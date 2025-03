Capello, aki több csapatot olasz bajnoki címig vezetett, az AC Milannal Bajnokok Ligáját is nyert, a Real Madriddal pedig spanyol bajnok volt, a Sky Italiának nyilatkozva azt mondta, Guardiola „túlságosan arrogáns és elbizakodott” volt, mert be akarta bizonyítani, hogy a City a taktikájával nyer meccseket, vette észre a BBC.

„Rengeteget ártott a futballnak, mert tíz éven át mindenki őt másolta. Ez tönkretette az olasz futballt. Katasztrofális és unalmas, ami miatt sokan elpártoltak a labdarúgástól” – fűzte hozzá Capello.

„Mindent meghallgatok, amit rólam mondanak. Mindent. Szóval csak óvatosan! Én irányítalak titeket” – vette poénosra a figurát a City menedzsere. „Nem ez az első, hogy Capello ilyesmit állított. Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy elrontsam az olasz labdarúgást. Nagy ölelés Fabiónak. Nagy ölelés.”

Az Eurosport magyar nyelvű kiadása azt írja, Guardiola arról is beszélt, hogy a Premier League színvonala összességében sokkal magasabb lett, részben a hozzá hasonló edzők munkájának köszönhetően.

„Itt voltam már akkor is, amikor a Bournemouth még az út elején járt, és most egészen más helyzetben vannak. Ugyanez volt a helyzet a Brighton és a Fulham esetében is. Öreg vagyok már, én vagyok itt a legidősebb edző, kilenc éve dolgozom itt. Szóval tudom, hogy a Premier League masszív fejlődésen ment keresztül” – jegyezte meg a tréner, aki edzőként háromszor nyerte meg a BL-t (kétszer a Barcelonával, egyszer a Manchester Cityvel).