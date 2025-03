Gyakran elhangzó frázis, hogy sorsdöntő héthez érkeztünk, és ha valójában a sorsunkat nem is pecsételi meg, tény, hogy kulcsfontosságúak lesznek a követező napok a magyar labdarúgó-válogatott számára. Egyrészt a Nemzetek Ligája, másrészt a világbajnoki selejtezősorozat, így egyszersmind a 2026-os világbajnokság kapcsán – hogy a 2028-as Eb-t megelőző kvalifikációt már ne is említsük. Mutatjuk is, hogy miért.