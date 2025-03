„A Promontor utcában most is többször belefutottam apu fotójába, és nagyon jó érzés volt látni, ahogyan a mai napig emlékeznek rá, és nem tagadom, ez is szerepet játszott abban, hogy gondolkodás nélkül elvállaltam az edzői feladatot Budafokon. Úgy érzem, nekem helyem és dolgom van itt” – mondta az új vezetőedző, a legendás Mészöly Kálmán fia.

Az 58 esztendős szakember legutóbb tavaly tavasszal az Újpestet irányította, de az idény végeztével nem marasztalták a lila-fehéreknél.

A Budafoki MTE 21 fordulót követően a 12. helyen áll a Merkantil Bank Ligában, előnye mindössze két pont a már kieső helyen álló, utolsó előtti Budapest Honvéddal szemben. Az együttesre a következő fordulóban rendkívül fontos mérkőzés vár, ugyanis jövő vasárnap a vele azonos pontszámmal álló Ajkát fogadja.

