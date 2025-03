Szoboszlai Dominikkel a többi között arról beszélgettünk Liverpoolban:

Mennyire változtatta meg őt és a hozzáállását az Angliában eltöltött másfél év?

Arne Slot taktikája miért lehet testhezállóbb a Liverpool mostani keretéhez, a Jürgen Klopp-féle „heavy metal” focinál?

Milyen szerepe lehet a kávénak abban, ha összejön az angol bajnoki cím?

Mire számít a Paris Saint-Germain elleni keddi Bajnokok Ligája-meccsen?

Miért példaértékű Darwin Núnez hozzáállása és teljesítménye? Miben hasonlít az uruguayi története az övére?

A szezon melyik mérkőzése volt sorsfordító a számára?

Mi a legfőbb célja a 2024–2025-ös idény hátralévő részére?

Az előző szezonban ilyenkor már két sérülésen túl volt, min változtatott annak érdekében, hogy ez a január–február ennyivel jobban sikerüljön? Arne Slot menedzser nem győzi dicsérni, hogy olyan a munkabírása, mintha csak gép volna.

Igyekszem még jobban odafigyelni önmagamra. Annyira, amennyire csak lehetséges – mondta a beszélgetés elején Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool Kirkbyben található edzőcentrumában, az AXA Tréningközpontban fogadta az Index és másik öt magyar lap tudósítóját. – A klubnál is óvatosabbak, én is óvatosabb vagyok. Próbálok a pályán kívül, a mindennapokban is még alaposabb lenni, legyen szó az étkezésről, pihenésről vagy épp a regenerációról. Eddig, hála istennek – és ezt lekopogom – egy sérülésem sem volt ebben az idényben.

Mentális oldalról miben más ez a Premier League-idény, mint az első volt?

Most is nagyon motivált vagyok, de akkor talán túl motivált is voltam. Minden meccs minden percében játszani akartam, függetlenül attól, hogy az egy hatodosztályú ellenfél a kupában, az Európa-liga csoportköre, vagy egy bajnoki. Ez pedig így elsőre sok volt. A német élvonalban, a Bundesligában nem kellett annyit futnom, mint itt. Az intenzitás mostanra sem lett kisebb, de úgy érzem, jobban belerázódtam. Egyfelől hozzászokott a testem ehhez a szintű terheléshez, másfelől megtanultam, mi mindenre kell a játékon kívül odafigyelni, hogy meglegyen hosszú távon is a csúcsteljesítményhez szükséges egyensúly. Tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni, az étkezés mellett az ember jobban odafigyel a testére. Például többet edzek a konditeremben, hogy a következő mérkőzést aztán még jobban bírjam.

Miben változott a legtöbbet azóta, hogy bő másfél éve először belépett a Liverpool edzőközpontjának kapuján?

Talán jobban bírom a terhelést, ami a futómennyiséggel együtt jár, és ezáltal jobban bírom a meccseket. Fejben olyan téren nem változtam, hogy mik lennének a céljaim, miket akarok elérni. Inkább csak beláttam, hogy mindezek érdekében milyen lemondásokra lesz még szükségem a korábbiak mellett.

Hogyan látja, miben lépett leginkább előre a csapat Jürgen Klopp utolsó szezonjához képest?

Arne Slot egészen más edzői mentalitást hozott, más fejjel jött ide. Jürgen Klopp idejében a harc volt a jelszó: presszing. Folyamatos küzdelem a labdáért, mélységi passzok, beadás egyből, és aztán kezdődött az egész elölről. Most, mondhatni, minden le van zsírozva előre, pontosan tudod, hogy ki hova mozog, ha te ide vagy oda passzolod a labdát. Hogy mikor, hol kell lenned és mit kell csinálnod. Ez sokkal inkább csak gyakorlás kérdése, és aztán a meccsen már tényleg az történik, amit a mester kér és mond. Szerintem ez jól áll az egész csapatnak.

Szoboszlai Dominik szerepköre mennyire változott meg? Hogyan lehetne érzékeltetni?

