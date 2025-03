A firenzei együttes egy hete 3–2-re kapott ki a Panathinaikosz vendégeként, a visszavágón viszont esélyt sem adott a görög riválisnak: 24 perc után már 2–0-ra vezetett, a 75. percben pedig Moise Kean találatával háromgólosra növelte az előnyét. A Panathinaikosz ugyan a 81. percben büntetőből szépített, de többre már nem futotta az erejéből.

Fotó: Getty Images

Ennél is fölényesebb diadallal jutott a nyolc közé a Betis, amely a múlt csütörtöki 2–2 után a portugál Guimaraes vendégeként Cedric Bakambu duplájának is köszönhetően 4–0-ra győzött és ment tovább simán a következő körbe.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott Chelsea hozta a kötelezőt, és a Koppenhágában aratott 2–1-es siker után csütörtök este a Stamford Bridge-en is megverte dán ellenfelét, igaz, csak 1–0-ra. Összesítésben a londoni „kékek” így is kettős győzelemmel jutottak tovább.

Bolla Bendegúzék hosszabbítás után jutottak tovább

A Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien hosszabbítás után 2–1-re legyőzte a vendég Borac Banja Lukát, így továbbjutott. A magyar válogatott futballista végigjátszotta az összecsapást, amelyen végig az osztrák együttes volt fölényben, a vezetést mégis a bosnyákok szerezték meg a második félidő közepén.

A bécsi csapat aztán négy perccel később egyenlített, de a rendes játékidőben több gól már nem esett, így következett a hosszabbítás. A ráadás hatodik percében Bolláék szereztek gólt, a fennmaradó időben pedig a bosnyák rivális már nem tudott veszélyeztetni, ezzel a Rapid ment tovább. Az osztrák együttes a nyolc között a svéd Djurgardennel találkozik.

Fotó: Getty Images

A svájci Lugano és a Celje párharcában tizenegyespárbajban született döntés: egy hete a szlovénok 1–0-ra nyertek, így a csütörtök esti 4–3-as vereséggel a hosszabbítást kiharcolták, sőt abban egy negyedik gólt is szereztek, de nem sokkal a lefújás előtt a Lugano ismét eredményes volt, így 5–5-ös összesítésnél tizenegyespárbaj következett. Ebben a Celje játékosai voltak pontosabbak, 3–1-re nyertek, ezzel pedig továbbjutottak.

Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágók

Vitória (portugál) – Real Betis (spanyol): 0–4 (0–2). Továbbjutott: a Betis, 6–2-es összesítéssel.

Fiorentina (olasz) – Panathinaikosz (görög): 3–1 (2–0). Tj.: a Fiorentina, 5–4-es összesítéssel.

Chelsea (angol) – FC Köbenhavn (dán): 1–0 (0–0). Tj.: a Chelsea, 3–1-es összesítéssel.

Legia Warszawa (lengyel) – Molde (norvég): 2–0 (1–0) – hosszabbítás után tj.: a Legia Warszawa 4–3-as összesítéssel.

Rapid Wien (osztrák) – Borac Banja Luka (bosnyák): 2–1 (0–0, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után tj.: a Rapid Wien, hosszabbítás után, 3–2-es összesítéssel.

Lugano (svájci) – Celje (szlovén): 5–4 (3–1, 4–3, 4–4) – tizenegyesekkel 1–3 tj.: a Celje, 5–5-ös összesítés után, tizenegyesekkel.

Cercle Brugge (belga) – Jagiellonia Bialystok (lengyel): 2–0 (1–0). Tj.: a Jagiellonia, 3–2-es összesítéssel.

Djurgarden (svéd) – Páfosz (ciprusi): 3–0 (1–0). Tj.: a Djurgarden, 3–1-es összesítéssel.