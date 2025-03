A magyar válogatott azon nyolc együttes közé tartozik a világon, mely legalább két világbajnoki döntőn is szerepelhetett, ebben a kategóriában olyan futballnagyhatalmakat is magunk mögé utasíthatunk, mint Anglia és Spanyolország – balszerencsére a két gárda viszont egyaránt megnyerte egyetlen fináléját, így az örökrangsorban előttünk szerepelnek.

Az olimpiákat tekintve viszont senki sem áll jobban, az 1952-ben, 1964-ben és 1968-ban is aranyérmes magyar csapat 1972-ben ezüstöt, 1960-ban pedig bronzot szerzett, amivel azóta is az élen áll – megelőzve az ugyancsak háromszoros bajnok Nagy-Britanniát, a két arannyal és három ezüsttel álló Brazíliát (+2 bronz) és Spanyolországot, valamint a két első és két második hellyel álló Argentínát is.

A futballt nem a mieink találták fel, de a magyar válogatott volt az, amelyik móresre tanította az angolokat, az 1954. május 23-i 7:1 azóta is a „háromoroszlánosok” történetének legnagyobb zakója, de a négyszeres világbajnok olasz vagy az Európa-bajnok cseh(szlovák) és görög nemzeti együttes is hazánkat okolhatja eddigi legnagyobb vereségéért.

A világ- és/vagy Európa-bajnok nemzetek legnagyobb zakói 1924. április 6.: Magyarország–Olaszország 7–0 1937. szeptember 19.: Magyarország–Csehszlovákia 8–3* 1938. március 25.: Magyarország–Görögország 11–1 1954. május 23.: Magyarország–Anglia 7–1 *holtverseny: 2019-ben az angolok 5–0-ra verték a jogutód cseheket

Négy évvel Trianon után, és egy 30 éves átok megtörése előtt

A magyar válogatott 1902. október 12-én, Bécsben játszotta első hivatalos mérkőzését – sok köszönet nem volt benne, a mieink 5:0-ra kikaptak a sógoroktól. A 100. fellépésre Le Havre-ban került sor, ahol Eisenhoffer József góljával 1–0-ra nyert a válogatott Franciaország ellen. Hogy mikor? Napra pontosan négy évvel a trianoni békeszerződés után!

A 200. meccsen a triplázó Zsengellér Gyula vezérletével gáláztunk Bázelben, a széria a 300. összecsapáson megszakadt, akkor Szilágyi Gyula góljára Ivan Kolev felelt Szófiában, de tegyük hozzá, hogy ugyanezen a napon korábban az A csapat (Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Egresi Béla, Csordás Lajos, Hidegkuti Nándor, Puskás Ferenc, Tóth Mihály) 5:1-re nyert Prágában.

A 400. meccsen Albert Flóriánék hatot vágtak a dánoknak, fél távnál Várady Béla találatára Zdenek Nehoda felelt Pozsonyban, a 600.-on pedig az eddigi utolsó vb-nkre készülő válogatott Esterházy Márton vezérletével verte hárommal Ázsia legjobbjait.

A 700. találkozón Illés Béla döntött a Fáy utcában, a 800.-on Torghelle Sándorék a Szusza Ferenc Stadionban tömték ki Máltát. Az egyetlen vereség épp legutóbb csúszott be, pedig Németh Krisztián duplájának is köszönhetően a 79. percben még 3–2-re vezettünk Görögországban. A 2004-es Európa-bajnok ugyanakkor csak ezt a győzelmet szerezte meg a selejtezőben, a mieink pedig csoportharmadikként, pótselejtezőről kijutottak a 2016-os Eb-re, megszakítva egy 30 éves átkot – az 1986-os világbajnokság után az első nagy tornára kvalifikáltuk magunkat. Franciaországba...

A magyar válogatott centenáriumi meccsei 100. 1924. június 4. Franciaország Magyarország 0:1 200. 1937. április 11. Svájc Magyarország 1:5 300. 1953. október 4. Bulgária Magyarország 1:1 400. 1963. május 19. Magyarország Dánia 6:0 500. 1975. október 15. Csehszlovákia Magyarország 1–1 600. 1986. január 30. Ázsia-válogatott Magyarország 0–3 700. 1995. november 11. Magyarország Izland 1–0 800. 2005. szeptember 3. Magyarország Málta 4–0 900. 2015. október 11. Görögország Magyarország 4–3 1000. 2025. március 20. Törökország Magyarország ?–?

A magyar csapat így a 100-as mérföldköveknél egészen parádés mérleget tud felmutatni: 6 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 25–7-es gólkülönbség mellett.

Reményeink szerint a nemzeti együttes Isztambulban visszatalál a győztes útra – a rivális ellen amúgy kifejezetten jó a mutatónk –, de legalábbis olyan eredményt ér el, ami után Budapesten sikerül kiharcolni a Nemzetek Ligájában maradást. Ez esetben még a második zakó sem lenne fájó pont egy évtized távlatából visszatekintve.

Minden további nélkül jöjjön a kvíz!

(Borítókép: A magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzésen 2024. november 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)