Új stadiont épít a Manchester United az Old Trafford közelében. A létesítményt, amely 100 ezer férőhelyes lesz, kétmilliárd fontból húzzák fel, és öt éven belül elkészülhet.

A Manchester United kedden bejelentette, hogy a klub új stadiont épít az Old Trafford közelében. A létesítmény kétmilliárd fontból készül el, amely a tervek szerint 100 ezer néző befogadására lesz alkalmas, vagyis az Egyesült Királyság legnagyobb stadionját húzzák fel.

Sir Jim Ratcliffe, a United kisebbségi tulajdonosa közölte, hogy a világ legnagyszerűbb stadionját építenék meg, amely öt éven belül elkészülhet. Sokáig azon ment a vita, hogy újat építsenek-e, vagy a jelenleg használatban lévő Old Traffordot újítsák fel, amely 1910 óta a Manchester United otthona, viszont 2006 óta nem történt jelentős fejlesztés.

„Ez a világ egyik legizgalmasabb projektje jelenleg – mondta Lord Norman Foster, a beruházásért felelős Foster and Partners brit építészeti iroda ügyvezető elnöke. – A szurkolói élmény a legfontosabb, és közelebb hozzuk őket a pályához, mint valaha, az akusztika pedig kiemelkedő szerepet kap. Hatalmas esernyő veszi körül a stadiont, amely energiát és esővizet gyűjt össze, és akkora teret biztosít, amely kétszer akkora, mint a Trafalgar tér.”

A klubnak jelenleg 731 millió fontos adóssága van, és egyelőre nem közölte, hogyan finanszírozza a stadiont. Azt viszont igen, hogy a projekt várhatóan 92 ezer új munkahelyet teremt, 17 ezer otthon építésével jár, évente nagyjából 1,8 millió látogatót vonz a térségbe, valamint 73 milliárd fontot ér évente az Egyesült Királyság gazdaságának.

Sir Alex Ferguson: A Manchester Unitednek mindig a legjobbra kell törekednie

Sokak számára ellentmondásos lépés az új stadion építése és vele együtt az Old Trafford elhagyása, de Sir Alex Ferguson, a klub legendás menedzsere a pozitív oldalát látja.

„Az Old Traffordról számos szép emléket őrzök, de bátornak kell lenni, meg kell ragadni a lehetőséget, hogy új otthont építsünk, amely a jövőbe tekint, ahol újra történelmet lehet írni – mondta Ferguson. – A Manchester Unitednek mindig a legjobbra kell törekednie mindenben, a pályán és azon kívül is, és ebbe beletartozik a stadion is, amelyben a csapat játszik.”

