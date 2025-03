A várakozásoknak megfelelően Dárdai Bence is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar labdarúgó-válogatott keretébe a márciusi összetartásra, amelynek csúcspontjaként majd Törökországgal játszik dupla mérkőzést a nemzeti együttes. Az első találkozót március 20-án, csütörtökön Isztambulban, a visszavágót három nappal később, vasárnap a Puskás Arénában rendezik. A párharc győztese a Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényében az A divízióban szerepelhet, a vesztes a másodosztálynak megfelelő B divízió tagja lesz.

A legfiatalabb Dárdai fivér, akinek apukáját követően már két testvére, Palkó és Márton is pályára lépett a magyar válogatottban, a magyar szövetség közösségi oldalán rövid videóüzenetben jelentkezett be.

„Sziasztok, Dárdai Bence vagyok. Érkezem. Hajrá, magyarok!”

Két újonc is meghívót kapott Marco Rossitól a férfi A-válogatott keretébe a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Egyikük egy rövid videóüzenetet is küldött. További részletek hamarosan az mlsz.hu-n. #csakegyutt #magyarok #TURHUN #HUNTUR @VfL_Wolfsburg pic.twitter.com/ExeIF9a5JZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 10, 2025

A márciusi keretről még annyit árultak el előzetesen a posztban, hogy az egy hónappal ezelőtt felnőtt szinten a mieinket választó támadó középpályáson kívül további egy újonc, a ferencvárosi Tóth Alex kerül be a négy kapus és huszonnégy mezőnyjátékos közé.

A magyar keret:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Marco Rossi hétfőn 13 órától a telki edzőközpontban hirdette ki a keretet, és tartott annak kapcsán sajtótájékoztatót.

Dárdai Bence beválogatása magától értetődik

Felütésképpen Rossi a két újoncról beszélt:

Az a feladatunk, hogy utánajárjunk a tehetséges fiataloknak, megfigyeljük őket. És akik megérdemlik, azokat be is hívjuk. Dárdai Bence rendszeresen játszik a Wolfsburgban, ha nem is minden alkalommal és nem kilencven percet, de egy jó Bundesliga-csapatról beszélünk. Eljött az alkalmas pillanat, mihelyt Bence mellettünk döntött Németország rovására, magától értetődő, hogy meghívtuk a keretbe.

Hangsúlyozta, hogy Tóth Alexet is közelről figyelték, meggyőző teljesítményt nyújtott, ezért nyugodt szívvel hívták be a 24 mezőnyjátékos közé. Van néhány billegő név, küzdelmes meccs lesz Isztambulban, becsúszhatnak sárga lapok is, ezért a bő keret.

Milos Kerkezzel vajon most milyen a személyes kommunikáció? A következő kérdés ezt firtatta.

Igazából közöttünk nincs probléma – jelezte a kapitány. – Milosnak nyilván fizikai természetű gondja volt legutóbb, ezt a klubjával egyeztetve oldotta meg, és én tiszteletben tartottam a döntését. Rendszeresen érintkezünk, SMS-ben, whatsappon, Zoomon, sőt, még videókonferencia is volt a minap. Nincs közöttünk semmilyen feszültség.

Fel az ezredikre!

Az isztambuli az ezredik meccs lesz a magyar válogatott történetében. Ez mit jelent? Nyomást vagy pluszmotivációt?

„Abban bízom, hogy ez pluszmotiváció lesz arra, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, és ez az eredményjelző táblán is látható legyen. A szurkolók és a játékosok is kellemes szájízzel emlékezzenek a jubileumra. Az elmúlt hét évben sok emlékezetes mérkőzésünk volt, remélem, ezt alátámasztják az újságírók is. Jó lenne szívesen emlékezni az ezredikre.”

Egy kérdés erejéig felvetődött Böde Dániel, az NB I góllövőlistája éllovasának a neve is. Erre Rossi azt mondta, nem ugyanaz idehaza és a nemzetközi mezőnyben jeleskedni, miközben maximálisan elismeri a 39 éves paksi center teljesítményét. Szóba került a grazi Zétényi János neve is, de neki még bizonyítania kell, továbbá nem ártana megszerezni a magyar állampolgárságot.

A kapuskérdés továbbra is napirenden van, főleg, hogy Dibusz Dénes meggyógyult, és Gulácsi Péter is a válogatott rendelkezésére áll.

„Amióta hét éve én vagyok a szövetségi kapitány, ők ketten sziklaszilárdan töltötték be a kapusposztot, felváltva. De Dibusz még csak egyetlen meccsen védett felépülése óta, ezért hívtam meg négy kapust. Most hat nap áll csak rendelkezésre az edzésekkel és a két meccsel együtt, nem lesz idő kísérletezni, a regeneráción lesz a hangsúly. Például itt van Dominik, még jó, hogy legutóbb csak 45 percet játszott. Arra nem számíthatunk, hogy Szoboszlai majd mindent megcsinál.”

