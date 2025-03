Az elmúlt hónapokban sérüléssel küzdő, a visszatéréshez már közel járó Farkas Erik Leonard is szerepet kap kedd este az Anfielden. A Liverpool akadémistája egyike lesz azon fiataloknak, akik labdaszedőként segítik majd a lebonyolítást a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének egyik legjobban várt párosításában – tudta meg honlapunk.

A St. Helensben élő Farkas testvérek – Erik 18 esztendős fivére, Patrik is futballista – pályafutásáról már többször is írtunk az Indexen, legutóbb tavaly októberben látogattuk meg őket Liverpool és Manchester közé eső otthonukban.

Farkas Erik sérüléséig meghatározó tagja volt ebben az idényben a Liverpool U16-os csapatának, több góljáról és gólpasszáról is beszámolhattunk, miközben a korosztályos bajnokikon – állandó mezszámozás nélkül, ám árulkodó módon – hol a nyolcas, hol a tízes szerelésben szerepelt. Teljesítményével több más klub figyelmét is felkeltette Európa-szerte. Edzői rendszeresen az akadémia kiemelt tehetségeként jellemzik, aki rendkívül dinamikus fejlődést mutatott az elmúlt időszakban. Képességeire a behívó alapján az Angol Labdarúgó-szövetségnél, azaz az FA-nél is felfigyeltek. Decemberben behívták az angol korosztályos válogatottba is.

A középpályás nyáron kapott új, 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál. Idehaza a szegedi SZEOL-ban kezdett futballozni, majd mikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékosmegfigyelői kiszemelték. A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el, az U18-as magyar válogatott Farkas Patrik aztán 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készülhet rendszeresen.

A Liverpool és a PSG párharca egygólos angol vezetésről folytatódik. A labda – magyar idő szerint – 21 órakor indul majd útjára az Anfield Roadon. A mérkőzésről az Indexen percről percre frissülő szöveges tudósításban számolunk be, majd helyszíni összefoglalóval jelentkezünk.

A találkozón várhatóan kezdőként kap majd szerepet a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki január 14-e óta eddig csak egy liverpooli tétmérkőzésen, a – rotáció miatt csaknem a teljes első keret által kihagyott – Plymouth elleni FA-kupa-meccsen nem volt ott a pályán első perctől kezdve.

Az év egyik legnehezebb kihívása vár a Poolra

Az esti riválist Slot is a legkeményebb ellenfélnek nevezte, amellyel ebben a szezonban eddig találkoztak.

Játszottunk a Manchester Cityvel, az Arsenallal, de ki merem jelenteni, ez a PSG a legkomplettebb, legjobb csapat, amellyel eddig szembenéztünk. Kiváló ellenfeleink akadtak, nincs köztük óriási különbség minőségben, de az a sebesség, az a technikai és kombinációs készség, ami a párizsiakban megvan, egészen ritka. Mindez a világ egyik, ha nem a legnagyobb anyagi hátterével, és egy hasonlóan kiváló vezetőedzővel társul… Mindez azt mondatja velem, hogy kedden ki kell hozzuk magunkból a lehető legjobbat, hogy ne kerüljünk bajba

– mondta hétfő esti sajtótájékoztatóján a mester.

Szoboszlai hasonló véleményt fogalmazott meg a minap, mikor a Kirkbyben található tréningközpontban arról kérdeztük, az övék-e a világ jelenlegi legjobb csapata.

Nem tudom, erre mi a jó válasz. Jelen pillanatban vezetjük a Premier League-et, és a Bajnokok Ligájában is továbbjutásra állunk. De közben itt van a múlt szerdai meccs: itt van egy PSG, amiről őszintén mondom, a legjobb csapat, amely ellen valaha játszottam. És azért játszottam már néhány erős csapat ellen… Labdabiztosak, egy az egyben elképesztőek, szervezetten védekeznek. Tényleg, igazi csapat lett mostanra belőlük. Akkor vagy a világ legjobb csapata, és még akkor is inkább csak Európa legjobb csapata, ha bajnok vagy otthon, és mellé megnyered a BL-t. Azt tudom, hogy nekünk ez a tervünk.

– tekintett előre a magyar középpályás.

A két csapat örökmérlegéből messzemenő következtetést kár lenne levonni, a múlt hetivel együtt háromszor találkoztak a BL-ben, kettőt az angolok, egyet a franciák nyertek ezen mérkőzések közül. A gólkülönbség 5–4 a Pool javára. Volt még egy Kupagyőztesek Európa-kupája-párharcuk is 1997-ben, akkor a PSG otthon 3–0-ra nyert, a Liverpool az Anfielden viszont csak 2–0-ra, így a francia csapat ment tovább.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, 21.00: Liverpool FC (angol) – Paris Saint-Germain (francia) – helyszíni beszámoló az Indexen

(Borítókép: Szoboszlai Dominik ünnepel a Manchester City elleni győzelem után. Fotó: Catherine Ivill – AMA / Getty Images Hungary)