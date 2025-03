A mieink szempontjából nemcsak a Nemzetek Ligája, hanem az őszi világbajnoki selejtezősorozat miatt is különösen fontos héthez érkeztünk, a miérteket ebben a cikkünkben taglaltuk.

A törökök elleni osztályozós párharcot megelőzően ismét sorra vettük a keret futballistáinak aktuális formáját, hogy megvizsgáljuk melyik posztokon lehet elégedett Marco Rossi az együttesével, és mi az, amiatt talán aggódhatunk egy keveset. Vagy sokat.

Kapusok: izgulósból végtelenül nyugodt helyzetbe kerültünk

Ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt még ott tartottunk, hogy Dibusz Dénes sérülés miatt ismeretlen időre kidőlt, Gulácsi Péterről pedig nem lehetett biztosan tudni, hogy az őszi távozását követően visszatér-e a válogatott keretbe, az elmúlt napokban sorra jöttek a jó hírek, és végül mindkét kapusra számíthat Rossi.

Az előző válogatott fellépéseken kezdő Dibusz a frankfurti El-csoportmeccsen dőlt ki január 23-án, az akkori bő fél órát követően március 9-én léphetett ismét pályára, hogy a Debrecen (1–0) és a Kecskemét (4–0) ellen is lehúzza a rolót. Tekintve, hogy a német csapat csak a lecserélése után talált be, így idén még hibátlan a mutatója. Gulácsi a bajnokságban végig védett a lipcseieknél, és az év eleje neki sem sikerült a legjobban, azért a legutóbbi hét Bundesliga-meccsből ötször nullázott.

Szappanos Péter kölcsönbe visszatért Paksra (az év elején még szaúdi csapatában négy bajnoki mérkőzésen 15 gólt kapott, közte az al-Hilal elleni 0–9-cel), amióta pedig ő véd a tolnaiaknál, szárnyal az együttes: hat NB I-es meccsen öt győzelem és egy döntetlen a mérleg. A Fehérvár, a Fradi és a DVTK ellen is nullázott, és bár az Újpest egyet lőtt neki, a 6–1 után aligha boldogtalan emiatt, és kéri rajta számon bárki házon belül. Hegyi Krisztián a Motherwellnél nem sok szerepet kapott, így január 11-én a Debrecenhez adták kölcsön, ott pedig folyamatosan véd.

kapusok játékos kor klub m. j. k.g. n. p. érték Dibusz Dénes 34 Ferencváros 13 3 0 3 2 500 000 Gulácsi Péter 34 RB Leipzig 14 11 13 5 2 500 000 Szappanos Péter 34 Paks* 12 10 21 3 450 000 Hegyi Krisztián 22 Debrecen** 10 7 10 2 450 000 *kölcsönben az Al-Fatehtől **kölcsönben az Aston Villától a kapusok neve után sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott, piaci érték

Védelem: itt is van nagy visszatérő, akinek azonban még nehezebb a dolga

Az 1000. hivatalos meccsére készülő együttes védelmébe újra meghívót kapott a január 12-én a Standard Liege-hez kölcsönadott Szalai Attila, akinek ismerős lehet a mostani közeg, hiszen a Galatasaray nagy riválisánál, a Fenerbahcénál töltötte eddig pályafutása legsikeresebb időszakát. A Hoffenheimnél teljesen háttérbe szoruló védő a belga bajnokságban elkezdte gyűjtögetni a perceket, de nem lesz könnyű dolga visszaverekednie magát a kezdőbe.

Az alapcsapatban ugyanis Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen (egyetlen idei hiányzása eltiltás miatt volt), Dárdai Márton pozíciója ugyancsak beton biztos Berlinben (neki eltiltás mellett egy kihagyott fellépése van 2025-ben), Balogh Botond pedig sérülés után kap ismét egyre több lehetőséget kap a Parmában.

Rajtuk kívül ott van még Fiola Attila és Botka Endre – előbbiről illik megjegyezni, hogy egy sorral feljebb a szélen is bevethető, utóbbi kapcsán pedig az az újdonság a korábbiakhoz képest, hogy már nem a Népligetből érkezett Telkibe a válogatott összetartásra, hanem Kecskemétről, ahol kölcsönben építi fel magát.

védők játékos kor klub m. j. g/gp jp. p. érték Willi Orbán 32 RB Leipzig (német) 14 13 1/0 1149 10 000 000 Dárdai Márton 23 Hertha BSC (német, 2.) 9 7 0/0 630 2 500 000 Balogh Botond 22 Parma (olasz) 11 6 0/0 379 2 500 000 Szalai Attila 27 Standard Liege (belga)* 10 4 0/0 244 2 000 000 Botka Endre 30 Kecskemét** 7 6 0/0 531 800 000 Fiola Attila 35 Újpest 7 4 0/0 297 400 000 *kölcsönben a Hoffenheimtől **kölcsönben a Ferencvárostól a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Szárnyvédők/szélső középpályások: új magyar világsztár születőben – és a többiek is remekelnek!

