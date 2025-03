A negyedik napra is jutott meglepetés Liverpoolban, köszönhetően Kingának.

Reggelihez igyekezve a pultnál álló hölgy, amint meglátta a nevemet, csupán annyit kérdezett: „Csak nem magyar vagy te is?” Eltelt három nap a Liverpool szélén, a klub edzőközpontjának is otthont adó Kirkbyben úgy, hogy nem derült ki, a szállásom egyik dolgozója is magyar. Ám ha már a negyediken igen, rögvest beszélgettünk kicsit a kinti életről, no és persze a futballról.

Mint megtudtam, Kinga a szakácsként dolgozó férjével együtt költözött az Egyesült Királyságba, először Londonba, majd még a koronavírus-járvány előtt ide, Liverpoolba. Azt meséli, bár sok minden hiányzik nekik Magyarországról, hazatérni már nem terveznek: a Mersey partján megtalálták a számításukat, saját ingatlanjuk van, a gyerekeik is Angliában születtek. Azt azonban megjegyezte, téved, aki szerint a briteknél kolbászból van a kerítés, példaként az egészségügyi rendszert említette, ami ugyanúgy, ha nem még jobban leterhelt, mint a hazai. A sürgősségin a sokszor 10-12 órás várakozás még akkor is lélekölő, ha maga az intézményi háttér sokkal jobb infrastruktúrával bír, az épületek korszerűek, gondosan karbantartottak és színesek.

„Az angolok odáig vannak érte, bár a nevét még mindig nem tudják rendesen kimondani, inkább emlegetik Dominikként, az kellően nemzetközi” – mesél a Szoboszlait övező, már-már kultikus imádatról a liverpooliak körében. Kinga egyébként nem az a futballfanatikus típus, de honfitársunk szereplését így is követi. Mint mondja, sokkal több Szoboszlai-mezes vendéggel találkozik a meccshétvégéken, mint magyarral, ami szerinte egyértelmű jele annak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya micsoda népszerűségre tett szert a környéken. Ráadásul nem is csak a környéken, találkozott már dán, holland, francia, sőt dél-koreai vendéggel is a 24 esztendős középpályás nevét hordva a meze hátulján.

Új hét, újabb két meccs – így is összegezhetnénk a Liverpool helyzetét, valami pedig azt súgja, Kinga ezen a héten aligha botlik Szoboszlai-mezes franciákba a reggelizők regisztrálása és felügyelete közben.

A keddi ellenfél ugyanis a már többször „megénekelt” Paris Saint-Germain lesz. A franciákat pedig érezhető óvatossággal kezelik a Pool játékosai és szurkolói is. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonását ugyan rendkívül taktikus játékkal, no meg Alisson Becker kapus BL-rekordot jelentő kilenc védésével 1–0-ra megnyerték az angolok, a mezőnyfölény alapján a hazaiak többgólos győzelme tűnt volna jogosabbnak Párizsban. Elég, ha csak a 71 százalékos labdabirtoklást és a huszonhét gólszerzési kísérletet említjük Luis Enrique csapatának oldaláról.

Arne Slot, a vörösök vezetőedzője nem győzött bókolni a PSG-nek a párharc keddi visszavágóját felvezető sajtótájékoztatón.

„Egyáltalán nem lepett meg, hogy az első meccsen ennyire be tudtak nyomni minket. Most is hasonló presszióra számítok a részükről, jól menedzselt, erős csapat a PSG, amely ráadásul jól tudta forgatni hétvégén a csapatát is. A szerdai meccs után néhányan azt mondták, elég gyengén futballoztunk, amivel nem értek egyet. Helyt álltunk egy rendkívül intenzív, minőségi futballt játszó rivális otthonában, bár az igaz is, tudunk jobban játszani a múlt hetinél. Szerencsére jobb állapotban is vagyunk, mint egy hete voltunk, és ezt, remélem, hogy a saját szurkolóink előtt be is tudjuk majd bizonyítani” – mondta a holland szakember.

Slot reagált a riválist irányító Enrique felvetésére is, mely szerint, aki ebből a párharcból tovább tud jutni, az lesz az egész sorozat egyik fő esélyese is – minimum a döntőig.

