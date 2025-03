Jóé emlékszünk még Liam Roberts kirívó durvaságára a március elsején játszott Crystal Palace–Millwall angol FA-kupa-mérkőzésen. A Millwall kapusa szinte lerúgta Jean-Philippe Mateta fejét, a szerencsétlen francia csatár fülét 25 öltéssel kellett összevarrni.

Sajnálatos mellékzöngéje volt az esetnek, hogy a bíró csak hosszas VAR-ozás után húzta elő a piros lapot.

A szövetség fegyelmi bizottsága első fokon három meccsről tiltotta el a sérülést okozó kapust, később azonban megduplázták a büntetést. Most egy független fellebbviteli bizottság helyben hagyta a döntést, azaz Robertsnek hat mérkőzést kell kihagynia.

A vétkes kapus egyébként megbánást tanúsít, és szívhez szóló levelet írt:

Üdvözlök mindenkit! Most, hogy túlvagyunk az ügyön, és egy kicsit lecsillapodtak a kedélyek, el akarom mondani, mennyire nehéz volt ez a hét nekem és a családomnak. De mindenekelőtt Jean-Philippe-nek, akinek ez úton is a jókívánságaimat küldöm, és mielőbbi gyógyulást kívánok. Még aznap este beszéltem vele, bocsánatot kértem, és örülök, hogy nem lett komolyabb baja. Lesújtott, ami történt. Szó nélkül elfogadom a piros lapot és a fegyelmi büntetést. Megjegyzem, nagyon fájt, hogy sokan úgy gondolták, szándékosan okoztam a sérülést. Sem ekkor, sem korábban, sohasem akartam készakarva sérülést okozni egy másik profijátékosnak, aki a futballból él. Meg kell mondanom, rengeteg fenyegetést kaptam és is, és a családom is. Ugyanakkor köszönetet kell mondanom klubomnak, a Millwall FC-nek a támogatásért. Legyetek jók! Vigyázzatok magatokra! Robbo