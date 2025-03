Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a Bournemouth vasárnap 2–2-es döntetlent játszott a Tottenham otthonában a bajnokság 28. fordulójában. A pontszerzésben Kerkez Milos is nagy szerepet játszott, gólpasszt is jegyzett, Jamie Carraghar, a Liverpool legendája beadásáért méltatta a 21 éves magyar válogatott védőt.

Micsoda beadás Kerkez Milostól! Ez mindent elmond róla, milliméterpontos. Ennél jobb beadást már nem látunk az idényben.

Carragher korábban is dicsérte már Kerkezt, szerinte a fiatal magyar a PL felfedezettje, és úgy véli, hogy tökéletes helyettese lenne a Liverpoolnál a sok kritikával illetett Andrew Robertsonnak. Nem is véletlen, hogy már számtalanszor szóba hozták a bajnokság legnagyobb esélyesével – illetve több más klubbal is.

Érdekesség, hogy szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt Szoboszlai Dominikről is megjegyzést tett a szakkomentátorként tevékenykedő korábbi labdarúgó. Akkor úgy fogalmazott válogatottunk csapatkapitányáról, hogy „nem én vagyok Szoboszlai Dominik legnagyobb szurkolója, de azt el kell ismerni, hogy remek az atletikussága. A csapat tízeseként az emberek arról beszélnek, hogy szenzációs a labda nélküli munkája. De ő a mi tízesünk, három gólt szerzett a Liverpool tízeseként. Persze tudom, hogy remek munkát végez a csapatban, és úgy gondolom, hogy Slot Paquétával szemben is Szoboszlait kezdetné” – kritizálta a 24 esztendős középpályást, aki válaszul góljainak, illetve asszisztjainak számát is növelte az elmúlt hetekben.

Carragher 1996 és 2013 között erősítette a „vörösöket”, 737 tétmérkőzésénél többet csak Ian Callaghan (857) tud felmutatni a patinás klubnál.

A Liverpool – egy meccsel többet játszva – 15 ponttal vezet az Arsenal előtt a bajnoki futásban, míg a Bournemouth jelenleg a nyolcadik 44 egységgel.