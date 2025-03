Guti a Real Madrid első csapatában 542 tétmérkőzésen lépett pályára, a transfermarkt.de statisztikája alapján 171 gólból vette ki a részét, 77 találata mellett 94-szer az előkészítésben jeleskedett. A játékos 15 trófeát nyert a Real tagjaként, öt bajnoki címe mellett háromszor volt aktív részese a Bajnokok Ligájában csúcsra jutott együttesnek, négyszer nyert spanyol, míg egyszer európai Szuperkupát, kétszer Interkontinentális Kupát. Pályafutása utolsó szakaszában lehúzott egy szezont a Besiktasban – a másodikat csak elkezdte –, egy Török Kupát ott is begyűjtött. A válogatottban 1999 és 2005 között 13, más statisztikák szerint 14 alkalommal lépett pályára, háromszor volt eredményes.

Az Index a Vegas.hu segítségével exkluzív kérdéseket tehetett fel Gutinak, aki annak apropóján érkezett Budapestre, hogy az online kaszinó- és sportfogadási szolgáltatásokat is kínáló vállalat hosszú távú stratégiai partnere lett a La Ligának, a világ egyik legnagyobb nemzetközi sportszervezetének. A megállapodást kedden jelentették be a felek.

Guti válaszaiban kitért arra, hogy

milyen út vezetett számára a Real Madrid első csapatáig;

hogyan élte meg azt az időszakot, amikor szinte naponta „esett be” egy galaktikus az öltözőbe;

mennyire tartott attól, hogy a sztárok majd kioltják egymást, számára meg kevesebb játéklehetőség jut;

a Gól! című film mennyire hitelesen idézi meg a madridi öltözőt;

mit irigyel az előtte vagy éppen utána lévő korszakból, az ottani játékosoktól, és mi az, amit nem;

klubedzői közül ki gyakorolta rá a legnagyobb hatást;

könnyebb vagy nehezebb most az élete, mint volt játékosként?

Hosszú és fárasztó út vezetett a Real Madrid első csapatáig, vagy egyenes volt, ahol minden magától jött?

Eleinte kiegyensúlyozottabb volt. Sokáig az életkoromnak megfelelő korosztályban játszottam, aztán felgyorsultak velem az események. Az egyik évben az U16-os csapatból a szezon elején felkerültem a harmadik gárda keretébe, amely már a felnőtt harmadosztályban szerepelt. Azután év közben a második együtteshez irányítottak, ami már a másodosztályban volt érdekelt, az idényt pedig az első csapatban fejeztem be. Ez egy elképesztően intenzív időszak volt, az U16-os együttesből egy szezon alatt az első csapatig jutottam.

Tizenöt évig volt tagja az első csapat keretének. Melyik meccsre, történetre emlékszik vissza először ezekből az évekből? Sok olyan történet van-e ezek között, amit nem szabad megismernie a nyilvánosságnak?

Nagyszerű emlékeink vannak abból az időből, és persze van néhány dolog, amit megtartunk magunknak… Azonban közös bennük, hogy kivétel nélkül mindet nagyon élveztük.

Húszéves játékosként hogyan élte meg azt az időszakot, amikor nap mint nap egy világklasszis, egy galaktikus lépett be a Real Madrid öltözőjébe?

Számomra ez csodálatos időszak volt. Nemcsak az, amikor az első csapathoz kerültem, hanem egész pályafutásom során is csodálatos játékosokkal lehettem együtt, amit mindig magammal viszek. Talán egy másik klubnak nehéz ezt látni, de a Real Madridnak mindig nagyszerű játékosai vannak.

Nem tartott attól, hogy ennyi sztár majd kioltja egymást a pályán, miközben ön a háttérbe szorul, kevesebb játékperccel és feladattal?

A Real Madridnál nemcsak azért kell versenyezniük a labdarúgóknak, hogy a csapat legjobbjai legyenek, hanem azért is, hogy a világ legjobbjai legyenek. Egyénileg és csapatként, együttesen is. Ez teljesen normális ebben a klubban, igaz volt akkor és most is.

A Gól! című filmsorozat második része 2007-ben játszódik a Real Madridnál, a csapatból több aktív játékos is feltűnik a filmben epizódszerepben, köztük ön. Mennyire hiteles a filmben a futball világáról bemutatott háttér?

Ami a filmet illeti, a kamerák nap mint nap bejöttek az öltözőbe, az addig zárt világunkba. Mi viszont ennek ellenére próbáltunk normálisan, természetesen viselkedni, tényleg magunkat adni. Lehet, hogy a közönség mást gondolt arról a világról, de ami minket illet, igyekeztünk a lehető legvalóságosabbá tenni.

Mint minden a világon, a futball is folyamatosan változik. Van valami, amit irigyel az előtte vagy éppen az utána lévő korszakból, az ottani játékosoktól, és mi az, amit nem?

