött. Népligetből Óbudára vezetett az útja, ahol a III. kerületi TVE együttesében további húsz évig nevelte és tanította a labdarúgást szerető gyerekeket.

A klub honlapján kiemelte: Serli Sándor egyszerre figyelte a fiatalok hozzáállását, a labdaérzéküket, koordinációs képességeiket, valamint gyorsaságukat, de azt is, hogy milyen nagy akarat, küzdőszellem van bennük.

Hozzátették: minden gyerekben pillanatok alatt képes volt észrevenni valamit, ami kiemelte őt a társai közül. Az edzőként eltöltött közel ötven éve alatt több mint kétezer fiatalt nevelt, okított és tanított nem csupán a labdarúgásra, hanem az életre is.

A magyar szövetség budapesti hírekkel foglalkozó aloldalán emlékezett Serli Sándorra, akiről annyit közölt, hogy klubedzői feladatain túl utánpótlás szövetségi edzőként is dolgozott, az 55 éven keresztül tartó edzői munkáját 2021-ben ünnepélyes keretek között fejezte be. Kiemelték: a fiatalok körében kimondottan népszerű edzőnek száznál is több növendéke mutatkozott be a magyar élvonalban, 25-en pedig a válogatottban is pályára léphettek.