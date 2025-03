Mint beszámoltunk róla, a Liverpool hazai pályán 3–1-re verte a sereghajtó Southamptont. A találkozó azonban közel sem indult olyan simán a házigazda számára, mint azt a végeredmény mutatja: a Pool a PSG elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonása után kifejezetten fásultnak tűnt az első játékrészben, annak hajrájában pedig hátrányba is került. Arne Slot vezetőedző szünetben hármat cserélt, a többi közt Szoboszlai Dominikot is lehozva a pályáról.

Sajnos nem a legjobb mérkőzést választották – mondta a sajtótájékoztatón az M4 Sport újságírójának kérdésére Slot. A többi meccs után mindig elmondom, Dominik olyan, mint egy gép, fut, fut, fut. Ebben a szezonban most először láttam azt, hogy nincs ilyen állapotban, másképpen futballozott. De ez teljesen normális ilyen terhelés mellett. Lehet, hogy én hibáztam azzal, hogy kezdőnek jelöltem, mert egyébként minden meccsen rengeteget ad a csapatnak. Annak a jó oldala, hogy most csak negyvenöt percet játszott, hogy kedden pihentebb lehet. Jó dolgom van, mert a középpályán több kiváló játékosra is számíthatok Dominik mellett, ahogyan az ma is kiderült. Lásd, Harvey Elliott beszállása

– mondta a döntés hátteréről a holland szakember. A húzás bejött, a második félidőt sokkal lendületesebben, nagyobb elánnal kezdte a vörös mezes alakulat, amely az 54. percre meg is fordította a találkozó állását.

„A lelátóról más követni a meccset, de onnan fentről is azt éreztem, hogy az egész csapat nincs valahogy azon az energiaszinten, mint szokott. Ezért is döntöttünk úgy, hogy három helyen is változtatunk a szünetben. Ilyenkor nem csak a beszállók frissessége segít, hanem a pályán maradó nyolc játékos is azt érzi, valami nagyon nem volt itt jó, még jobban megacélozzák magukat. Szünet után már sokkal jobban néztünk ki, amiért elismerést érdemel az egész csapat” – tette hozzá a szakvezető.

Az Anfield interjúfolyosóján a csapat kapitánya, Virgil van Dijk arról beszélt, még véletlenül sem attól lett nehézkes a Liverpool játéka, hogy a csapat tagjai esetleg már a keddi, PSG elleni visszavágóra gondoltak volna. „Sokkal inkább az számított, hogy az előző 90 percünk milyen nehéz és kemény volt" – fogalmazott a bekk.

A Southampton – védelmi hibából született – találatát egyszerű kommunikációs bakinak titulálta, ami sajnos, nem sajnos, a játék része. Szerinte azért nagybetűs csapat a mostani Liverpool, mert Párizsban Alisson bravúrja húzták ki őket a csávából, most pedig a támadószekció remeklése fordította meg a második félidőben a meccset, hogy aztán se ő, se a brazil kapus ne kelljen, rosszabbul érezze magát a kelleténél.

A szünetben beálló Andy Robertsont arról kérdezték, mi a mostani csapat legnagyobb erénye a legutóbbi bajnoki címet szerző társasághoz, vagy épp az előző évadban bronzéremig jutó társasághoz képest. A skót balhátvéd szerint egyértelműen a mérkőzések menedzselésében léptek előre, hogy sokkal hatékonyabbak rossz játék mellett is. Ha igazán nem megy, akkor sem kapnak ki, valahogy döntetlenre mentik a mérkőzéseiket, de az esetek többségében – jóval jobb arányban, mint a korábbi szezonokban – tudják elkerülni, hogy egyáltalán hátrányba kerüljenek.

„Ahogyan azt Virgil is mondta, mi is emberek vagyunk, néha nem sikerül úgy a dolog, mint szeretnénk, de ebben a szezonban valahogy kevesebbet hibázunk" – mondta az Anfield folyosóján összegyűlt újságíróknak.

Sikerével a Liverpool 16 pontos előnyre tett szert a bajnoki tabellán második helyen álló Arsenallal szemben. Igaz, pillanatnyilag kettővel is több mérkőzést lejátszva riválisánál. Vasárnap a londoniakon a sor, hogy a forduló végére ne legyen ott az első két helyezett közt kritikus tömegként értelmezhető tizenhat pont. Nem mintha reális forgatókönyvnek tűnne, hogy innen még ki lehet csavarni a 20. bajnoki címet a liverpooli kezekből.

A Mersey-parti alakulat kedden a Paris Saint-Germain ellen folytatja erőltetett menetét.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 28. FORDULÓ

Liverpool FC–Southampton 3–1 (Núnez 51., Szalah 54., 88. – mindkettőt 11-esből, ill. Smallbone 45+1.)

a további mérkőzéseken

Nottingham Forest–Manchester City 1– 0 (Hudson-Odoi 83.)

0 (Hudson-Odoi 83.) Brighton–Fulham 2–1 (Van Hecke 41., Joao Pedro 98. – 11-esből, ill. Raúl Jiménez 35.)

(Van Hecke 41., Joao Pedro 98. – 11-esből, ill. Raúl Jiménez 35.) Crystal Palace–Ipswich 1–0 (Sarr 82.)

később

18.30: Brentford–Aston Villa

Brentford–Aston Villa 21.00: Wolverhampton–Everton

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 70 pont/29 meccs (69–27), 2. Arsenal 54/27 meccs (51–23), 3. Nottingham 51 (45–33), 4. Manchester City 47 (53–38), 5. Chelsea 46/27 (52–36), 6. Brighton 46 (46–40), 7. Newcastle United 44/27 (46–38)