Micsoda elégtétel lehet ez a sorstól?!

A február hónap legjobb liverpooli játékosának választott Szoboszlai Dominik az előző idényben úgy szerezte meg első trófeáját Angliában, hogy a mindent eldöntő mérkőzésen nem léphetett pályára. Csapata, a Liverpool 2024 februárjának végén hosszabbításos drámában kerekedett a Chelsea fölé az angol labdarúgó-Ligakupa döntőjében.

A magyar ugyan alaposan kivette a részét az ünneplésből, mint minap az Index kérdésére elmesélte, ez azért nem volt ugyanolyan, mint ha játszhatott is volna a telt házas Wembley-ben.

Örülök ennek a döntőnek nagyon. A tavalyi győzelemnek is nagyon örültem, szerintem ez elég jól látszott a lefújás után készült képeken és videókon, ettől függetlenül nem volt jó érzés a lelátóról tétlenül nézni a találkozót. Nagyon remélem, hogy rendes meccsmezben, a pályán is átélhetek egy hasonló győzelmet most

– fogalmazott a 2025-ös finálét megelőző héten az AXA Tréningközpontban válogatottunk 24 esztendős középpályása, akinek minden esélye megvan arra, hogy ne csak egyszerűen pályára lépjen, hanem rögvest a kezdőcsapat tagja is legyen a Newcastle United ellen.

Szoboszlai az elődöntő egyik hőse volt, noha betegség miatt a Tottenham otthonában 1–0-ra elvesztett első mérkőzésen nem léphetett pályára, a február 6-ai visszavágót nemcsak végigjátszotta, de gólt is szerzett rajta. Méghozzá a Spurs reményeit szertefoszlató harmadik hazai találatot a meccs 75. percében. A Pool végül 4–0-ra nyert, és összességében magabiztosan verekedte el magát a Wembley-be. A másik oldalon a Newcastle az Arsenal ellen borította fel a papírformát, oda-vissza 2–0-ra verve a londoni riválist.

A magyar válogatott csapatkapitánya eddig minden felnőttszezonjában nyert legalább egy trófeát – noha igen valószínűnek tűnik, hogy 15 pontos fórból a bajnoki címet már behúzza a csapat –, a holnapi meccs kiváló lehetőség, hogy ezt a sorozatot már most továbbírja.

A vasárnapi döntő két résztvevője a bajnokságban kicsivel több mint két hete találkozott. Szoboszlai akkor is gólt szerzett, méghozzá az elsőt a 2–0-s hazai győzelmet hozó csatában. A felek őszi rangadója sokkal több fordulatot hozott, akkor a vörösök kétszer egyenlítettek hátrányból, majd a 83. percben Mohamed Szalah találatával a vezetést is megszerezték, végül azonban csak egy pontot tudtak elvinni a Newcastle otthonából, azaz a St. James’ Parkból.

Noha a futballisták mindig hangsúlyozzák, egy kupadöntő merőben más, mint egy bajnoki, érdemes kiemelni: a világ egyik, ha nem a leggazdagabb klubjának számító „szarkák” ritka pocsék sorozatot tudhatnak magukénak a Liverpoollal szemben. Majdnem tíz évet kell visszautaznunk az időben, hogy a fekete-fehérek sikerére bukkanjunk a párharc történelmében. 2015 decemberében a bajnokságban tudott 2–0-ra felülkerekedni a United. Azóta nemhogy a kezdőkből, a meccsre nevezett kerettagok közül sem maradt senki – a Poolnál még Bogdán Ádám volt a cserekapus – a mostani csapatokban. Ebben a tíz évben 17-szer csapott össze a két gárda, ezeken pedig 12 Mersey-parti siker mellett öt döntetlen született.

Kérdés, a Liverpool játékosai a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-búcsút mennyire tudták kiheverni az elmúlt négy és fél napban. Ugyanakkor a Newcastle sincs épp a legjobb passzban: legutóbbi öt tétmeccséből hármat is elbukott, két hete – hosszabbítás után – kiesett az FA-kupából a Brightonnal szemben, és több alapemberét is kénytelen nélkülözni: főleg két védője, Sven Botman és Lewis Hall sérülés miatti, illetve a nyáron a Liverpoollal is összeboronált balszélső, az eltiltott Anthony Gordon hiánya fájhat a szarkáknak majd Londonban.

