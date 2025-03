Az egyik legmagasabb polcon jegyzett sajtóorgánum, a spanyol Marca címlapján számolt be Kerkez Milos remek teljesítményéről és arról, hogy a magyar válogatott labdarúgója bizony ott van a Real Madrid radarján is.

Iraola tanítványa elkápráztatja Európát: Kerkez Milos a Premier League egyik legértékesebb ékköve

– ezzel a címmel jelent meg elemzés a Marcán, amely a magyar válogatott hátvédjének kiváló teljesítményéről értekezik statisztikai mutatókkal alátámasztva.

A jelenleg zajló Premier League szezonban öt gólpasszt osztott ki a Bournemouth hátvédje, 2674 játékpercével pedig a legfoglalkoztatottabb játékos a csapatban. Az Opta statisztikái szerint mindössze három olyan 21 év alatti labdarúgó van az öt elitligában, amely a tavalyi idény kezdete óta több percet töltött a pályán, mint Kerkez (4426), mutatott rá az nso.hu.

A Marca elemzésében összehasonlítja Kerkezt az angol élvonal legjobb öt 21 év alatti posztriválisával, amiből kiderül, hogy a magyar játékosnak van a legtöbb megnyert párharca, labdaszerzése, kulcspassza és pontos centerezése.

A magyar válogatott játékosban óriási a potenciál, és ezt a számok is bizonyítják. A játék minden területén látszik, hogy éles eszű. Az öt elit bajnokság 21 éven aluli játékosai közül neki van a legtöbb pontos középre tett labdája (31), ami több, mint Lamine Yamalnak, Savinhónak vagy Kenan Yildiznek. De progresszív labdacipelésben is második Alejandro Baldét vagy Malo Gustót megelőzve

– írja a Marca.

A spanyol lap ezzel együtt azt is kiemeli – amiről már lehetett hallani korábban a nemzetközi sajtóban –, hogy Kerkez teljesítményével több európai nagycsapat figyelmét is felkeltette, így rajta van a Liverpool, a Real Madrid és a Chelsea radarján is.

A Bournemouth jelenleg kilencedik helyen áll a Premier League tabelláján, mindössze öt ponttal lemaradva a Bajnokok Ligáját érő negyedik helytől.