Egymással nem érzékeltetjük sehogyan sem, egyszerűen mindenki tudja, mi a dolga. Közben pedig próbálunk tényleg úgy viselkedni, mint egy nagybetűs csapat. Tudjuk, hogy mindenkinek szüksége van a másikra, egyedül nem mennénk semmire. Olykor Mónak (Mohamed Szalah – a szerk. megjegyzése) is kellek én, hogy ennyi gólt tudjon szerezni. Máskor nekem is szükségem van rá, hogyha érkezek a második hullámban és passzol, én tudjak gólt szerezni. Ugyanez igaz a pálya másik végén: ha Trent (Alexander-Arnold – a szerk.) fent ragad, kell, hogy visszazárjak mögé segíteni a védekezésben, hogy több energiája legyen a hosszú passzoknál a labdát beérni. Ez egy nagyon komplex történet, és ahhoz, hogy jól működhessen, mindenkire szükség van a csapaton belül.

Sok elemzés született arról, hogy meccsen belül a presszingintenzitást hogyan váltogatják. Mert amikor letámad, sokszor nyolc-kilenc emberrel teszik ezt, amit egy egész meccsen nem lehetne végig bírni. Mennyi idő volt ezt a rendszert megtanulni, megszokni, egyáltalán megtalálni Arne Slot vezetőedző irányítása mellett a helyes arányokat?

Nagyon jó felkészülésünk volt, ami segít, de szerintem pusztán a jó alapozás nem ad annyit a játékosoknak, mint azt a szurkolók többsége hiszi. Nem arról van szó, hogy húsz percig futunk megállás nélkül intenzíven, nyolcvanszázalékos tempóval, és ettől majd jobban bírjuk a meccseket három hónap múlva. Sokkal többet számít a meccsterhelés: minél több a mérkőzés, annál jobban hozzáedződünk mi is, ráadásul összekovácsolódik a csapat. Ha folyamatosan meccsben vagy, a végére lehet, elfáradsz, de az is biztos, hogy még jobban fogod bírni a következőt. Van az egészben egyfajta kettősség, mert minél több a meccs, annál nehezebb frissnek maradni, de közben annál könnyebb dolgunk is van. Szezon közben, mikor tizenöt nap alatt hat meccsed van, igazi edzés nincs is. Bejövünk, gyúratunk, elvégezzük a regenerálómozgásokat és labdázunk egy kicsit, cicázunk, olyankor az átmozgatás a lényeg.

Említette a csapategységet. A kávézó, amit az edzőközpontban kialakítottak önöknek, kívülről elnézve valódi olvasztótégely lett, a csapategység megteremtésének egyik központja. Belülről is ilyen jelentős helyszínnek érződik?

Az. Nagyon szeretjük. Az igazat megvallva valószínű, most is ott lennék, ha nem interjút adnék.

Kívülről az látszik, hogy elképesztő módon nyúlnak egymás hóna alá, akinek éppen rosszabb időszaka van, a társai kisegítik. Például itt van Darwin Núnez esete. Mohamed Szalah is arról beszélt a Southampton elleni mérkőzés után, mennyire fontos, hogy az uruguayi is itt van, és nem omlott össze, amikor a téli időszakban megannyi kritikát kapott. Ugyanezt az összetartást tapasztalja belülről is?

Persze. Igen, vannak kiemelkedő személyek, mint például Virgil (van Dijk, a csapatkapitány – a szerk.) vagy Mó. És itt van a példa Darwinról, januárban volt egy sztori, el akar menni, nem akar elmenni, de végül úgy döntött, hogy marad, és megpróbálja visszaverekedni magát a kezdőbe, vagy annyira, hogy játéklehetőséget kapjon. És itt van, él a lehetőséggel, csinálja a dolgát, még ha néha nem is egyszerű. Kívülről könnyű bármit is mondani, amikor benne vagy, akkor teljesen más az érzés. Belülről látni azt, hogy Mó például mennyire tudatosan keresi Darwint a labdákkal, ha már van két gólja, a harmadikat ne feltétlenül ő lője, mert tudja, milyen sokat számítana Darwin önbizalmának.

Ha három jelenetet vagy mérkőzést kellene kiemelnie a szezon eddigi részéből, melyek lennének?

A City elleni idegenbeli meccs. A Tottenham elleni, szintén idegenbeli meccs, és a harmadik… Remélem, hogy a vasárnapi, Ligakupa-döntő lehet a harmadik.

Az idegenbeli Southampton-meccs mennyiben volt sorsfordító azzal, hogy ott végre megszerezte az idénybeli első bajnoki gólját? Nagy nyomás lehetett a vállán, egyre többen hiányolták öntől a gólt, még akkor is, ha előtte a Bajnokok Ligájában az AC Milan ellen már betalált.

