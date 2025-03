Csütörtökön, 18 órakor az isztambuli Rams Park stadionban Nemzetek Ligája-osztályozót játszik a magyar labdarúgó-válogatott Törökországgal. A keret Telkiben készül a két összecsapásra (a visszavágót vasárnap vívják a Puskás Arénában), a hétfői doorstep sajtóbeszélgetésen a nagy visszatérő Gulácsi Péter és az újonc Tóth Alex, a Ferencváros üdvöskéje válaszolt az újságírók kérdéseire.

Az 58-szoros válogatott Gulácsi tavaly szeptember 7-én Düsseldorfban, Nemzetek Ligája-mérkőzésen védett legutóbb a válogatottban, utána – mint mára kiderült, nem véglegesen – lemondta a válogatottságot. A lassan 35 éves kapus akkor meglehetősen határozatlannak, bizonytalannak tűnt a folytatást illetően, úgy fogalmazott:

Meglátjuk, mit hoz a jövő.

Nos, a jövő azt hozta, hogy nagyszerű formába lendült, szombaton például az RB Leipzig kapujában kivédte a Dortmund csatárainak szemét, és bekerült a Bundesligában a forduló válogatottjába, ebben a szezonban immár ötödször.

Gulácsitól arról érdeklődtünk, milyen hangulatban tért haza a telki táborba.

„Hosszú idő után újra bajnokit nyertünk a Lipcsével a hétvégén, ami nagyon fontos volt a csapatnak, ezzel újból felzárkóztunk az élmezőnyre. És jól is ment a védés. Szóval jobb nem is lehetne a hangulatom.”

Az Index kérdése azt firtatta, hogy amikor tavaly októberben felfüggesztette szereplését a válogatottban, azt eleve átmenetinek szánta, hiszen volt egy sejtelmes utalása, vagy volt egy olyan impulzus, ami elősegítette a visszatérést.

Szerintem a kelleténél nagyobb feneket kerített a sajtó ennek a kijelentésemnek, hiszen a nemzetközi futballban nem rendkívüli eset, ha egy játékos sérülés vagy fáradtság miatt kisebb szünetet vesz ki – mondta a kapus. – Ha a dolgok mögé nézünk, látjuk, hogy 35 éves leszek, és egy ilyen hosszú sérülés után arra szeretnék koncentrálni, hogy a klubomban megszilárdítsam a helyemet. Az a mondatom pedig, hogy majd a jövő eldönti, arra vonatkozott, hogy a kapitány vajon visszahív-e a válogatottba, vagy sem. Eredetileg arról volt szó, hogy Dibusz Dénessel felváltva védünk a Nemzetek Ligájában, de így két meccset kihagytam, viszont mindvégig úgy voltam a válogatottsággal, ha Marco Rossi hív, akkor megyek. És hála istennek, hívott. Részemről nem volt ez annyira komplikált történet, mint ahogy páran megpróbálták beállítani. Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon várom a mérkőzéseket.

Ezek után megkérdezték, vajon első számú kapusként számol-e Gulácsival a kapitány.

„Erről nem szoktunk előre beszélni, ez az edzőtáborban dől el – hangsúlyozta. – Dénessel mindketten azon vagyunk, hogyha szóhoz jutunk, a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Az emberek próbálnak konfliktushelyzetet kreálni, de ilyesmi nincs. Mindegy, melyikünk véd, sikerrel kell venni az akadályt, így volt ez a múltban, és így lesz ez a jövőben is. Próbáljuk támogatni egymást, amikor például hosszú sérülés után harmadik számú kapusként visszatértem, igyekeztem támogatni Dénest, és ő is ugyanígy van most velem. A kapitány majd eldönti, melyikünk véd Isztambulban, de erről egyelőre még nem beszéltünk.”

Gulácsi arról is beszélt, hogy a múlt történései megmutatták, mennyire fontos a jó szereplés a Nemzetek Ligájában, és mindenképpen szeretnének az A ligában maradni. Maga a mérkőzés Törökországban nagyon nehéz lesz, a török válogatott tele van topligákban játszó európai klasszisokkal, és a tavalyi Európa-bajnokságon is messzebbre jutottak, mint a magyar válogatott. Odakint félelmetes hangulat vár ránk, de ezt szeretnénk a Puskás Arénában viszonozni.

Ami a kissé megilletődött Tóth Alexet illeti, ő a tizenkilenc évesek elfogódottságával arról beszélt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadták a rutinos válogatott játékosok az összetartáson, és ha sor kerül a játékára, akkor apait-anyait belead.

Az utóbbi fél évben feje tetejére állt körülöttem a világ – mondta Tóth Alex, mindössze hét NB I-es mérkőzéssel a háta mögött. – Decemberben még NB II-es meccset játszottam a Soroksárral, most meg itt vagyok a válogatottban. Mint minden kissrácnak, nekem is az volt az álmom, hogy bekerülhessek a válogatottba, és íme, most itt vagyok Telkiben. Az az érzés leírhatatlan, amit akkor éreztem, amikor megkaptam a behívót a nemzeti együttesbe. Ugyan Varga Barnától és Gulától hallottam, hogy milyen fantasztikus itt a hangulat, de most, hogy személyesen is megtapasztaltam, még az elképzeltnél is nagyszerűbb.

A sajtóbeszélgetés után Marco Rossi szövetségi kapitány vezérletével edzést tartott a válogatott.

Az Index a magyar válogatott mindkét márciusi mérkőzéséről percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd összefoglalóval és a főszereplők értékelésével jelentkezik.

A magyar keret:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC).

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park, március 20., csütörtökön,18 óra

Visszavágó

Magyarország–Törökország, Puskás Aréna, március 23., vasárnap, 18 óra

További párosítások:

negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