A múlt nyáron kinevezett Arne Slot vezetőedző az első trófeáját szerezheti a Liverpool kispadján – épp azt a serleget, ami sikert sikerre halmozó elődje, Jürgen Klopp utolsó elhódított trófeája is volt.

A Newcastle évtizedek óta nem nyert trófeát, holott minden csapatnak nyilván ez a legfőbb célja és leghőbb vágya – ezért járnak a játékosok edzeni nap mint nap –, így biztos, hogy rendkívül motivált ellenfél vár ránk. Ez nekünk is fontos, mi is trófeákat akarunk gyűjteni. Nem könnyű idáig eljutni, főleg ebben az országban, ahol aztán tényleg sok jó csapat akar eljutni a döntőkig. Nekünk sikerült, és ha már itt vagyunk, egyértelműen meg is akarjuk nyerni. Azt ugyanakkor nem gondolom, hogy erre a Ligakupára úgy kéne tekintenünk, mint a gyógyír: a Bajnokok Ligája-búcsú így is, úgy is csalódás marad. Ezzel azonban nem foglalkozhatunk

– nyilatkozta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján.

A kérdések közt még mindig fő szerepet kapott a keddi mérkőzés. Slot úgy fogalmazott, különösebben nem aggasztja, hogy mennyire fáradtnak tűnt a csapata a PSG elleni összecsapás ráadásában. „Ez természetes, főleg, ha a 90 perc annyira intenzív, mint ott volt.”

A Liverpoolban biztosan nem léphet pályára a PSG elleni (0–1-re elbukott, majd tizenegyesekkel a párharcból is a franciák továbbjutását hozó) BL-visszavágón megsérült jobb bekk, Trent Alexander-Arnold. Valamint erősen kérdéses a középhátvéd, Ibrahima Konaté játéka is. Hiányukban igencsak foghíjas védelemmel állhat fel a Mersey-parti alakulat: ahogyan az a párizsiak ellen is történt, Jarell Quansah veheti át Alexander-Arnold helyét (a poszt csereembere, Conor Bradley ugyancsak sérült), míg középen – könnyen elképzelhető – a középső középpályás Endo Vataru játszhat majd kényszerbekket. De a liverpooli lapok picivel nagyobb esélyt látnak Konaté kezdetésére, mint Endóéra. Harmadik opció, hogy Quansah középen marad az eredeti posztján, úgy Curtis Jones lehet a kényszermegoldás a védelmi sor jobb oldalára. A mérkőzést felvezető Sportcastben Borbély Imrével, az xfb Analytics és a Sport TV elemzőjével részletesen végig is vettük az opciókat.

A második számú angol kupa története 1960-ig nyúlik vissza. A sorozat rekordbajnoka tíz elsőségével még úgy is a Liverpool, hogy a fennállásának első húsz évében nem sok babér termett a vörösöknek. Az 1977–1978-as szezonig a döntőbe sem tudtak bekerülni. Aztán viszont beindult az üzlet: tizennégy eddigi fináléjukból csak négyet vesztettek el – köztük az elsőt –, 1980 és 1984 között volt, hogy sorozatban négyszer hódították el a serleget.

A Newcastle történelmének ez lesz a harmadik fináléja ebben a sorozatban, az elsőt 1976-ban a Manchester City, a másodikat 2023-ban a Manchester United ellenében bukta el. Érdekesség, hogy az Eddie Howe vezette – a bajnokságban jelenleg hatodik helyen álló – csapat 70 év után szerezhet újabb nagy trófeát. 1955-ben az FA-kupában ért csúcsra, azóta csak alacsonyabb osztályú bajnoki címekben volt része – legutóbb 2017-ben a Championshipben.

