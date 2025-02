Vasárnap volt. Még mínuszok birkóztak a keleten nyugati oldalára forduló, ébredező nap sugaraival, amikor az Osztapenkónál ráhajtottam a kivezetőre. A gyerekülés lakója nagyokat ásítva próbálta betuszakolni a nagyujjat a szájába, de ordítani egyszerűbb, gondolta. Rakjuk be a kedvenc dalát, attól mindig elalszik. Lágy ritmusokkal kezdte betölteni a teret Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid, vagy ahogy a kezdőbetűkből többen azonosítani tudják: az ABBA. „Kicsúszik az ujjaim közül”, jön a refrén, majd az algoritmus a The winners takes it allra, a Győztesek mindent visznek című világslágerre vált. Agnetha hangja, mint egy jó minőségű kisüsti kísérő nélkül, fejbe vág: „I don't wanna talk – Nem akarok beszélni róla”. Kiestünk. Búcsúztunk az Európa-ligától.

Pedig milyen szépen indult. Leandro de Almeida beugrását és Újpest elleni diadalát követően nem egy nagy név, egy kirakatdísz, hanem elsősorban a szakmai kritériumnak maximálisan megfelelő nyugati gondolkodó, nevelő került a Ferencváros kispadjára. Mint mikor Kay (Tommy Lee Jones) elővette a Neuralyzer memóriatörlő ceruzát és a delikvens szemébe villantott a Men in Blackben, úgy feledkezett meg mindenki egy csapásra a sztankovicsi hangzatos szavakról, a címercsókokról, a B-közép-simogatóról és a köszönés nélküli, hátsó ablakon kimászós távozásról. Szerhij Rebrov után végre ismét egy jó szakember.

A megfizethető bomba név és jó edző egészséges kombinációja nehezen elérhető a Ferencváros számára, de az ukrán szakember abszolút a kivételek szűk halmazát erősítette. 2021-es távozását követően Pascal Jansen hátsója volt a hatodik a sorban, amely a ferencvárosi kispadot melegítette. A folyamatos edzőcserék és a szakemberek hátizsákjában érkező változó elképzelések az öltözőben is egyszerűsítették a helyzetet. Az érkezéskor esedékes csapatmeghívást már a legtöbben együtt tarthatták a búcsúvacsival, olyan gyorsan változott a keret. A holland távozása után aztán újra szembesülhettünk vele: nem csak a keret.

Az elmúlt években a Ferencváros kispadján ült trénerek teljesítménye Név mérkőzés pont/mérkőzés Robbie Keane 9 1,22 Pascal Jansen 30 2 Dejan Sztankovics 42 2,07 Máté Csaba 10 2,7 Sztanyiszlav Csercseszov 74 1,84 Peter Stöger 31 1,81 Szerhij Rebrov 133 2,08

Pascal Jansen jó választás volt. Jól teljesített. Kár, hogy csak 30 mérkőzés erejéig építette azt a házat, amelynek alapjaihoz már más talicskázta a betont. Azonban kettes pont per mérkőzés átlaga egy őszi időszakban kimagasló. Ahol az új lebonyolításnak köszönhetően számos nemzetközi kupameccs ékesíti a programot, és ennek oltárán bizony pár apró baki is becsúszik hazai porondon. Az edzői statisztikák tavaszi kozmetikázására már nem maradt felület. A téli átigazolási időszakot és a 2025-ös évet újra nagy névvel kezdte a Fradi. Nagy névvel, akinek edzői kvalitásait kinevezésekor és azóta is takarja a téli nyirkos, reggeli köd.

Az AS Roma elleni győztes csapatán hat(!) helyen változtató, hat(!) 21 éven aluli fiatallal felálló AZ Alkmaar elleni siker azonban újra reményeket adott. Sorozatban harmadszor lehetnek ott a zöld-fehérek valamely európai kupasorozat kieséses szakaszában. Ráadásul egy olyan sorsolást követően, ahol ez az eredmény abszolút felülteljesítésnek számít, bárki aláírta volna a kezdetekkor. Azonban az új edző, az új remények, egy jó sorsolás és egy könnyebbnek gondolt ellenfél újra nagy átalakításoknak mutatott zöld lámpát, engedett szabad átjárást.

