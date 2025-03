Egy kávé három fontba (kb. 1425 forintba) kerül a Liverpool szurkolói üzletének emeletén kialakított kávézóban. Az ablakon túl betölti a teret az Anfield homlokzata, a főlelátó és a legfanatikusabbak törzshelyének számító Kop csücske. A stadionnak azon része, ahová kedd este ennek az összegnek a száz, de inkább százötvenszereséért lehet majd bejutni a másodpiacon elérhető jegyekkel. Hivatalos forrásból származókkal pedig már csaknem sehogy: a klubhonlap szerint hetek óta telt házas a találkozó.

Mi tagadás, a legtöbb szurkoló nem éppen azt kapta múlt héten a Paris Saint-Germain–Liverpool-összecsapástól, amire előzetesen számított. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének slágermeccsén a francia sztárcsapat lényegében lefutballozta a pályáról az angolokat (például 27 gólszerzési kísérlet a kettő ellenében) – a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató „vörösök” hajrában lőtt góllal mégis győzni tudtak a Parc des Prince-ban. A kialakult helyzetben pedig csak még tovább fokozódott az érdeklődés a visszavágó iránt. A szurkolók azt érzik, csap-tuknak az idényben talán még egyszer sem volt ekkora szüksége az Anfield BL-esteken világhírű támogatására.

Míg a legtöbb szakíró a mezőnyjátékosok közül a magyar labdarúgó-válogatott 24 éves kapitányát emelte ki Párizsban, addig a meccs legnagyobb hőseként a kilenc védést bemutató, ezzel új BL-rekordot felállító Alisson Beckert emlegették. A brazil sem szerénykedett, nemes egyszerűséggel pályafutása legjobb mérkőzéseként hivatkozott a francia fővárosban lejátszott kilencven percére. Ám nemcsak Alisson dicsőségét, a modern adatelemzését is remekül szolgálta a mérkőzés. Arne Slot, a Pool vezetőedzője ugyanis már az azt felvezető sajtótájékoztatóján arról beszélt, noha a közvélemény szerint övé jelenleg Európa legjobb csapata, ők a rendelkezésükre álló adatok alapján úgy látják, az aktuális formát tekintve a kijelentés sokkal inkább igaz a PSG-re. A holland nem volt rest az adatokhoz igazítani csapata taktikáját, és a megszokottnál jóval mélyebben meghúzott védelmi vonallal a kontrákra játszani idegenben.

A húzás bejött. S mindez akkor is igaz lenne, ha nincs a Mohamed Szalah helyére a 86. percben beküldött Harvey Elliott gólja – szinte – az első labdaérintéséből. Slot szavai alapján egy 0–0-s döntetlennel épp úgy ki lett volna békülve ő is és a liverpooli öltöző is, mint most az egygólos vezetéssel.

Az Anfield azonban más kávéház.

Odahaza a Liverpool nem játszhat pusztán a kontrákra, és a legkevésbé sem rendezkedhet be csupán az eredmény, a minimálisnak nevezhető egygólos fór őrzésére. Még akkor sem, ha Slot mester szavai a hétvégi bajnoki után nem épp azt sugallták, minden rendben van csapata erőállapotával.

Van Dijk kész megszenvedni a sikerért

Az elmúlt két hónap eszelős menetelése megtette a hatását: a „vörösök” 2025-ben már a 19. tétmérkőzésükre készülhetnek, az év kezdete óta pedig csak egy olyan hetük volt, amikor ne kellett volna kétszer is pályára lépniük. Mindez a leginkább harcedzett játékosokon is nyomot hagyott.

Sajnos nem a legjobb mérkőzést választották – mondta a 3–1-es sikert követő sajtótájékoztatón az M4 Sport újságírójának kérdésére Slot. – A többi meccs után mindig elmondom, Dominik olyan, mint egy gép, fut, fut, fut. Ebben a szezonban először láttam azt, hogy nincs ilyen állapotban, másképpen futballozott. De ez teljesen normális ilyen terhelés mellett. Lehet, hogy én hibáztam azzal, hogy kezdőnek jelöltem, mert egyébként minden meccsen rengeteget ad a csapatnak. Annak a jó oldala, hogy most csak negyvenöt percet játszott, hogy kedden pihentebb lehet

– indokolta két nappal korábban azt a holland edző, miért épp a magyar középpályás volt az egyik azon három játékosa közül, akit lecserélt szünetben a sereghajtó elleni bajnokin.

A szezonban már közel 2750 percnél járó Szoboszlai úgyis a csapat ötödik legfoglalkoztatottabb tagja, hogy december végén eltiltott, majd az új év elején beteg volt, így több meccset is teljesen kihagyni kényszerült. Január 14-e óta, azaz az elmúlt hét hétben pedig konkrétan csak a gólgép, Mohamed Szalah és a csapatkapitány, Virgil van Dijk töltött nála is több időt a pályán mezőnyjátékosként.

Már kezdőrúgás előtt tudtuk, hogy lesznek olyan etapok a meccs közben, amikor szenvednünk kell, de ezek a pillanatok mutatják meg csak igazán egy csapat jellemét, kitartását és összetartását. Párizsban pedig tanúbizonyságát adtuk mindezen kvalitásoknak

– idézte Van Dijk szavait a párharc első mérkőzéséről a Liverpool hivatalos honlapja.

Arról már az Anfield interjúfolyosóján beszélt a Southampton elleni sikert követően (3–1), hogy az egygólos előny ellenére sem lesz jelentősen könnyebb dolguk a visszavágón. Legfeljebb az Anfield megrettentő erejében, a drukkereik biztatásában reménykedhetnek, mint plusz hajtóerő.