„Azt gondolom, hogy mind a két csapatban megvan a minőség ahhoz, hogy Bajnokok Ligája-döntőt játsszon, de azt is, hogy bármelyik jut tovább, nem lesz könnyű dolga. Rögvest a folytatásban az Aston Villával vagy épp a Brugge-zsel, amelyek szintén bizonyítottak már épp eleget.”

De arról is beszélt, épp a PSG a legjobb példa arra, hogy egy európai topcsapat két-három hónap alatt is mennyit tud változni, fejlődni – ezért aztán teljesen mindegy, hogy jelen pillanatban a Liverpool erősebbnek tűnik-e, mint az Arsenal vagy a Bayern München.



Játszottunk a Manchester Cityvel, az Arsenallal, de ki merem jelenteni, ez a PSG a legkomplettebb, legjobb csapat, amellyel eddig a szezonban szembenéztünk. Kiváló ellenfeleink akadtak, nincs köztük óriási különbség minőségben, de az a sebesség, az a technikai és kombinációs készség, ami a párizsiakban megvan, egészen ritka. Mindez a világ egyik, ha nem a legnagyobb anyagi hátterével, és egy hasonlóan kiváló vezetőedzővel társul… Mindez mondatja velem, hogy kedden ki kell hozzuk magunkból a lehető legjobbat, hogy ne kerüljünk bajba

– tette hozzá. Megjegyezte, szerinte a helyzetek számában sokkal kiegyenlítettebb találkozó lesz a keddi, hozzátéve, a többség joggal emelte ki a PSG huszonhét gólszerzési kísérletét az első mérkőzésről, ám szerinte azt is érdemes megjegyezni, hogy ezek közül csak kettő-három igényelt igazán nagy bravúrt Alissontól, a próbálkozások többsége pedig tizenhatoson kívüli átlövési kísérlet volt.

„Iszonyatos keményen dolgoztunk azért, hogy a csapatot felkészítsük minden lehetséges forgatókönyvre. Azért vagyok ilyen nyugodt most is, mert elvégeztük a munkát, ami rajtunk állt. Nem álmodoztunk, nem ábrándoztunk ezen a héten sem, hanem hihetetlen fókuszáltan tettük a dolgunkat” – tekintett előre.

A két csapat örökmérlegéből messzemenő következtetést kár lenne levonni, a múlt hetivel együtt háromszor találkoztak a BL-ben, kettőt az angolok, egyet a franciák nyertek ezen mérkőzések közül. A gólkülönbség 5–4 a Pool javára. Volt még egy Kupagyőztesek Európa-kupája párharcuk is 1997-ben, akkor a PSG otthon 3–0-ra nyert, a Liverpool az Anfielden viszont csak 2–0-ra, így a francia csapat ment tovább.

Jóval nagyobb a merítés, ha az ellenfelek nemzetiségét nézzük: a Mersey-partiak eddig 34-szer találkoztak európai kupameccsen francia riválissal, 20 győzelem és három döntetlen mellett 11 vereség ezeken a mérlegük. A párizsiak ugyancsak 34-szer vívtak angol csapat ellen, az ő mérlegük viszont negatív: 11 győzelem, kilenc döntetlen és 14 vereség. Idegenben ezek közül négy siker született.

A találkozónak Szoboszlai Dominik remélt főszerepe mellett is lesz magyar vonatkozása: a játékvezető ugyanis a román színekben szereplő, ám nagykárolyi, erdélyi származású Kovács István lesz.

A labda – magyar idő szerint – 21 órakor indul majd útjára. A mérkőzésről az Indexen percről percre frissülő szöveges tudósításban számolunk be, majd helyszíni összefoglalóval jelentkezünk.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA-NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, 21.00: Liverpool FC (angol) – Paris Saint-Germain (francia) – helyszíni beszámoló az Indexen



Az első mérkőzésen: Paris Saint-Germain–Liverpool 0–1 (Elliott, 87.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik kezdéshez készül a Liverpool hétvégi bajnokiján, a Southampton ellen 3–1-re megnyert Premier League-találkozón, az Anfield Roadon. Fotó: Liverpool FC / Getty Images Hungary)