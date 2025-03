Akár tizenhat pontos előnyre is szert tehet hétvégén az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) a listavezető Liverpool FC. Nem véletlen, hogy a városban már tervezik és szervezik Szoboszlai Dominikék esetleges bajnoki parádéjának útvonalát.

Eltűnt Szoboszlai Dominik képmása a Liverpool stadionjának oldaláról!

Noha a változás már hetekkel korábban, február első napjaiban megtörtént, személyesen csak most szembesülhettem vele. A „vörösök” táborának legendás lelátórésze, a Kop mögött kívülről az egyik oldalon Mohamed Szalah lelkendezik a mindent elsöprő anfieldi hangulatról, a másikon pedig Virgil van Dijk és a klub megújult, letisztult címerét ábrázoló óriási molinó fogad a férfi és a női csapat meghatározó alakjainak fotómontázsa helyén. A stadion délnyugati oldalánál, a legendás játékosról és menedzserről, Bob Paisleyről elnevezett díszkapun belépve a sporttelepre valahogy minden sokkal „vörösebb”, sokkal „liverpoolibb”, mint korábban – még akkor is, ha Szoboszlai képmásának hiánya magyarként kissé fájó.

A címerállat egyúttal Liverpool egész városának is a jelképe: a mitikus liver madár. Története közel 800 évre nyúlik vissza. A brit történészek szerint elődje szerepelt azon a pecséten, amit III. Henrik adományozott a városnak a helyi iparosok és kereskedők céhének alapításához az 1220-as években. Az évszázadok alatt a madár eredete megfakult, sokan sokféleképpen mesélték és magyarázták, miért jelentős a város életében. S még az sem volt világos, pontosan miféle madár is. Voltak, akik sasként, voltak, akik olajágat tartó madárként jellemezték. Aztán egyszer csak nem számított már, megszületett a „lever”, majd később a „liver” elnevezés. A szájhagyomány pedig egy rég kihalt mitikus madár történetét költötte hozzá, ami valaha a Mersey-partján éldegélt.

A kikötőtől alig száz méterre felhúzott Liver Building a város egyik legdíszesebb, legkülönlegesebb, műemlékvédelem alatt álló épületének 1911-es átadása tette végképp a város szimbólumává a madarat, melyből kettő is ott „csücsül” a már kilométerekről kiszúrható falakon. A hím a tengert figyeli, féltő szemeit a tengerészeken tartva, a tojó pedig a várost kémleli, gondoskodó tekintetét a lakosokon – és a nyitott pubokon – pihentetve.

Mi pedig hol vörössel megfestett, hol fehérrel hímzett változatán pihentethetjük a szemünket, ahányszor csak egy Liverpool-mez elejének szív felőli oldalára téved a tekintetünk. Az alapítók, John Houlding vezetésével, a liver madarat – akkor még balról Neptunus római, jobbról pedig Tritón görög istenség társaságában (mindketten a vizek és tengerek urai) – már a klubcímer első, 1892-es verziójára is rárajzoltatták.

Ám nem csak a liver érdemli meg, hogy szájhagyomány útján mitikus képességekkel ruházzák fel: minden jel abba az irányba mutat, hogy a Liverpool labdarúgócsapatát a 2024–2025-ös idényben alkotó játékosokról is legendákat zenghet majd a Mersey-parti város néhány évtized múlva. A csapat tíz körrel a szezon vége előtt tizenhárom ponttal vezet a tabellán. Holnap, azaz szombaton pedig a tök utolsó, eddig mindössze kilenc pontot szerzett Southamptont fogadja a 28. fordulóban.

Borsod vármegyéből az Anfieldre

Mondani sem kell: országos egyesnek ígérkezik a mérkőzés. Más kérdés, hogy gyakorta épp ezek a meccsek a legkeményebbek, a biztosnak gondolt pontok begyűjtését tekintve a legrázósabbak. Főleg úgy, hogy a találkozó a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő két felvonása közé ékelődött be, s mivel Franciaországban Arne Slot vezetőedző csaknem minden kulcsembere végigjátszotta a meccset (a házi gólkirály Mohamed Szalah éppenséggel kapott néhány perc pihenőt, ami az 1–0-s siker megszerzése szempontjából végül kiemelt jelentőséggel is bírt), várhatóan többen is a S’oton ellen kapnak majd egy kis pluszpihenőidőt.