„Klasszis ellenfél vár ránk, amely csak arra koncentrál, hogy valahogy legyőzzön minket. Minőséget kell mutatnunk, és valószínű küzdenünk a végsőkig” – utalt arra, hogy a legkevésbé sem számít a 90 perc lejárta előtt jelentősen korábban eldőlő csatára.

Szoboszlai a lakmuszpapír

Hogy a drukkerek mennyire várják a keddi mérkőzést, beszédes: az Anfield környékén találkoztam olyanokkal, akik nemhogy háromszáz, öt-hatszáz fontot is kifizettek volna, ha akad egy eladó belépőm – bármelyik szektorba. Ha csak nem tudja valaki előre a lottószámokat, vagy nincs kezében a tuti nyerő leosztás a kártyaasztalnál, amivel bankot robbantson, az azért az Egyesült Királyságban sem kevés pénz egy egyestés programért. Csak viszonyítási alapként, ez az átszámolva 250-300 ezer forintos jegyár majdnem annyi, mint amennyiért a másodpiacon, online jelenleg jegyhez lehet jutni a 36. fordulóra kiírt, május 10-ei Liverpool–Arsenal bajnoki mérkőzésre, amelyen minden logikus számítás szerint legkésőbb matematikailag is bajnokká válhatnak Szoboszlaiék. S szintén hasonló összeget kóstál a vasárnapi Ligakupa-döntő, a Newcastle United ellen a Wembley-ben megvívandó összecsapás egy-egy (legolcsóbb) belépője. Egy olyan mérkőzésé, melynek végén trófeát emelnek a magasba...

Szombat este még javában pezsgett az élet a stadion környéki pubokban és vendéglátóhelyeken, mikor a Kirkbyben található szállásom felé menet szóba elegyedtem néhány liverpoolival. Többségük egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy a frissesség bizony a PSG javára döntheti a párharcot. Más kérdés, hogy a franciák sem játszottak sokkal kevesebbet, január óta csupán egy tétmérkőzés mínuszban vannak a Poolhoz képest amiatt, mert playoffkörre kényszerültek a ligaszakasz után a BL-ben. A helyiek szerint azonban egyáltalán nem mindegy, hogy egy lefutott párharcban a Brest egy csapat ellenfele, vagy sorozatban a Newcastle United, Manchester City, Aston Villa hármas, ahogyan két héttel korábban Szoboszlaiékkal történt.

Érdemes tényleg megnézni, a PSG milyen összeállításban verte 4–1-re szombaton a Rennes-t a francia liga 25. fordulójában. Luis Enrique vezetőedző csaknem csikócsapatot küldött a pályára, 23 évesnél egyedül a kapus – itt is frissített Gigi Donnarumma helyén az orosz Matvej Szafonovot beküldve –, a jobb szélső (épp 24) I Kang-ing, és a bal oldali hátvéd, Lucas Hernandez volt öregebb. A szerdai, BL-összeállításhoz képest ugyancsak három játékos maradt a kezdőben, közülük csupán a 23 esztendős ecuadori védő, Willian Pacho kapott 90 percet.

Ilyen felvezetés után – bár az is lehet, csak a Southampton elleni első félidő viszonylag friss emléke beszélt belőlük – útitársaim inkább tűntek óvatosan optimistának, mint önbizalomtól duzzadónak. De az is kijelenthető, három, Liverpoolban eltöltött nap megannyi beszélgetésével a hátam mögött, hogy a helyiek a mostani PSG-t tartják a szezon eddigi legkeményebb ellenfelének.

A scouserek a magyar labdarúgóval kapcsolatban azt mondták, néha olyan irdatlan munkát tesz a meccseikbe – amit egyébként egyre többen és egyre jobban értékelnek a Kopban is –, nem ártanak a S'oton-meccshez hasonló, fáradtságról árulkodó mérkőzések, hogy el tudják hinni, ő is hús-vér ember. Azon egyébként meglepődtek, hogy ő és Ryan Gravenberch is kezdett a hétvégi bajnokin, abban viszont csaknem biztosak, hogy a középpályás duó kedden is kezdő lesz a franciák ellen.

Inkább az az aggasztó, ha már ő is ennyire fáradtnak tűnik, mennyire lehetnek fáradtak a többiek?

– hangzott el a nem is annyira költői kérdés már a Liverpoolt a közvetlen agglomerációban fekvő Kirkbyvel összekötő 19-es buszon.

A kérdés több mint jó. Választ azonban kedd esténél korábban aligha kaphatunk rá. Egyúttal azt is jól mutatja, hogy Szoboszlai a Premier League szintjén is kiemelkedő munkabírásával igazi lakmuszpapír lett a drukkerek egy részénél.

A labda – magyar idő szerint – 21 órakor indul majd útjára. A mérkőzésről az Indexen percről percre frissülő szöveges tudósításban számolunk be, majd helyszíni összefoglalóval jelentkezünk. A Liverpool–PSG-párharc győztese az Aston Villa és a Club Brugge csatájának nyertesével találkozik majd az elődöntőért. A birminghamiek idegenben 3–1-re verték a belgákat, így „félidőben” érik egy angol házi csata.

A PSG kávéja azonban még nem főtt le.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, 21.00: Liverpool FC–Paris Saint-Germain



Az első mérkőzésen: Paris Saint-Germain–Liverpool 0–1 (Elliott, 87.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik küzd a labdáért a PSG otthonában lejátszott múlt hét szerdai összecsapáson. Fotó: Getty Images Hungary)