A Ferencváros távozói a legutóbbi nyári és téli időszakban Név Mostani csapata Mikor, honnan és mennyiért érkezett mérkőzés / perc Samy Mmaee Dinamo Zagreb 2021, Sint-Truiden, 500 k 103 / 8448 Henry Wingo Toronto 2021, Molde, 770 k 102 / 7094 Mats Knoester Aberdeen 2022, Heracles Almelo, ingyen 53 / 4150 Amer Gojak Rijeka 2022, Dinamo Zagreb, 1 M 38 / 1864 Anderson Esiti ZTE 2022, PAOK, 1 M 60 / 3387 Csonka András ZTE saját nevelés 21 / 1041 Kady Borges Qarabag 2024, Krasznodar, 2 M 27 / 1376 Stjepan Loncar Lech Poznan 2021, Rijeka, 2,5 M 50 / 2642 Kenan Kodro Gaziantep 2024, Fehérvár, 600 e 19 / 777 Botka Endre Kecskemét – kölcsön 2017, Honvéd, 500 k 231 / 15 760 Gruber Zsombor MTK – kölcsön 2024, Puskás, 100 e 15 / 505 Katona Bálint Kecskemét – kölcsön saját nevelés 19 / 826 Kwabena Owusu Ankaragücü – kölcsön 2023, Qarabag 500 k 31 / 1250 Pászka Lóránd Kecskemét – kölcsön 2022, Soroksár 52 / 3105 Fortune Bassey DAC – kölcsön 2022, Budejovice, 1,5 M 21 / 921 Muhamed Besic Spartak Subotica 2021, klub nélküli, ingyen 60 / 2893*

* Besic 2012 és 2014 között már játszott a Ferencvárosban, a feltüntetett adatok a második időszakára vonatkoznak.

Az öröm pillanatában általában a sok szépre és jóra fókuszál mindenki, de a fejlődéshez szembe kell tudni nézni a hibákkal is. Az egyik ilyen hibapontra és következményre talán a Ferencváros idei távozói világítanak rá leginkább.

Az ingyen távozói, a véglegesen vagy csak kölcsönbe más klubokhoz kerülő közel húsz labdarúgó.

Samy Mmaee játékjogáért 2021-ben kifizetett 500 ezer euró remek üzletnek lenne tekinthető, pláne a zöld-fehérben játszott 103 mérkőzése és a 8448 percnyi játékideje okán. Azonban az igazán jó üzletet az jelenthette volna, ha nem ingyen távozhat Zágrábba egy ilyen korú és minőségű labdarúgó. Henry Wingo itt töltött három éve, 102 mérkőzése és az érte kifizetett 770 ezer euró is a jó választások közé sorolható, valamint Mats Knooester ingyen érkezése és epizódszerepei is indokolhatóak.

„Nothing more to say, no more ace to play – Nincs több mondanivaló, nincs több adu, amit kijátszhatnék”

A többi eset viszont...

Amer Gojakért 1 milliót fizetett a Fradi 2022-ben a Dinamo Zagrebnek. A horvát játékos 1864 percnyi játékáért és lerakott teljesítményéért ez horribilis összeg (540 euró percenként), a fizetéséről, egyéb juttatásairól nem is beszélve. Még az Anderson Esitiért kifizetett 1 millió sem a jó üzlet kategória, miután közel 3400 percnyi játékidő után ingyen a Zalaegerszeg csapatához szerződött. A legnagyobb kérdőjelek azonban Kady Borges és Stjepan Loncar neve mellett találhatók. A brazil labdazsonglőr távozását továbbra is rejtélyek fedik, azonban az 1376 percéért kifizetett 2 millió euró körül már kevesebb a kérdőjel. Mondhatnánk, minden perce aranyat ért, amit a pályán töltött, de ezek a percek 1500 eurójába fájtak a IX. kerületieknek. Loncar 2021-ben, rekordösszegért került a Fradiba. 2642 játékperce egy egészséges szezonra nem elég bármely bajnokságban, ezeket, a szinte semmilyen emléket nem hordozó perceket 1000 eurós egységáron nézhették a Fradi vezetői. Kenan Kodro féléves leigazolása 600 ezerért (777 perc) a magyar bajnokságra az értelmetlen halmaz egyik eleme, de Kwabena Owusu 500 ezres (1250 perc) és Fortune Bassey 1,5 milliós vételára (921 perc) sem a könnyen megfejthető kategória. Az ő csodálata került a legtöbbe a Ferencvárosnak.

„I've played all my cards – Minden lapomat kijátszottam”

Robbie Keane csapatának értéke már jó ideje az 50 milliós határ fölé emelkedett. A Puskás Akadémia és az Újpest hirtelen felpumpált kerete épp átlépte a 14 millió eurót, a többi hazai versenytárs tízmillió alatt.

Az első csapat jelenlegi, 30 fős keretében 22 külföldi és 8 magyar labdarúgó található. A nyolc fele kapus.

