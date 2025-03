A magyar labdarúgó-bajnokság másodosztályának 20. fordulójának vasárnapi Békéscsaba–Csákvár (0–3) találkozójának első félidejében egy szerencsétlen eset történt. A hazaiak harmincéves játékosát, Csató Martint csapattársa, az ugyancsak labdát szerezni igyekvő Tóth Máté véletlenül fejbe térdelte. Az eset után hosszú percekig ápolták a védőt, majd szerencsére saját lábát sétált le a pályáról.

A súlyos baleset másnapján a Békéscsaba klubizgatója, Igricz Mihály a csakfoci.hu-nak elmondta, hogy Csató Martin koponyatörést szenvedett, műtétre azonban nem szorul.

Hál' Istennek úgy néz ki, hogy nem kell őt műteni. Halántéktáji koponyacsonttörése lett egy szerencsétlen ütközés következtében, de a felépülése minimum 12 hetet vesz igénybe. A saját csapattársa, Tóth Máté térdelte fejbe egy szerencsétlen eset során, őt is megviselte ez az egész, hiszen az egyik legjobb barátja Martinnak. Rögtön, ahogy tudott, be is ment hozzá a kórházba. Martint ma még benntartják, várhatóan holnap engedik haza. Innen is üzenjük neki az egész klub nevében, hogy jobbulást kívánunk, és várjuk őt vissza.