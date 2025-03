A játékosok részéről a Sassuolótól a Galatasaraynak kölcsönadott Kaan Ayhan válaszolt az újságíró kérdéseire, elsőként arra, hogy mekkora törést okozott a csapatnak, hogy kedvező helyzetből elbukták az egyenes ági feljutást a B ligában.

„Sajnos nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket Wales ellen, majd Montenegró ellen sem, ami szomorú, de volt négy hónapunk, hogy magunkra és klubcsapatunkra koncentráljunk, és felrázzuk magunkat. Most a Nemzetek Ligájában újra itt az esély, nehéz lesz, de úgy érzem, ki tudjuk harcolni a feljutást” – válaszolta Ayhan.

A török válogatott 2007 szeptembere óta nem tudta megverni Magyarországot, ezzel kapcsolatban faggatták a 30 éves védőt, mennyire motiválja a csapatot, hogy megtörjék ezt a rossz szériát.

„Az ellenfél nem számít nekünk, csak arra koncentrálunk, hogy feljussunk az A ligába, ahogyan minden párharcban ezért küzdenek. Az, hogy egy ideje nem nyertünk a magyarok ellen egy pluszmotiváció lehet. Remélhetőleg ezúttal mi örülhetünk a végén. Fontos kiemelni, hogy két év után ismét Isztambulban játszhatunk, ami nagy energiákat adhat a csapatnak. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de talán még nehezebb a magyar válogatottnak” – tette hozzá.

Mint mondta, büszke arra, hogy sok fiatal tehetség tör be a válogatottba, ami a török együttes jövője szempontjából külön fontos. Úgy érzi, jó úton jár az együttes, és reméli, hogy sikeres lesz a folytatásban.

„Most csak a holnapi meccsre koncentrálunk, mert ez áll most előttünk, de azért persze a fejünkben már a világbajnoki selejtezősorozat is motoszkál” – mondta újságírói kérdésre a jobbhátvédként és belső védőként is bevethető futballista.

Ayhan sok sérüléssel küszködött az elmúlt években, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak kisebb fájdalmai, de nincsen komoly sérülése, és mindent megtesz azért, hogy segítse a csapatát.

Sallai Roland csapattársa a magyar szélsővel kapcsolatos újságírói kérdésre elmondta:

Nagyon jól ismerem Rolandot az edzésekről, mert gyakran játszik a balszélen, én meg a jobb oldalon, szóval így sokszor találkozunk vele egy az egyben a pályán is. Ismerem az erősségeit, de a gyengeségeit is – mondta nevetve. – Erősségei közé mindenképpen a gyorsaságát és fizikumát hoznám fel, alig várom, hogy találkozzunk vele a pályán.

Vincenzo Montella szövetségi kapitány a kifejezetten bő kerettel kapcsolatban elmondta, mindenkit igyekeznek megfigyelni, és a legjobb formában lévőket behívni a keretbe. A kapusposztot az egyik legkevésbé problémásnak tartják a csapatnál, de újságírói kérdésre felvetődött a keretből kimaradt Irfan Can Egribayat neve. Vele kapcsolatban kiemelte, hogy a fiatal játékos jól teljesít, és szép jövő előtt áll, ám tiszteletlenség lenne a keret tagjaival kapcsolatban, ha olyanokról beszélne, akik nincsenek benne.

A török keretben lévők kilenc védővel kapcsolatban elmondta, hiába játszik egy része három-, a többi négyvédős felállásban, mindegyik képes lehet ott teljesíteni, ahol szükség van rá.

Felvetették, jobban örülne-e ha már a világbajnoki selejtezőkre készülhetne – csoportgyőztesként nem kellene osztályozót játszania a török csapatnak –, illetve kérdezték Arda Güler limitált szerepköréről a Real Madridnál, és hogy ez motiválhatja-e őt jobb játékra a nemzeti együttesben.

„Nem tudjuk megváltoztatni a múltat, most csak a jelennel tudunk foglalkozni. Jó csapat az ellenfelünk, amelyet a török válogatott 2007 óta nem vert meg, régóta ugyanazzal az edzővel készül. Mi ugyanakkor Törökországban négy meccset játszottunk, ezen három győzelem és egy döntetlen a mérlegünk. A szurkolók nagy erőt adhatnak, most félre kell tenni az egymással szembeni rivalizálást, és együtt támogatni a válogatottat. Arda Güler különleges játékos, persze szeretnénk, ha mindenki folyamatosan játszana, mert ha sokáig vannak partvonalon kívül, akkor az a teljesítményre kihathat.”

A két csapat majdnem napra pontosan egy éve felkészülési mérkőzésen találkozott, akkor a mieink Szoboszlai Dominik góljával 1–0-ra győztek. Ennek tapasztalatairól az olasz szakember hozzátette:

Komplett, összeérett csapattal találkozunk, amely tudja, mit akar játszani. Jól teljesít a kontráknál, jól a szabadrúgásoknál, magas színvonalú meccseket játszik évek óta a legerősebb válogatottak ellen. Mi ugyanakkor meg akarjuk mutatni erőnket, ezért lenne fontos, hogy feljussunk az A ligába.

Mindkét csapatot olasz kapitány irányítja, így természetesen Marco Rossi személye is szóba került, és a magyarok szakvezetőjével való viszonyáról is érdeklődtek.

„Nagyon jó a viszony Rossival, pár éve találkoztam vele, azóta tiszteletteljes kapcsolat van közöttünk. Nem mindig láthatod boldognak az arcát, de mi, edzők mindig a következő meccsre koncentrálunk, így sokszor tűnhetünk aggodalmasnak. Barátok vagyunk, de holnap ellenfelek leszünk. A saját erősségünkre próbálunk koncentrálni, ezt pályára vinni, és a magyarok erősségeit pedig korlátozni” – mondta Montella.

Arra, hogy miben fejlődött leginkább a török csapat a kinevezése óta, az olasz szakember azt felelte, hogy a leginkább az teszi büszkévé, ahogyan a csapat egymásért küzd a pályán, és mindent megtesz a nemzeti színekért.

Marco Rossi a török sajtónak a minap arról beszélt, hogy elfogadná az ikszet Törökországban, ezzel kapcsolatban a mieink számára nem túl előnyös cserét ajánlott fel Montella.

Nem hiszem, hogy valóban előre elfogadná a döntetlent a holnapi mérkőzésen. De ha itt iksz a vége, és cserében Budapesten nyerünk, így mi szerepelhetünk legközelebb az A ligában, akkor legyen

– zárta mondandóját az olasz tréner.

A török válogatott kerete

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (RAMS Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor).

Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (RAMS Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor). Hátvédek: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor).

Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor). Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave), Hakan Calhanoglu (Internazionale), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave), Hakan Calhanoglu (Internazionale), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund). Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoglu (Benfica).

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

03.20. csütörtök, 18.00: Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park

Visszavágó

03.23. vasárnap, 18.00: Magyarország–Törökország, Puskás Aréna

További párosítások:

Negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

Mire megy a magyar válogatott a törökök elleni osztályozón? Kiharcoljuk a bennmaradást

Kiesünk a B ligába

(Borítókép: Vincenzo Montella. Fotó: Shutterstock)