A szezonban már több mint 2700 játékperccel álló Szoboszlai azonban remélhetőleg ezúttal sem marad ki: január eleji betegsége óta sorozatban tizedszer! Kár is lenne a kispadra tenni, hiszen a piros-fehér mezes riválisról kifejezetten szép emlékeket őriz, és egy-egy átlövéssel vagy épp labdalopással ezúttal is megvillanhat a vélhetően tömörülni igyekvő, ugyanakkor a mélyre húzott védelmi vonalat egy kifejezetten kulturált, lapos, rövidpasszos labdakihozatallal kombináló riválissal szemben. Emlékezetes, az azóta már öt bajnoki találatnál járó középpályás a szezonbeli első gólját épp a Southampton otthonában 3–2-re megnyert bajnokin szerezte.

Pénteken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tucatjával lehetett a meccsre igyekvő magyarokra bukkanni. Az egyik legnagyobb csoport egy szolnoki, a Liverpoolnál hivatalosan is bejegyzett szurkolói klub tagjaiból állt. Zsolték közel négy évtizede járnak a vörösök mérkőzéseire, az egyik legkülönlegesebb élmény, amit az Anfielden átéltek, a 2017-es BL-csoportmeccs a Szpartak Moszkva ellen, ami 7–0-s hazai sikert hozott. Legutóbb viszont nem bizonyultak szerencsehozóknak: eddig csak a Nottingham elleni 1–0-s bajnoki vereség alkalmával jártak a szezonban az impozáns arénában. Az a mérkőzés a Liverpool egyetlen hazai, illetve összességében is egyetlen bajnoki veresége ebben a kiírásban.

Zsolték amúgy alaposan felforgatott kezdőt várnak, a védelemben Jarell Quansah-val és Kosztasz Címikasszal, a középpályán pedig legalább egy alapembert pihentetve Curtis Jonesszal. A találkozó egyik nagy kérdéseként pedig Cody Gakpo esetleges játszatását jelölték meg. A holland labdarúgó egy hónapja megsérült, s bár azóta visszatérhetett, csak perceket kapott Slottól, a Paris Saint-Germain otthonában pedig ismét hiányzott. Február tizenhatodikáig viszont nyolc góllal és három assziszttal vette ki a részét a bajnoki menetelésből, így nyugodtan mondhatjuk, oroszlánrészt vállalt az üldözőkkel szembeni tekintélyes előny kiépítésében.

A repülőn aztán egy Sajószentpéterről, a mindössze 10 ezer fős borsodi városkából érkezett házaspár ült mögöttem, akik kimondottan Szoboszlai Dominik és a Liverpool közös varázsára kíváncsian vágtak neki az útnak. Ők ráadásul hivatalos úton, a magyarra leginkább jegylottóként fordítható módon jutottak belépőkhöz a szombati találkozóra. A történet lényege, hogy 30-40 font közti áron megváltható klubtagságival a drukkerek szezononként kétszer kijelölhetnek több mérkőzést is, amelyikre szívesen kilátogatnának az Anfieldre. Ezt követően egy sorsoláson vesznek részt – általában többszörös túljelentkezés, így igen pocsék esélyek mellett –, majd ha a szerencsés kevesek közé kerülnek, egyszer csak érkezik egy e-mail, hogy ha még fenntartják vásárlási szándékukat, úgy megvehetik a belépőjüket. Nekik már ez is egy fél győzelem, hát még ha a Liverpool holnap behúzza a három pontot, esetleg Szoboszlai is emlékezetes teljesítményt nyújt.

A ligatörténelem egyértelmű: döntő meccs jön!

Slot pénteki sajtótájékoztatója alapján egy dolog csaknem kizárt, hogy a vörösök félvállról vennék a találkozót.

„A játékosaimnak is érezniük kell, hogy a Southampton elleni mérkőzés lényegében egy a nyolc nap alatt ránk váró három döntő közül. Amikor az előttünk álló meccsekre gondolok, minden alkalommal eszembe jut a döntő szó, és hiszem, hogy ezt a futballistáink mellett a szurkolóink is átérzik majd. Nagyon fontos találkozó lesz a holnapi, a drukkereink is fontosak lesznek: bízom abban, hogy már kezdés előtt fél órával tele lesz a lelátó, és már bemelegítés közben megkapják a játékosaim azt a jutalmat tőlük, amit a Párizsban tettekért érdemelnek” – fogalmazott a holland szakember.

