Decemberben 3–3 a Tyne partján, február 26-án 2–0-ra győzött a Liverpool az Anfielden a Newcastle United ellen. Most viszont úgy maradt alul 2–1-re a Ligakupa fináléjában, hogy nem igazán volt esélye még a döntetlenre sem. Bizony hullámvölgyben van a Liverpool: két halvány PSG-meccs, közte a Southampton elleni szenvedős 3–1, és most a 2–1-es vereség a kupadöntőben.

1955 óta semmilyen trófeát nem nyert a Newcastle Angliában, hát most, hetven év után sikerült Eddie Howe legényeinek. Mi több, történetük során először hódították el a Ligakupát. Amúgy a nemzetközi porondon 1969-ig kell visszalapozni az annalesekben, akkor a Vásárvárosok Kupáját nyerték meg, méghozzá úgy, hogy oda-vissza 6:2-es összesítéssel intézték el a bombacsatársorral (Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, Zámbó) felálló Újpesti Dózsát a szarkák.

Szoboszlai Dominik bizony gyenge osztályzatokat kapott az angol lapoktól, még hármas is becsúszott, csupán annyi a vigasz, hogy a nemrégen még az Aranylabdára is esélyes Mohamed Szalah még kettest is kapott...

Íme Szoboszlai érdemjegyei:

Express.co.uk: 5. Hatástalan volt a középpályán, az ellenfél remekül minimalizálta Szoboszlai befolyását a meccsre. Egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy meg tudná bontani a szarkák hátsó alakzatát. A hajrában végképp elvesztette a fejét, ügyetlen, felesleges szabálytalanságokkal lehetőséget adott az ellenfélnek az időhúzásra, amivel megtörte csapata nehezen felpörgő lendületét.

Fotmob.com: 6,1.

Sofascore.com: 6,6.

Whoscored.com: 6,3.

90min.com: 6,1.

Si.com: 6,1.

Liverpoolworld.uk: 5. Zakatolt az első félidőben, rengeteget szabálytalankodott a másodikban.

Inews.co.uk: 4. Képtelen volt hidat képezni a védelem és a támadósor között. Kevés lehetőséget alakított ki, még kevesebb veszélyt jelentett.

Independent.co.uk: 3. Semmit sem láttunk a megszokott energikus játékából és dinamizmusából, eltűnt az erőtől duzzadó Joelinton mellett, aki mindenhol ott volt. Megvolt az űr a Newcastle középpályája mögött, de Szoboszlai képtelen volt betörni oda, nem tudta ő jelenteni a különbséget, szemben a korábbiakkal.

Rousingthekop.com: 4. Azt mondani, hogy Szoboszlait nem lehetett észrevenni a Wembley-ben, még egy finom megfogalmazás. Meglepő, hogy végig a pályán maradhatott.

Liverpool.com: 6. Most is megvolt az energikus játéka, ahogy mindig, de a kreativitás hiányzott. A magyar futballista a közelmúltban jó formában játszott, de ebből most vajmi keveset láttunk.

Liverpoolecho.co.uk: 5. Nagyon akart az elején, de aztán teljesen eltűnt. Szünet után kicsit többet volt játékban, de nem eléggé.

Anfieldindex.com: 5. A magyar válogatott csapatkapitánya energikus volt, de sok labdát vesztett az átmenetekben, csak szenvedett az első félidőben. És sajnos az RB Leipzig egykori középpályása szünet után sem tudott fordítani a játék képén.