Mintha tonnányi súly esett volna le a vállamról, egyértelműen a szezon egyik fordulópontja volt. Ott kezdtem azt érezni, hogy igenis szeretném többször átélni a gólöröm pillanatait. Fejben akkor kezdtem átállítani magam arra, hogy ne a mindig mindenkit kiszolgáló Dominik legyek, hanem olyan Dominik, aki ugyan kiszolgálja a többieket, de önmagáért, saját maga helyzetbe hozataláért is csinálja a dolgokat.

Núnezzel milyen a viszonya? A Southampton elleni meccsen azt lehetett látni, vele külön pacsijuk is van. Volt valamiféle »egy csónakban evezünk érzetük« amiatt, mert őt is, önt is sokat vegzálták azzal, hiába jó a mezőnymunkája, hiába támad le remekül, mindegy, igazából mit csinál a pályán, ha nem lő közben gólt, gólokat?

Azért más a kettőnk helyzete. Ő kilences, egy csatár, én meg egy mögötte lévő nyolcas, tízes, egy középpályás. Rajta még nagyobb nyomás lehetett, mint rajtam, ám ahogy említettem, olyan közösséget alkotunk, ahol mindenki igyekszik segíteni a másiknak. Szalah elképesztő számokat produkál, és próbálja is kiszolgálni Darwint minél többször, de ugyanez igaz a balszélsőinkre, függetlenül attól, hogy Cody (Gakpo) vagy (Luis) Díaz játszik épp.

Hogyan néz ki egy hete? Vegyük példának az előzőt, amikor a PSG elleni idegenbeli mérkőzésre utaztak.

Kedden reggel kilenckor volt itt a találkozó, edzés, majd közös étkezés, kondi és kaja. Másnap edzés és ebéd, aztán pedig irány a reptér. Franciaországban volt egy újabb közös étkezés, és alvás. Másnap reggeli után egy megbeszélés, ebéd után egy kis kávézás, séta, akármi, majd csendes pihenő és újabb csapatmegbeszélés. Este nyolckor jött a meccs. Utána Párizsban aludtunk, másnap ott is edzettünk, és csak délután repültünk haza. Pénteken regeneráló edzés, aztán szombaton már jött is a Southampton elleni mérkőzés.

Milyen lesz a visszavágón a napjuk?

Kedden 12 óra 45-re kell bejönnünk az edzőközpontba, majd a csapatbusszal elvisznek minket a szállodába. Ott közösen ebédelünk, lesz néhány eligazítás, megbeszélés, majd egy csendespihenő után irány a busz, és megyünk a meccsre.

Milyen mérkőzésre számít? A Liverpool nyerhet még egyszer úgy a PSG ellen, mint tette azt Párizsban? Huszonhét gólszerzési lehetőség a franciáknál, kettő önök előtt, mégis egygólos előnnyel utazhattak haza!

Annyit biztosan állíthatok, nem olyan lesz a játék képe, mint Párizsban. Tippelgetni viszont nem akarok.

Szakértők, ellenfelek edzői mondták mostanában elég sokszor, hogy a Liverpool a világ legjobb csapata. Egyetért ezzel a megállapítással?

Nem tudom, erre mi a jó válasz. Jelen pillanatban vezetjük a Premier League-et, és a Bajnokok Ligájában is továbbjutásra állunk. De közben itt van a múlt szerdai meccs: itt van egy PSG, amiről őszintén mondom, a legjobb csapat, amely ellen valaha játszottam. És azért játszottam már néhány erős csapat ellen… Labdabiztosak, egy az egyben elképesztőek, szervezetten védekeznek. Tényleg, igazi csapat lett mostanra belőlük. Akkor vagy a világ legjobb csapata, és még akkor is inkább csak Európa legjobb csapata, ha bajnok vagy otthon és mellé megnyered a BL-t. Azt tudom, hogy nekünk ez a tervünk.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Kedd, 21.00: Liverpool FC–Paris Saint-Germain



Az első mérkőzésen: Paris Saint-Germain–Liverpool 0–1 (Elliott, 87.)

A Liverpool FC jóváhagyásával szervezett beszélgetésen az Index mellett az NB1.hu, a Nemzeti Sport, az m4sport.hu, a Sportal és a Telex egy-egy tudósítója vehetett részt. Az újságírók közösen kérdezhettek Szoboszlai Dominiktól a Southampton elleni bajnoki és a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-meccs visszavágója közé időzített találkozón.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik az AC Milan ellen lőtt őszi Bajnokok Ligája-gólja után. Fotó: Alessandro Sabattini / Getty Images Hungary)