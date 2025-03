Rendkívül hasznos tapasztalat, nem mellékesen életre szóló élmény egy Liverpool–Paris Saint-Germain-mérkőzés labdaszedőjének lenni, állítja Farkas Csaba, a vörösök akadémiáján pallérozódó, a keddi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn közreműködő Farkas Erik édesapja. A korábbi játékos elismeréssel szólt a meccs színvonaláról, a Liverpool és Szoboszlai Dominik teljesítményéről is. Arne Slot vezetőedző ugyancsak próbált optimizmust és erőt meríteni csapata játékából – a kiesés ellenére is.

Mint beszámoltunk róla, a végső győzelemre is esélyesnek gondolt Liverpool FC 0–1-es rendes játékrész után tizenegyesekkel elbukta a továbbjutást a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A találkozón a brit szakírók szerint ismét Szoboszlai Dominik volt a házigazda egyik legjobbja a mezőnyben. Ám aki tudta, hogy hová nézzen, egy másik magyar labdarúgóért is szoríthatott: a mérkőzés egyik labdaszedője ugyanis a Mersey-partiak akadémiáján pallérozódó Farkas Erik volt.

A decemberi sérülése után a visszatéréshez egyre közelebb álló, korábban az angol U16-os válogatottba is behívott tehetség az Instagram-oldalán 24 óráig látható sztorit is posztolt a pálya széléről.

A mérkőzést az odahaza a szegedi SZEOL-ban nevelkedett, ám már ötödik éve a Liverpoolnál pallérozódó játékos édesapja, Farkas Csaba is a helyszínen tekintette meg. Elmondása szerint bár fia csalódott a Liverpool kiesése miatt, így is életre szóló élményt jelentett számára, hogy közreműködhetett egy ekkora rangadón.

Ez egy óriási és megannyi tanulságot tartogató élmény volt neki: testközelből, a pálya szélén, ráadásul a kispadtól néhány méterre, Arne Slot vezetőedző oldalán követhette végig a meccset. Ilyenkor hallja az instrukciókat, látja a játékosok reakcióit, a csapaton belüli kommunikációt, ami minden szempontból hasznos tapasztalat. Egy ilyen korú játékos esetében egy tanulási folyamatról beszélünk, ennek ez is a része. Mindig jól jön, ha az ember fia közvetlenül belelát a profi csapaton belüli folyamatokba. Az Anfield Road csodálatos atmoszférájáról nem is beszélve, gyermeki örömmel éli meg ezt az érzést, a mindennapjait is meghatározó motivációt tud belőle meríteni

– nyilatkozta az Indexnek Farkas Csaba.

„Átéli és megéli a szurkolás minden rezgését, miközben a labdarúgás legnagyobb sztárjait és a helyi futball eszelős tempóját láthatja hétről hétre. Külön plusz, hogy itt van Szoboszlai Dominik, akit szintén közelről figyelhet, minden gesztusát, reakcióját megnézi, utána elemzi magában, ami szintén hasznos tanulságokkal szolgál. Tehetséges utánpótláskorú játékos, aki mindig tanulni akar, és erre egy remek lehetőség az, amit a pálya széléről ki- és megfigyel” – tette hozzá.

A mérkőzéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, világszínvonalat hozott, nagyszerű élményt adott mindenkinek, aki a helyszínen láthatta. „Az ember itt él, a Liverpoolnak szurkol. Tegnap is nagyon szurkoltunk, hogy a csapatnak és Szoboszlai Dominiknak sikerüljön a továbbjutás. Ilyenkor kettőzött figyelemmel követem a mérkőzést, az egyik az egész csapatnak szól, a másik Szoboszlainak. Nemcsak a Liverpoolért szorítok, hanem külön azért is, hogy ő jól játsszon. Szomorúak vagyunk, hogy nem a mi csapatunk jutott tovább, de kiváló volt az ellenfél kedden is, az első mérkőzésről nem is beszélve. Azt jó volt látni, hogy az első mérkőzés párizsi mezőnyfölénye után a Liverpool az Anfielden megmutatta, miért ő az angol bajnokság listavezetője, és tartják sokan a világ egyik, ha nem legjobb csapatának. Sajnálatos, hogy gólt szerezni nem tudtak, és végül a szerencse döntötte el a mérkőzést.”

Farkas Csaba szerint Szoboszlai remekül futballozott, óriási kár a centimétereken múló, les miatt elvett góljáért, és biztos abban, hogy ha fent maradt volna a végsőkig, akkor nemcsak lő, hanem be is lövi a tizenegyesét.

„A futball itt nagyon gyorsan változik, hétvégén itt az újabb feladat a Ligakupa-döntővel. Bizakodom, hogy megnyerik, és aztán a szezon végén az angol bajnoki címet is elhódítják majd!”

A St. Helensben élő Farkas testvérek – Erik 18 esztendős fivére, Patrik is futballista – pályafutásáról már többször is írtunk az Indexen, legutóbb tavaly októberben látogattuk meg őket Liverpool és Manchester közé eső otthonukban.

A fiatalabb testvér nyáron hosszabbított 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál. A Kirkbyben működő akadémiára bátyjával együtt csábították el, amikor a lókereskedelemmel foglalkozó család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött. Az U19-es magyar válogatott – jelenleg is a március végi Európa-bajnoki selejtezőre készül odahaza – Farkas Patrik aztán 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készül rendszeresen.

Slot szerint nem a Premier League terhelésén múlt a kiesés

Csalódott vagyok a kiesés miatt. A szezon végén vigaszt jelenthet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan mutatkoztunk be közösen Európában – mondta a kedd esti mérkőzésről a Pool vezetőedzője, Arne Slot. – Arra gondolok, hogy az előző idényben nem szerepelt a csapat a Bajnokok Ligájában, ebben a szezonban viszont igazán meg tudtuk mutatni magunkat. Büszkék lehetünk arra, amit letettünk az asztalra. Zsinórban hét meccset nyertünk. Azt gondolom, múlt héten nem a legjobb meccsünket játszottuk, de ma egy teljesen más Liverpoolt láthattunk. Úgy búcsúztunk el a sorozattól, hogy szerintem lenyűgöztük közben Európát.

Slotot a meccs utáni sajtótájékoztatón arról is kérdezték, a francia és az angol élvonala közti különbség, a csapatoktól megkövetelt nagyobb energiabefektetés jött-e ki látványosan a hosszabbításban, amit egyértelműen a párizsiak bírtak jobban.

„Nem hiszem, hogy a Premier League-ben való szereplésünk befolyásolta volna a végjátékot. Azért gondolom így, mert a rendes játékidő második felében frissebbnek és jobban néztünk ki a PSG-nél. Mondhatjuk, hogy balszerencsénk volt, hogy épp őket kaptuk a tabella alsó feléről, de a legvégén, ha meg akarod nyerni a Bajnokok Ligáját, le kell győzd a PSG-szintű csapatokat is. Ez az, ami ma nem sikerült egy egészen elképesztő 90 perces futballteljesítménnyel sem” – tette hozzá a holland szakvezető.

„Nagyon intenzív, nagyszerű meccs volt – idézte a Liverpool klubhonlapja a csapatkapitány, Virgil van Dijk szavait, aki az Amazon Prime stábjának értékelt a kiesés után. – Azt gondolom, hogy teljesen más Liverpool volt a mai, mint amit Párizsban láthattak a szurkolóink, de sajnos tizenegyesekkel kiestünk. El kell fogadjuk, hogy ez a valóság.”

„Ez is a futball része. Azt mondtam a srácoknak, érthető a csalódottságuk, mert kiestünk a versenyből, de fel kell emeljük az állunk, és készülnünk a következő kihívásra. Gyönyörű hétvége várhat ránk. Ha ugyanolyan minőségben és intenzitással játszunk, mint ma a rendes játékidőben, akkor a Newcastle United elleni Ligakupa-döntő egy nagyszerű meccs lesz” – tekintett előre Van Dijk.

Míg a Liverpool a vasárnap délutáni kupadöntőből merít erőt, Luis Enrique PSG-je a negyeddöntőben az Aston Villa–Brugge-csata továbbjutója ellen készülhet majd a következő hetekben.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool FC – Paris Saint-Germain: 0–1 (Dembélé 12.) – tizenegyesek után: 1–4

Továbbjutott: 1–1-es összesítés után, tizenegyesekkel a PSG.