Ami egyértelműen megváltozott, az az, hogy most már minden sokkal taktikusabb. Nálunk régebben inkább az utcai futball felé irányult a játékstílusunk, ami azért néhány klubnál még ma is érvényesül. Összességében viszont mégis minden taktikusabb a mai futballban. Éppen ezért egy csapat sokkal jobban függ az aktuális edzőtől is. Mindez együtt sokkal kiegyenlítettebbé tette a meccseket, és ez a kiegyenlítettség a jövőben még inkább jellemző lesz. Korábban azért jellemzőbben nagyobb volt a különbség a nagy és a kisebb klubok között, míg mostanra utóbbiak könnyebben veszik fel a versenyt előbbiekkel, ennek eredményeként gyakrabban le is győzik őket.

Játékosként gyakran gondolkodott azon, hogy mihez kezd majd a karrierje után?

Eleinte ez egy bonyolult, nehéz kérdés volt, de mindenki tisztában van azzal, hogy egyszer elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol véget ér a pályafutása.

Nemcsak csapattársai, klubedzői is a futball legjobbjai közé tartoztak. Közülük ki gyakorolta önre a legnagyobb hatást szakmai vagy éppen emberi tulajdonságaival?

Az a labdarúgó, aki nagy játékosokkal és edzőkkel dolgozhat, mind gazdagítja az embert. Úgy szakmailag, mint a személyiségét is egyben. Nemcsak a futballban vagy velük napról napra az edzéseken, meccseken, hanem személyes szinten is tanulsz tőlük folyamatosan. Magaddal viszed a gesztusaikat, amiket megéltél velük az öltözőben. De nemcsak a csapatra igaz ez, hanem általánosságban a klubra, az ott dolgozókra, az egész Real Madridra, amely az otthonom volt. Megmutatta az utat, amelyen járnom kell ahhoz, hogy ígéretes jelenben és jövőben gondolkodjam. Rendkívül sok mindent köszönhetek a klubnak, a társaimnak, és büszke vagyok, hogy a Real Madrid része lehettem. Teszem hozzá, ez sokszor azért nem volt annyira egyszerű és könnyű, mint ahogyan az kívülről talán látszott, de mégis büszkeséggel tölt el.

Tizennégy éve immár, hogy szögre akasztotta a futballcipőt. Könnyebb vagy nehezebb ez az élet, mint játékosként? Ott tart most, ahol lenni szeretne?

A futballal kapcsolatban maradtam, ez a lényeg. Egy ideig edzőként dolgoztam, most pedig a spanyol ligával és televízióval vagyok munkakapcsolatban, előbbinél nagykövetként – Fernando Morientes, Carles Puyol, Diego Forlán, Samuel Eto’o társaságában, hogy csak néhány nevet említsek –, utóbbinál szakértőként foglalkoztatnak. Csupa olyan feladat, ami szerves része a futballvilágnak, én meg szeretem.

Milyen célokat szeretne még elérni?

Továbbra is kapcsolatban maradni valamivel, amiért szenvedélyesen rajongok, a labdarúgással.

Cristiano Ronaldo vagy Messi? Mbappé vagy Yamal?

Az újságírói kérdéseket tekintve a sajtóesemény – amelyen a vegas.hu-t Müller Zsolt, az online üzletág igazgatója, míg a spanyol ligát Javier Guerrea, a szponzorációs együttműködésekért felelős igazgató képviselte – legnépszerűbb résztvevője természetesen Guti volt, akitől azt is megtudtuk, hogy gyerekként a futballt szerette és a Real Madridot, egyáltalán nem gondolt profi karrierje, ennek lehetősége az út során folyamatosan alakult ki benne. A mostani Real Madridot erősebbnek gondolja annál, amiben ő szerepelt, és amelyben Iker Casillas, Raúl González, Zinédine Zidane, Luís Figo, Roberto Carlos, David Beckham és Ronaldo vitte a prímet.

Arra a kérdésre, hogy ki lőhet ott szabadrúgást, ha ő egyszerre van a pályán Roberto Carlosszal és David Beckhammel, azt mondta, hogy „Guti biztosan nem”. És vajon ki végezhet el büntetőt, ha a brazil Ronaldo, a portugál Cristiano Ronaldo és ő a pályán van, arra meg úgy válaszolt: „amikor Cristiano Ronaldo pályán van, akkor nincs más társ, aki tizenegyest rúghat.”

Az örök kérdésre, hogy Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo a jobb futballista, diplomatikus választ adott: „játékban Messi, gólszerzésben Ronaldo”. Az utódok közül a barcelonai Lamine Yamalt és madridi Kylian Mbappét a világ legjobb három futballistája között tartja számon, előbbiben, a két játékos életkorából fakadó különbség miatt, a további fejlődésre gondolva még nagyobb potenciált is lát.