Szalai Attila ismét tagja a keretnek, és ennek az az oka, hogy végre négy meccsen játszott, és ebből háromszor kilencven percet. De még nem érte el a csúcsformáját. Rossitól a bizalom jele, hogy meghívta régi hűséges emberét. Nagy Ádámra ugyanez vonatkozik, de őt most nem hívta meg, ahogy Lang Ádámot, de mindkettejük előtt nyitva áll a válogatott kapuja.

„Senkinek sem adom ajándékba a válogatott mezt!” – hangsúlyozta a szakvezető.

Kerkez és Nagy Zsolt egyszerre a pályán?

Az Index arról érdeklődött, lehet-e megoldást találni a két remek baloldali szárnyvédő/középpályás, Kerkez Milos és Nagy Zsolt együttes szerepeltetésére.

Igen, ezen sokat gondolkodtam, mert az a feladatom, hogy a legjobb játékosaim játsszanak – mondta Rossi. – Igen, ezen gondolkodtam, mert az a feladatom, hogy a legjobb játékosaim játsszanak. De Kerkezt és Nagyot nehéz egyszerre játszatni. Gulyás és Dibusz is nagyszerű kapus, de egyszerre nem védhetnek. 60 éves vagyok, ha nem tanultam volna az elkövetett hibáimból, akkor csak öregebb lettem volna, de nem tapasztaltabb, bölcsebb. 5–0-ra vesztettünk Németország ellen, egy az egyben letámadtuk a németeket, majd az utolsó félórában kaptunk négy gólt. Litvánia ellen Szoboszlai Dominik 6-os pozícióban játszott, 2–0-ra égtünk is a szünetben. Aztán váltottam, visszaállítottam 10-esbe, és kiegyenlítettünk 2–2-re.

Rossi még arról is beszélt végezetül, hogy Szalai Ádám egészséges, ha rajta múlik, ott ül mellette a kispadon a Törökország elleni mérkőzéseken.

A keret jövő hétfőn találkozik Telkiben.

A magyar válogatott a 2024–2025-ös kiírásban csoportjában az erőviszonyoknak megfelelően a harmadik helyen végzett: Németország és Hollandia mögött, de Bosznia-Hercegovina előtt. A négyesből így előbbi kettő játszhat negyeddöntőt, míg utóbbi automatikusan kiesett. Ugyanakkor márciusi ellenfelünk a B divízióban Wales mögé szorult, de másodikként Izland és Montenegró előtt végzett.

Marco Rossi nem örült felhőtlenül a törököknek, akiknél olyan talentumok viszik a prímet, mint a Real Madridnál szereplő Arda Güler, vagy a Juventus szélsője, Kenan Yildiz, míg a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján két hellyel előzik meg a 30. pozíciót elfoglaló magyar nemzeti csapatot.

Novemberi írásunkban utaltunk rá: a török keret körülbelül duplaannyit ér, mint a magyar, viszont a (futball)történelem a mieink mellett szól. Az elmúlt 17 évben egyenesen veretlenek vagyunk ellenük: a 2014-es vb-selejtezőben a hazai 3–1-es győzelem után idegenben 1–1-re végeztünk, míg a Nemzetek Ligája 2020–2021-es kiírásában a B ligában idegenben (1–0) és itthon (2–0) is magyar siker született.

A következő NL-kiírásban a csoportkör találkozóit 2026 őszén rendezik meg, a negyeddöntőket és az osztályozókat 2027 tavaszán játsszák, a négyes döntőt pedig június közepén.

Az Index a magyar válogatott mindkét márciusi mérkőzéséről percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd összefoglalóval és a főszereplők értékelésével jelentkezik.

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park, 18 óra

Visszavágó

Magyarország–Törökország, Puskás Aréna, 18 óra

További párosítások:

negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

az elődöntő ágai

Olaszország/Németország–Dánia/Portugália

Hollandia/Spanyolország–Horvátország/Franciaország

osztályozó, A/B liga

Ukrajna–Belgium

Ausztria–Szerbia

Görögország–Skócia

osztályozó, B/C liga

Koszovó–Izland

Bulgária–Írország

Örményország–Georgia

Szlovákia–Szlovénia

osztályozó, C/D liga

Gibraltár–Lettország

Málta–Luxemburg

(Borítókép: Dárdai Bence [VfL Wolfsburg] a Freiburg elleni bajnoki mérkőzésen Patrick Osterhage szorításában 2024. december 13-án Baden-Württembergben, Németországban. Fotó: Tom Weller / picture alliance / Getty Images)