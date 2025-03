Bánfi János a védekezést illetően a térfelére stabilan visszazáró, abból kontrákat építő magyar válogatottra számít mindkét mérkőzésen, de különösen az első, idegenbeli összecsapáson, a 25-szörös válogatott védő úgy számol, a bennmaradás érdekében már az első meccsen szükség lenne jó eredményre.

Bánfi János szerint Dárdai Bence döntése, majd azonnali beválogatása egyfajta megegyezés tárgyát képezte, és amennyiben az egészségi állapota engedi, akkor egy „ilyen futballistának, ilyen háttérrel be kell most mutatkoznia a magyar válogatottban”.

„Hogy kezdőként vagy csereként, azt döntse el Rossi, ne mi mondjuk meg. És azt, hogy nyolcas pozícióban vagy egy kicsit előrébb, az attól függ, éppen milyen a hadrend. Egyébként fontos lesz az ő karakterének is a magyar válogatott hadrendje, hogy az, amit mi alaptaktikaként játszunk, az neki hogyan fekszik. Ez egy érdekes dolog. Viszont hogyha – mondjuk – akarunk előrébb lépni, akkor egy ilyen kvalitású futballista egy-két éven belül akár a taktikánkat, az alapjátékunkat is meg tudja majd határozni.”

Hozzátette: Dárdai Bence érkezésével a játékosanyag színesedett, és a válogatott nemcsak kvalitásában lett több, hanem a variációs lehetőségeket tekintve is.

Egressy Gábor a magyarok hadrendjét illetően osztotta szakértőtársa véleményét, majd a 21-szeres válogatott balszélső a törökök támadósorára és kedvére, az abban rejlő potenciálra hívta fel a figyelmet. A magyarok esetében kiemelte, nem csodálkozna, ha a válogatott premier előtt álló, alig 19 éves Dárdai Bence akár a kezdőcsapat összeállítását illetően is szóba kerülne már a közeljövőben, tekintve a képességeit és a személyiségjegyeit, valamint azt, hogy ő is Bundesliga-klubból érkezett a nemzeti együtteshez, méghozzá erős családi kötődés ismeretében, érzelmi alapon. Szakértőnk hozzátette: a középpálya közepén védekező feladatokat is rá lehet ugyan bízni, kiváló átmenetet jelenthet akár a védők és a csatárok között, volt csatárként azonban igazi vadászterülete a támadások szervezése, valamint azok befejezése.

Egressy Gábor még Fiola Attilának is helyet szorítana a kezdőcsapatban, akár jobb oldali szárnyvédőként is, főleg Isztambulban, ahol különösen fontos lesz a védekezésünk, míg a bal oldalon szerinte az angol élvonalból érkezve, ott klasszisteljesítményt nyújtva Kerkez Milos helye megkérdőjelezhetetlen. Miként a támadószekcióban Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játéka.

Hárman együtt jók előre, van bennük sebesség és küzdőszellem is, amennyiben hátul megvagyunk, és védekezünk mezőnyben akár heten, akkor előre ez a három játékos is elég. Talán bőven is elegek ahhoz, hogy jól kijöjjünk ezekből a mérkőzésekből.

A beszélgetés során felmerült még az is, hogy

mi dönthet a párharcban, az összeszokottság vagy a nagyobb belső tűz;

hol „lobog” erősebben a máglya, nálunk, hogy zsinórban a harmadik topkategóriás részvételünk legyen meg az NL-ben, vagy a törököknél, hogy először mutassák és mérjék meg magukat az A osztályban;

mi okozza a keretértékek és az NL-osztályok közötti ellentmondást;

az NL-sorozat beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, vagy az ötletgazdák csak túlélezték az amúgy is túlélezett európai futballvilágot, és ugyanilyen jól meglennének, ha barátságos meccseket köthetnénk le tavaszra;

a magyar keretet, a csapatot, az egész válogatott struktúrát tekintve az őszi vb-selejtezőket nyugodtan várjuk, vagy van még teendő addig, elsősorban a szövetségi kapitány Marco Rossi számára;

a Nemzetek Ligája következő kiírásában A vagy B divízióban szerepel majd a magyar együttes?

A magyar keret:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege)

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paks), Schäfer András (Union Berlin), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paks)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paks), Schäfer András (Union Berlin), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paks) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nemzetek Ligája 2024–2025, osztályozók

A/B liga

Törökország– Magyarország

Ukrajna–Belgium

Ausztria–Szerbia

Görögország–Skócia

B/C liga

Koszovó–Izland

Bulgária–Írország

Örményország–Georgia

Szlovákia–Szlovénia

C/D liga

Gibraltár–Lettország

Málta–Luxemburg

Az A/B és a B/C osztályozó mérkőzéseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemelt csapat játszhatja hazai pályán a visszavágót, a C/D osztályozót pedig 2026. március 26-án és 31-én.

(Borítókép: Bánfi János és Egressy Gábor. Fotó: Szollár Zsófi / Index)