A magyar vonatkozású kérdések közül a Puskás Ferencről feltettre azt válaszolta, hogy a Real Madridnál mindenki tisztában van azzal, hogy egy elképesztő támadó szellemű futballista volt, és büszkék rá, hogy a Real Madrid mezét is viselte. Hozzátette: „nemcsak játszotta, hanem elképesztően szerette is a játékot, szeretettel gondolunk rá, legenda számunkra.”

A mostani Eb-címvédő spanyol válogatottat képesnek tartja, hogy a bő tíz évvel ezelőtti sikereket megismételje, és ami a fogadásokat illeti, ő bizony feltenné a pénzét honfitársai vb-győzelemére. Az úgynevezett Real dns-ről úgy fogalmazott: már egészen kicsi koruktól kezdve arra tanították őket, hogy viselkedjenek jól, akarjanak győzni, és erőlködjenek akár, de akkor is próbálkozzanak egészen a legvégsőkig. Kiemelte: a felnőttkeretben ehhez pluszban azt is megtudják, hogy a hagyományok és a rang miatt mennyire fontos a klub számára a siker a Bajnokok Ligájában, éppen ezért egy Real Madrid-játékosnak mindvégig hinnie kell abban, hogy meg tudja nyerni a trófeát, vagy csak az adott meccset. És amennyiben az állás éppen olyan, akkor meg képesek fordítani. Guti szerint ezzel a mentalitással és gondolkodással valósággal megfertőzik azokat, akik a felnőttkeretbe kerülnek.

A mostaniak közül Luka Modic játékstílusát találja az övéhez leginkább hasonlatosnak, mert elsősorban a kulcspasszok és játék szervezése jellemzi a játékát. Hozzátette: ez a poszt és feladatkör azonban „lassan kiveszőben van, mert a futball egyre inkább a fizikai kondíciókról szól.”

Közel 25 év a Real Madridban

Guti tízévesen, 1986-ban került a madridi klub utánpótlásába, abban az évben, amikor a „királyiak” felnőttgárdája megnyerte a bajnoki címet, plusz megvédte címét az UEFA-kupában. A korosztályos lépcsőfokokat végigjárva a kezdetekben csatárként, majd később középpályásként foglalkoztatott Guti 1995. december 2-án, a Sevilla ellen 4–1-re megnyert hazai találkozón mutatkozott be az első csapatban. A kétszeres aranylabdás (1997, 2002) brazil fenomén, Ronaldo érkezéséig elsősorban a támadósorban foglalkoztatott Guti pályafutása hátralévő részében már irányítóként, támadó középpályásként szerepelt elsősorban, így a befejezések helyett az előkészítésekre tevődött át játékában a hangsúly. Különösen Zinédine Zidane 2006-os visszavonulását követően. A Real Madridból 33 évesen a Besiktashoz igazolt, ahonnan azonban 16 hónappal később, szezon közben távozott, egy évre rá pedig bejelentette visszavonulását is.

Guti korosztályos szinten kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát (1995-ben az U18-as, 1998-ban az U21-es együttessel nyert), majd 1999-ben, egy korábbi Real-legenda, José Antonio Camacho alatt debütált a felnőttválogatottban, amellyel azonban világversenyen már nem vehetett részt, és a hat év alatt képességeihez képest kevés lehetőséghez jutott. Ez leginkább gyakori sérüléseinek tudható be, de annak is, hogy a nehezen kezelhető, irányítható játékosok között tartották számon.

Visszavonulását követően sportigazgatóként és edzőként is el tudta magát képzelni, utóbbi szerepkörben elsősorban utánpótlásvonalon látta magát kiteljesedni. Álmának azt nevezte, hogy a Real Madrid akadémiáján dolgozzon, ami végül 2013-ban valósult meg. Ez a kapcsolat öt évig tartott. Spanyolországi klubját követően Guti visszatért törökországi alakulatához is, a rutinos Senol Günes másodedzője lett, majd egy évvel később a spanyol másodosztályban szereplő UD Almeríánál már vezetőedzőként számítottak rá, ott a szezon végén váltak el útjaik.

Guti előbb spanyol (Arancha de Benito), majd argentin (Romina Belluscio) tévés szakembert vett feleségül, előbbitől két (Zayra és Aitor), utóbbitól egy (Enzo) gyermeke született. A kamera azonban őt magát is „szerette”, epizódszerepben – amelyben saját magát alakította – feltűnt a Torrente és a Gól! című filmekben, a Real Madridot bemutató alkotásokban, valamint vállalt fellépést a Celebrity Splash szórakoztató műsor spanyol verziójában is.

(Borítókép: José María Gutiérrez Hernández 2025. március 11-én. Fotó: Németh Kata / Index)