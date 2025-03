Kerkez Milos, a Premier League-idény egyik meglepetésembere nem maradt észrevétlen a Real Madrid előtt sem – állítják Spanyolországban. A csakfoci.hu szúrta ki a Fichajes.net cikkét, melyben azt írja a portál, a Bajnokok Ligáját, valamint elődjét a Bajnokcsapatok Európa-kupáját rekordot jelentő 15 alkalommal elhódító gigaklubnál is szemet vetettek a 21-szeres magyar válogatott labdarúgóra.

A Real már érdeklődés szintjén állítólag már be is kopogtatott a 21 éves bekk klubjánál, az angol bajnokság 7. helyén álló Bournemouthnál, amely 40 millió euróban szabta meg Kerkez árát.

Kiemelik azt is, hogy a magyar védő felemelkedése üstökösszerű volt az elmúlt időszakban: a játékos gyorsaságának, kemény védekező játékának és annak köszönhetően, hogy a támadásokhoz is bátran fellép (ennek köszönhetően 5 gólpassza van már a Premier League-ben) már most „az angliai labdarúgás elitjéhez tartozik". Fejlődése pedig több európai topklub figyelmét is felkeltette, de úgy tűnik, hogy a Real Madrid lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a szolgálatai iránt. Mivel a madridi csapatának szüksége van egy megbízható alternatívára a bal szélen, az elkövetkező hónapokban hivatalos ajánlatot nyújthatnak be érte.

A Bournemouth ugyanakkor nem fogja megkönnyíteni a távozását. Az angol csapat már világossá tette, hogy bármiféle tárgyalás 40 millió eurótól indul náluk, ami magas összeg, de tükrözi Kerkez fontosságát csapata számára. A Real Madridnak pedig el kell döntenie, hogy hajlandó-e ekkora befektetést eszközölni egy olyan játékosért, akinek még van hová fejlődnie, vagy sem.

Ezzel párhuzamosan Fabrizio Romano, átigazolásokra szakosodott sportújságíró is Kerkez jövőjével foglalkozott. Az olasz megerősítette, a védő előtt több lehetőség is áll, s csaknem biztos, hogy nyáron klubot vált. Romano posztjából kiderült, a Real mellett továbbra is reális opció, hogy a 21 éves labdarúgó Szoboszlai Dominik csapattársa legyen a nyártól.

A Fichajes korábban Szoboszlait is összeboronálta már a királyi gárdával, míg legutóbb arról cikkezett a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányával kapcsolatban, hogy a korábban Neymart is foglalkoztató szaúdi klub, az al-Hilal 120 millió eurót sem sajnálna a megszerzéséért.

A Real Madrid kedden este hazai körülmények között 2–1-es sikerrel kezdte az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcát.