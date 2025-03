A jobbhátvédként és védekező középpályásként is bevethető futballistát korábban a Liverpoollal, legújabban pedig a milánói Interrel is szóba hozták, most azonban mindkét patinás csapatnak új megoldás után kell néznie.

A müncheni klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy a 30 éves játékos 2029 nyaráig kötelezte el magát.

Kimmich tíz évvel ezelőtt, a VfB Stuttgarttól került a bajorokhoz, azóta 429 tétmérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben, 43 gólt szerzett és 115 gólpasszt osztott ki. A több poszton is bevethető középpályás nyolc bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett társaival, valamint a Bajnokok Ligája trófeáját, a klubvilágbajnoki címet és az európai Szuperkupát is elhódította.

Kimmich 2016 májusában debütált a német válogatottban, 97 alkalommal kapott lehetőséget és hétszer volt eredményes, jelenleg ő a Nationalelf csapatkapitánya.