A lipcseiek szombaton 2–0-ra nyertek a tavalyi BL-döntős Dortmund ellen, a magyar válogatott kapus pedig oroszlánrészt vállalt a sikerben, bravúrt bravúrra halmozva óvta meg kapuját a góltól.

A SofaScore statisztikai oldal mérései alapján Gulácsi Péter három és fél várható góltól (xG) mentette meg csapatát. Az elmúlt három évben ez mindössze a negyedik alkalom volt az öt topligát vizsgálva, hogy valakinek ekkora helyzetminőséggel kellett szembenéznie, de Gulácsi volt az egyetlen, akit egyetlenegyszer sem sikerült mattolnia az ellenfél támadósorának, írja a Nemzeti Sport.

A meccs összefoglalója:

Az RB Leipzig rutinos játékosa ötödször került be a Kicker álomcsapatába ebben a szezonban. A 26. forduló legjobbjai között ott van a Heidenheim támadója, a georgiai Budu Zivzivadze is, aki korábban Magyarországon is légióskodott, a Mezőkövesd, a Vidi és az Újpest mezét is viselte.

Gulácsi Péter is bekerült a magyar válogatott friss keretébe, Marco Rossi szövetségi kapitány összesen 26 játékossal számol a törökök elleni csütörtöki és vasárnapi Nemzetek Ligája-osztályozón.

Az Index a magyar válogatott mindkét márciusi mérkőzéséről percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd összefoglalóval és a főszereplők értékelésével jelentkezik.

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park, 18 óra

Visszavágó

Magyarország–Törökország, Puskás Aréna, 18 óra

További párosítások:

negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

Az elődöntő ágai

Olaszország/Németország–Dánia/Portugália

Hollandia/Spanyolország–Horvátország/Franciaország

osztályozó, A/B liga

Ukrajna–Belgium

Ausztria–Szerbia

Görögország–Skócia

osztályozó, B/C liga

Koszovó–Izland

Bulgária–Írország

Örményország–Georgia

Szlovákia–Szlovénia

osztályozó, C/D liga

Gibraltár–Lettország

Málta–Luxemburg