Noha az észak-angliai klub szaúdi kézbe kerülésével vélhetően a következő aranyesélyre nem kell évtizedeket várni, így is óriási az érdeklődés szurkolói részről. A két klub honlapján megjelent hírek alapján Newcastle-ben még hamarabb is fogytak el a csapat szurkolóinak biztosított belépők, mint a Liverpoolnál. Pedig aztán utóbbi klubnál sem kell általában szomszédba menni azért, hogy eladjanak minden jegyet. Most állítólag az igénylők 43 százaléka jutott tiketthez a Mersey partjáról a londoni döntőre. Ami több mint kétszeres túljelentkezést feltételez még úgy is, hogy eleve csak azok próbálkozhattak hivatalos úton a jegyvásárlással, akik az elmúlt két szezonban legalább hat Ligakupa-meccsre kilátogattak buzdítani a csapatot.

A szigorú korlátozásoknak is köszönhetően a másodpiacon eszelős árakon forogtak a jegyek. Egy hónappal a meccs előtt még bőven félmillió forint feletti összeget kértek el a legnépszerűbb értékesítési felületeken értük. Az árak pedig az elmúlt hetekben sem csökkentek túl sokat, jelen sorok írása közben 370 ezer forintért kapható a legolcsóbb a Ticombo felületén – és ehhez jön hozzá a több mint 20 százalékos rendszerhasználati és az egyéb garanciák díjából, valamint a biztosításból fakadó felár.

Múlt héten nem győztem ajnározni a liverpooli időjárást, a tavaszias időt, a 17-18 Celsius-fokos, vékony pulcsiban vagy napon anélkül is kellemes hőmérsékletet. Londonban visszanyalt a fagyi: ugyan a hőmérők nappal 7-8 foknál kevesebbet nem mutattak, az északias, erős szél a hőérzetet alaposan rontotta. Igaz, legalább esni nem esett – még. A meccs időpontjára felhős időt, 8–9 Celsius-fokos „meleget” ígérnek, az eső esélye minimális, de nem kizárható, főleg, ha esetleg a tavalyi döntőhöz hasonlóan hosszabbítás lenne. Helyi idő szerint 18 óra után állítólag nő valamelyest a csapadék valószínűsége.

Noha a Wembley környéke már teljes díszben pompázik – a metrómegállótól a stadionig vezető sétányon nem lehet úgy végigmenni, hogy az ember szeme vagy százszor ne tévedne a főszponzor nevére egy zászlón, plakáton vagy felfestésen –, szombat este még nem lehetett túl sok Liverpool- vagy Newcastle-mezes szurkolóba futni Londonban. A pubokban is inkább azok a mezek domináltak, amilyen meccset épp a televízióban lehetett követni, még úgy is, hogy a Bournemouth és a Brentford összecsapása volt a kora esti program a Premier League-ben.

Vasárnap délelőtt alighanem más lesz már a helyzet, a közel 89 ezer néző befogadására alkalmas Wembley-ben a két csapat mintegy 33-34 ezer fanatikusa foglal majd helyet a hivatalos jegyeladási adatok szerint. A maradék, valamivel több mint 20 ezer belépőn osztoznak a semleges nézők, hivatalos és VIP-személyek, a játékosok hozzátartozói és barátai. A hangulatra biztosan nem lesz panasz...

Plusz érzelmi töltetet adhat a liverpooliaknak, hogy a korábbi hírek szerint Slot elődje, Jürgen Klopp ugyancsak ott lesz a lelátón, hogy a helyszínről szorítson volt csapata sikeréért.

A mérkőzés – magyar idő szerint – 17 óra 30 perckor kezdődik. A találkozót a Network4 csoport csatornája, a Match4 közvetíti idehaza. Az Index pedig elkíséri a Wembley-be a csatorna helyszínről jelentkező szakkommentátor–kommentátor párosát, Juhár Tamást és Sipőcz Józsefet.

LABDARÚGÁS

ANGOL LIGAKUPA, DÖNTŐ

Vasárnap, 17.30: Liverpool FC–Newcastle United FC (Match4)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Liverpoolból fut a labdával, miközben Desire Doue, a Paris Saint-Germain játékosa nyomást gyakorol rá a Liverpool FC és a Paris Saint-Germain között a Bajnokok Ligája 2024/25-ös kiírásának nyolcaddöntőjének második mérkőzésén az Anfielden 2025. március 11-én. Fotó: Joe Prior / Visionhaus / Getty Images)