A korábbi ír válogatott érkezése óta Szalai Gábor nem kapott lehetőséget, Kaján Norbert egyszer, 90 perc erejéig bizonyíthatott, Tóth Alex neve mellett viszont 442 perc szerepel, Varga Barnabás pedig 563 percet tölthetett a pályán. Ezért is fájó, ha a távozók sorát sok magyar név is díszíti.

Közülük a leginkább meglepő Gruber Zsombor kezének az elengedése. Egy olyan húszéves fiatalé, aki Németország ellen a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, akire Marco Rossinak és a magyar labdarúgásnak is hatalmas szüksége van, akiért több mint egy éve pénzt fizetett a Fradi, és a legnagyobb magyar tehetségnek tartják. A szezonban 505 perc jutott számára zöld-fehér szerelésben, teljesen indokolhatatlanul. Az Európa-ligából való kiesést követően minden mérkőzésen neki kellene játszani. A Ferencvárosban. Gruber azonban a tavaszi idényt kölcsönben az MTK-nál tölti.

Természetesen egy reális, objektív értékelésnél ki kell emelni, észre kell venni a sok pozitívumot is.

Először értékesített 10 millió euró felett játékjogokat a Fradi.

Először jött be több a kasszába, mint amennyi az érkezőkért kifizetésre került.

Bár, ahogyan minapi cikkünkben fogalmaztunk: az elmúlt évek mérlege még mindig 16 millió euró feletti mínuszt mutat, de az irány jó. Ez az összeg pedig abszolút magyarázható már a nemzetközi porondon szerzett extra bevételekkel. Hat szezon, hat nemzetközi csoportkör, vagy főtábla. És két „nullázást” követően megszületett az első ferencvárosi gól a nemzetközi kupa kieséses szakaszában.

„Though it's hurting me, Now it's history – Bár ez fáj nekem, de az már történelem”

Az idei kiírásban 16 gólt szereztek az Üllői útiak, a helyzeteik minősége alapján (xG 11,5) jóval felülrúgva számaikat. Az átlagban 44 százalékos labdabirtoklás, az egyetlenegyszer, a Dinamo Kijev elleni fölényesebb labdabirtoklás (közel 80 percet emberelőnyben játszott a Fradi), valamint az átlagos 11 helyzetkialakítás azt mutatja, hogy játékban és a támadások felépítésében az előrelépés, az akarat ellenfelekre való ráerőltetése még nagyon gyerekcipőben jár. Tavaly kilenc gólt szerzett a Fradi, 12,5 helyzetet kidolgozva meccsenként a Konferencialigában, a 2022–2023-as szezonban pedig nyolcat (xG 7,8), mérkőzésenkénti kilenc kísérlet mellett. Az idei 16 találat háromnegyede három találkozón született.

A nemzetközi kupák új lebonyolítási rendszere új lehetőségeket kínált a legnagyobb mögé felzárkózni kívánó országok futballjának is. Magyarországot, mint az elmúlt években megszokhattuk, egyetlen csapat képviselte a különböző kupasorozatok főtábláján. A hazánkkal határos országok (Csehországgal és Lengyelországgal kiegészítve) hét BL-résztvevőt, három Európa-liga-indulót és kilenc Konferencialiga-csapatot adtak. Az El-ben a Fradit búcsúztató Viktoria Plzen mellett a román FCSB is a nyolcaddöntőbe jutott, kettős győzelemmel, a zöld-fehéreknek ötöst gurító PAOK ellen. Húsz résztvevő, egy magyar indulóval díszítve.

„Building me a home, thinking I'd be strong there – Egy otthont építeni és azt gondolni, hogy ott erős leszek”

Vasárnap volt. Eggyel gyorsabban vettem be az M7-es, Székesfehérvár-Kelet feljárójánál a kanyart, a visszapillantóban sietve próbált elbújni Börgönd mögött a narancssárga napkorong. Sietni kellett, egy óra múlva játszik a Fradi Fehérváron. Még nincs győzelmünk 2025-ben a bajnokságban, a Puskás nyolc ponttal vezet. Mindegy, a kiesést követően, csak a hazai színpadra koncentrálva egy ilyen minőségű keretnek eddig sem volt és most sem lehet ellenlábasa tavasszal. De Robbie Keane képes lesz rá? Kis túlzással bárki képes lenne ezzel a csapattal – mondják sokan. Picit már unalmas.

„I don't wanna talk, if it makes you sad. – De nem akarok beszélni, ha téged szomorúvá tesz.”

Abba. Abbahagyom. Ismét kapcsolódott a bluetooth.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