Bár a Bournemouth a Premier League-ben kezd kissé kifulladni a szezon hajrájához közeledve, előzetesen biztosan mindenki aláírta volna a mostani nyolcadik helyet. Kerkez Milos nem csupán alapember: november 2. óta összesen kilenc(!) percet hiányzott a bajnokságban, remek védőmunkája mellett ebben az időszakban két gól és öt gólpassz is felkerült a neve mellé. Nem véletlenül hozták őt szóba a közelmúltban olyan csapatokkal, mint a Liverpool, a Real Madrid vagy éppen az Atlético Madrid.

Marco Rossi számára örömteli probléma, hogy a keret egy másik kiemelten jó formában játszó futballistája is ezen a poszton szerepel, Nagy Zsolt az idényben már 24(!) kanadai pontnál jár (14 gól+10 gólpassz) a bajnokságot vezető Puskás Akadémiában.

Bolla Bendegúzék finoman szólva sem indították jól az évet, a 2024 végén még listavezető Rapid Wien idén az első öt bajnokijából négyet is elveszített, így már csak az ötödik az osztrák ligában – a csapatában jobbhátvédet játszó szélsőnk egy gólpasszal zárta ezt az időszakot. A posztot Loic Nego emeli még magasabb szintre, itt tényleg mindenki kulcsszereplő a saját csapatán belül, márpedig a szintén jobbhátvédet játszó rutinos futballista Ligue 1-gárdában játszik.

szárnyvédők/szélső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. p. érték Kerkez Milos 21 Bournemouth (angol) 13 13 1/3 1123 28 000 000 Bolla Bendegúz 25 Rapid Wien (osztrák) 8 7 0/1 629 3 000 000 Nagy Zsolt 31 Puskás Akadémia 8 8 4/2 720 1 500 000 Loic Nego 34 Le Havre (francia) 11 11 0/0 958 800 000 Osváth Attila 29 Paks 8 7 1/3 630 450 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Belső középpályások: topligás játékossal erősödtünk – pontosabban kettővel

Az elmúlt hetek talán legnagyobb sztorija volt, hogy a német U17-es válogatottal Európa-bajnok Dárdai Bence alig egy hónappal a 19. születésnapja után bejelentette, hogy a felnőtteknél a magyar színeket szeretné képviselni, ami rögvest meg is oldhatja a magyar válogatott nyolcas posztját. Persze, még kérdéses, milyen gyorsan illeszkedik Rossi rendszerébe, de az idény előtt a Wolfsburghoz igazoló, a német bajnokság 7. helyezettjénél 19 tétmeccsen pályára lépő (támadó) középpályás tökéletesen egészítheti ki a tengelyben a főleg a védekezésben jeleskedő Schäfer Andrást.

A legutóbbi válogatott meccshez képest amúgy lett még egy topligás játékosunk ezen a poszton, Nikitscher Tamást ugyanis a spanyol Real Valladolid szerződtette Kecskemétről – és stabilan játszik is a csapatban. Más kérdés, hogy a gárda vele együtt is száguld a másodosztály felé. Fontos még szót ejteni Tóth Alexről, aki Robbie Keane érkezése óta berobbant a Ferencvárosba, 2025-ben már öt gólpassznál jár középpályás, aki márciusban az első válogatott meghívóját is begyűjtötte.

belső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. p. érték Dárdai Bence 19 Wolfsburg (német) 12 9 0/1 503 6 000 000 Schäfer András 25 Union Berlin (német) 11 5 0/0 315 5 000 000 Kata Mihály 22 MTK 8 8 0/0 712 1 000 000 Nikitscher Tamás 25 Real Valladolid (spanyol) 7 7 0/0 459 900 000 Vécsei Bálint 31 Paks 8 7 0/0 609 700 000 Tóth Alex 19 Ferencváros 13 12 0/5 832 150 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Támadó középpályások/szélsők: Szoboszlai a hónap játékosa Liverpoolban, Sallai mindkétszer hazai pályán

A magyar válogatott csapatkapitánya az év végi/eleji betegségét követően brutális menetelésbe kezdett, gyakorlatilag kirobbanthatatlan lett a Liverpoolból – csak az FA-kupa-meccsen és a BL-ligaszakasz utolsó meccsén pihent, ahogyan gyakorlatilag hozzá hasonlóan mindenki más a stabil kezdőjátékosok közül –, ez pedig parádés mezőnymunkája mellett már gólokat és gólpasszokat is szép számban eredményezett. Nem véletlenül lett Szoboszlai Dominik a hónap legjobb játékosa a Liverpoolnál.