Többször megénekeltük már, a Liverpool a PSG otthonában kifejezetten alárendelt szerepet játszott mezőnyben, mégis nyert 1–0-ra. A házigazda 27 alkalommal lőtt kapura a találkozón, ugyanez kettő volt liverpooli oldalon, mégis a vendégek várhatják kedvezőbb helyzetből a visszavágót. Slot ezúttal is kiemelte, hogy Angliában nincs téli szünet, ezért hónapok óta folyamatos terhelés alatt vannak. Beszélt arról is, az elérhető adatok alapján a szerdai BL-meccs előtt előzetesen úgy kalkuláltak, a franciák most jobb állapotban vannak, tudatosan választott óvatosabb, védekezőbb taktikát, abban a tudatban, hogy nyílt sisakos csatában valószínűleg hamarabb fogyna ki energiatartalékaiból az ő csapata, mint a párizsi.

„Ezt is figyelembe kell venni, amikor a teljesítményünket és az eredményeinket nézzük. Három-négy hónap érdemi szünet nélkül egy olyan tényező, amit nem lehet nem számításba venni. Ezért aztán nem is mondhatom azt, hogy alárendelt szerep ide, alárendelt szerep oda, csak Harvey Elliott győztes góljával lettem volna elégedett. De az is tény, mentálisan egész más helyzetből várhatjuk így a második mérkőzést, mint várhattunk volna nélküle" – tette hozzá.

Fotó: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Hungary Arne Slot lehet, hogy rotálni fog, de Curtis Jones (17) aligha veszi át Szoboszlai Dominik helyét a kezdőben.

„Jó helyzetben vagyunk, a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is joggal optimista köröttünk mindenki, de a munka java még előttünk áll. Mint mondtam, három döntőt kell lejátszanunk picivel több mint egy héten belül. Itt a holnapi meccs, aztán két nappal utána már jön is a következő. Ez a hét olyan, amire valószínűleg minden Liverpool-drukker vár, és tudom azt is, hogy sokan már most a Ligakupa-döntőt várják, mások meg arról kérdezősködnek, vajon mi lesz kedden a Bajnokok Ligájában. De remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy a szurkolóink holnap lesznek a leghangosabbak az eddigi szezonban, és aztán jöhet majd a PSG-meccs, utána pedig a döntő. Legyen a három közül a legjobb hangulatú meccs a holnapi – nem bánnám!”

Közel sem biztos, hogy Arne Slot tudja, mennyire igaza van, amikor döntőként emlegeti a szombati meccset. A Premier League 1992 óta íródó történelme egyértelműen alátámasztja az állítását. Az 1997–1998-as idényben a Manchester United épp akkora, tizenhárom pontos fórt adott le menet közben a végső győztes Arsenallal szemben, mint amekkora most a Liverpoolé. Akkor a londoniakat végül 78 ponttal, a Unitedet eggyel megelőzve koronázták bajnoknak. Ennél nagyobb pontkülönbséget azonban még soha, egyetlen csapat sem tudott megfordítani a PL-ben.

A tizenhat pontos előny azt is jelentené, a Liverpoolnak elegendő a hátralévő meccseiből csak ötöt megnyerni, vagy két döntetlen mellett négyet ahhoz, hogy bizonyosan bajnokká avanzsáljon a szezon végén.

Brit sajtóhírek szerint a városi tanácsban már most elkezdték keresni az ideális dátumot és útvonalat a bajnoki parádéhoz. Több mint harminc éve az első igazihoz. Legutóbb, a 2020 nyarán elhódított elsőség idején ugyanis a koronavírus-járvány miatt sem a stadionban, sem a város utcáin nem lehetett valódi ünnepséget tartani a szurkolókkal.

Ha a S’oton elleni három pont megvan, a legvérmesebbek a viselni kívánt mezüket is elkezdhetik vasalni…

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 28. FORDULÓ

16.00: Liverpool FC–Southampton FC – helyszíni beszámolóval az Indexen.

(Borítókép: A Liverpool-játékosok gólöröme Szoboszlai Dominik találata után a Southampton otthonában lejátszott őszi bajnokin. Fotó: Adam Davy - PA Images / Getty Images Hungary)