A vendégek az első félidő hajrájában hiába találtak be, les miatt érvénytelenítették góljukat, így gól nélkül fordultak a felek, és a 72. percig így is álltak. Akkor azonban Khephren Thuram megtörte a jeget, az utolsó minutumban pedig Teun Koopmeiners biztosította be az újabb sikert.

Az elmúlt hetekben a Bajnokok Ligájából és az Olasz Kupából is kieső torinói alakulat sorozatban az ötödik sikerét aratta a Serie A-ban és feljött a negyedik helyre a tabellán.

Serie A, 27. forduló:

Juventus–Hellas Verona 2–0 (0–0)

vasárnap játszották:

AC Milan–SS Lazio 1–2 (0–1)

AC Monza–Torino FC 0–2 (0–1)

Bologna–Cagliari 2–1 (1–1)

Genoa–Empoli 1–1 (0–1)

AS Roma–Como 2–1 (0–1)

szombaton játszották:

Atalanta–Venezia FC 0–0

Napoli–Internazionale 1–1 (0–1)

Udinese–Parma 1–0 (1–0)

pénteken játszották:

Fiorentina–Lecce 1–0 (1–0)

A tabella:

1. Internazionale 27 60–25 58 pont

2. SSC Napoli 27 43–22 57

3. Atalanta 27 59–26 55

4. Juventus 27 45–21 52

5. SS Lazio 27 49–35 50

6. Bologna 27 42–33 47

7. Fiorentina 27 42–28 45

8. AS Roma 27 42–30 43

9. AC Milan 27 39–30 41

10. Udinese 27 34–37 39

11. Torino FC 27 31–32 34

12. Genoa 27 25–35 31

13. Como 27 33–43 28

14. Hellas Verona 27 27–56 26

15. Cagliari 27 27–42 25

16. Lecce 27 18–43 25

17. Parma 27 32–46 23

18. Empoli 27 23–44 22

19. Venezia FC 27 22–41 18

20. AC Monza 27 21–45 14

(MTI / Index)