Sajnos csapatához hasonlóan ő is kicsit fáradni látszott az elmúlt meccseken, a törökök ellen azonban biztosan ismét ugyanúgy pörögni fog, mint a legutóbbi alkalmak során: a törökök ellen az elmúlt években döntött el 1–0-s meccset szabadrúgásból és tizenegyesből is!

Ha Szalainál azt mondtuk, hogy ismerős lehet a Rams Park közege, mit mondjuk Sallai Rolandra?! A Galatasaray szélsője a hétvégén a 68. percben állt be az Antalyasport 4–0-ra kiütő együttesbe, de a török kommentátor így is legalább 50-szer ordította a nevét a mérkőzés során, ami jól jelzi, mennyire aktívan vette ki a részét a játékból. Még annak fényéven is, ha a statisztikák megmutatják, amelybe kritikusai is előszeretettel hivatkoznak: a bajnokságban adós a gólokkal. Nem úgy a nemzetközi kupában, ahol az El playoffkörére már lehetett nevezni, és mindkét meccsen gólt is szerzett az AZ Alkmaar ellen. Más kérdés, hogy ezzel együtt is kiesett a csapata.

támadó középpályások/szélsők játékos kor klub m. j. g/gp jp. p. érték Szoboszlai Dominik 24 Liverpool (angol) 20 16 4/2 1321 75 000 000 Sallai Roland 27 Galatasaray (török) 18 14 2/0 785 13 000 000 Gazdag Dániel 29 Philadelphia (amerikai) 4 4 1/2 341 9 000 000 Csoboth Kevin 24 St. Gallen (svájci) 10 8 0/0 403 1 500 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Csatárok: Varga Barnabás is felépült a kulcsmeccsekre

Varga Barnabás számára felemás volt az elmúlt időszak, rendkívül fontos gólokból vette ki a részét (betalált az AZ Alkmaar ellen, gólpasszt adott a Viktoria Plzennel szemben), de többször is kulcsmeccsről tiltották el sárga lapjai miatt. A csehek ellen El-búcsú, a Puskás Akadémiával szemben megvívott bajnoki rangadón pedig ugyancsak zakó lett a vége.

Ennél is ijesztőbb hír volt a válogatott számára, hogy a Győr elleni meccset sérülés miatt kihagyni kényszerült, de már a Debrecen ellen visszatérhetett a pályára, a Kecsemét ellen pedig kezdett is, így Rossi megnyugodhatott a csatárposztot illetően – ugyanis a ferencvárosi támadó mögött itt azért elég nagy a szakadék.

csatárok játékos kor klub m. j. g/gp jp. p. érték Varga Barnabás 30 Ferencváros 13 9 5/2 724 2 500 000 Szabó Levente 25 Braunschweig (német 2.) 9 9 1/1 549 600 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, a 2025-ben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Az Index a magyar válogatott mindkét márciusi mérkőzéséről – a csütörtöki és a vasárnapi összecsapás is 18 órakor kezd – percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd összefoglalóval és a főszereplők értékelésével jelentkezik.

A magyar keret:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege)

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paks), Schäfer András (Union Berlin), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paks)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paks), Schäfer András (Union Berlin), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paks) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Mire megy a magyar válogatott a törökök elleni osztályozón? Kiharcoljuk a bennmaradást

Kiesünk a B ligába

Nemzetek Ligája 2024–2025, osztályozók

A/B liga

Törökország– Magyarország

Ukrajna–Belgium

Ausztria–Szerbia

Görögország–Skócia

B/C liga

Koszovó–Izland

Bulgária–Írország

Örményország–Georgia

Szlovákia–Szlovénia

C/D liga

Gibraltár–Lettország

Málta–Luxemburg

Az A/B és a B/C osztályozó mérkőzéseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemelt csapat játszhatja hazai pályán a visszavágót, a C/D osztályozót pedig 2026. március 26-án és 31-én.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Milos Kerkez a Magyarország-Svájc csoportmérkőzésen a kölni stadionban 2024. június 15-én Kölnben. Fotó: Alex Grimm / Getty Images)