Múlt szombaton, órákkal az Osasuna elleni bajnoki mérkőzés előtt vesztette életét váratlanul a Barcelona csapatorvosa, így azt a találkozót kegyeleti okokból le sem játszották. Három nappal később viszont már vissza kellett térniük a pályára a katalán futballistáknak, méghozzá a Benfica elleni nyolcaddöntő visszavágóján, hazai közönség előtt. A párharc első meccsét a Barcelona nyerte Lisszabonban, Raphinha remek gólja jelentette a különbséget.

A mérkőzés egy perces gyászszünettel kezdődött, Carlos Minarro Garcíára emlékezve. Majd nem kellett sokat várni ahhoz, hogy a Barcelona megzörgesse riválisa hálóját. A 11. percben góllá érett a katalánok nyomasztó mezőnyfölénye: Koundé fejese után Yamal három remek csellel máris a 16-oson belül találta magát, majd ballal az ötös jobb sarka elől középre adott. Raphinha érkezett a beadásra, és az ötös másik sarka elől ballal a kapu bal felső sarkába emelte a labdát, 1–0!

Fotó: Getty Images

Nem tartott viszont sokáig a katalánok előnye, mert két perccel később, egy bal oldali szögletet követően Nicolas Otamendi – Koundét megelőzve – bólintott a bal alsó sarokba, 1–1! A labda Lewandowski fején is megcsúszott, védhetetlen volt Szczesny számára. A félidőre mégis a Barcelona vonulhatott előnnyel, a 27. percben Lamine Yamal újra bizonyította kivételes tehetségét: egy remek csel után, kissé jobbról, 18 méterről lőtt félmagasan a hálóba, 2–1! Ahogy az lenni szokott, jött is a táncolós gólöröm a spanyol tinitől. Az első játékrész végén érkezett a slusszpoén, Baldé hosszú passzát Raphinha gyűjtötte be, majd az ötös bal sarka elől lőtt a bal alsó sarokba, 3–1!

A Barcelona minden lényeges kérdést lezárt ezzel, remekül futballozott Hansi Flick csapata.

A második félidő elején lesgólt szerzett a Benfica, Pavlidisz passzából Aursnes kissé jobbról, 10 méterről talált a hálóba, de abban a pillanatban, amikor kapta az átadást, előrébb helyezkedett, mint az utolsó katalán védő. A 66. percben ezúttal Pavlidisz volt a befejező ember, de ő sem jutott el érvényes gólig, mivel a görög támadó balról a kapus ölébe lőtt – Szczesny magabiztosan védett. A Barcelona éppen annyira erőltette meg magát, amennyi kellett az eredmény tartásához.

Végül több gól nem esett a mérkőzésen, a spanyol sztárcsapat az előzetes esélyeknek megfelelően magabiztosan, kétszer is legyőzte a Benficát, így elsőként bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

A keddi játéknap késő esti mérkőzésein a ligaszakasz győztese, a Liverpool fogadja a Paris Saint-Germanit az Anfield Roadon – a visszavágót az angol csapat várja egygólos előnyből. Remek eséllyel várja a második meccset az Internazionale a Feyenoord ellen, valamint a Bayern München is a Bayer Leverkusen ellenében.

Bajnokok Ligája, nyolcadddöntő

visszavágó

FC Barcelona – Benfica 3–1 (3–1) továbbjutott a Barcelona 4–1-es összesítéssel.

később:

21.00 Liverpool FC – Paris Saint-Germain (az első meccsen 1–0) – élőben az Indexen!

21.00 Internazionale – Feyenoord (az első meccsen 2–0)

21.00 Bayer Leverkusen – Bayern München (az első meccsen 0–3)