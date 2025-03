A Hürriyet online kiadása egy, a legfontosabb információkat összegyűjtő írásban számol be arról, hogy a nemzeti együttes csütörtökön Nemzetek Ligája-mérkőzést vív Magyarországgal, illetve egy külön cikket szánt arra, hogy Vincenzo Montella csapata kedden masszív esőzés mellett tudta megtartani edzését.

A törökországi időjárás a keddi lehűlés után szerda reggelre már szórványos havazást is hozott, így a pokoli forróság a stadion hangulatán érződhet legfeljebb.

A legnagyobb példányszámú török lap kiemeli, hogy az előző napi gyakorlást kihagyó futballisták közül Demir Ege Tiknaz, Hakan Calhanoglu, Kerem Aktürkoglu és Orkun Kökcü is részt tudott venni, Merih Demiral ugyanakkor combizomfájdalmai miatt továbbra is a partvonalon kívül rekedt, Emre Mor pedig elővigyázatosságból nem vett részt a tréningen. Ezen a bemelegítést követően passzgyakorlatokat végeztek a játékosok, az utolsó szakaszban pedig a mieink elleni meccs taktikája került a középpontba.

Erős török, nem kávé, mi az?

A legnagyobb sportlap, a FotoMac is elsősorban a hazai bajnokság fő eseményeiről számol be, a Nemzetek Ligája-összecsapással kapcsolatban viszont külön anyagban foglalkoznak a találkozót vezető szlovák Ivan Kruzliak személyével, aki a két csapat előző NL-meccsén is bíráskodott.

A 2020–2021-es kiírásban a B ligában találkoztak a mieink, és a Sivasban aratott 1–0-s sikerünk után Budapesten a szlovák játékvezető dirigálása mellett a magyar csapat Sigér Dávid és a törökországi légiósunk, Varga Kevin góljával 2–0-ra győzött, bebiztosítva az A divízióba jutást. Itt első nekifutásra a második helyen zárt Olaszország mögött, de Németország és Anglia előtt Marco Rossi együttese, a mostani kiírásban pedig Németország és Hollandia mögött, ám Bosznia-Hercegovina előtt zárt harmadikként, így játszhat osztályozót a bennmaradásért a B ligában csoportmásodikként záró törökökkel.

Az edzésriportban a fentebb említetteket írja a lap, és kiemeli Marco Rossi törököket méltató szavait. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a rivális kerete óriási veszélyeket rejt magában a mieink számára, elismerően beszélt Aktürkogluról, Kökcüről, Calhanogluról és Arda Gülerről is.

A magyar útlevéllel is rendelkező olasz kapitány a Fanatiknak is dicsérte a rivális erejét, és arról is beszélt, hogy előre aláírná Isztambulban a döntetlent.

„Tavaly felkészülési meccsen játszottunk Törökország ellen, és nyertünk 1–0-ra. Akkor azt mondtam, hogy a döntetlen igazságosabb lett volna. Az ellenfél időnként nagyon megnehezítette azon a mérkőzésen a helyzetünket. Törökországnak nagyon erős csapata van, rendkívül fontos játékosokkal a védelemben és a középpályán is. Aztán vannak olyan klasszisai, mint Hakan Calhanoglu. Nagyon kedvelem Orkun Kökcü játékát is, de számos kiváló futballista akad még a keretben, elég csak Kerem Aktürkogluról, Arda Gülerről vagy Kenan Yildizről beszélni. Olyan csapatról beszélünk, melynek a piaci értéke 200 millió euró felett van” – idézi Marco Rossit a Fanatik.

A kapitány elképesztő hangulatot vár a telt házas Galatasaray-stadionban, és célja, hogy megnyerje a párharcot, ezzel bent maradjon az elitben. Olasz riválisát, Montellát gyakran kritizálják a rossz eredmények után, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez minden edzőre igaz, de hangsúlyozta, hogy a török csapat az Európa-bajnokság két-három üde színfoltja között volt számára, és hogy kevésen múlt, hogy automatikusan feljusson az A ligába.

Ha kikapsz, akkor kritizálni fognak, de ez még győzelemnél is előfordulhat. Mindketten próbáljuk megtenni a tőlünk telhető legjobbat. A budapesti visszavágóra pár óra alatt elfogytak a jegyek. Ha felajánlották volna a döntetlent a mostani meccs előtt, rögvest elfogadtam volna. A legutóbbi hazai vereségünk még 2022 szeptemberében volt, Olaszország ellen, és ezt követően majdnem két évig egyáltalán nem kaptunk ki. A legfontosabb dolog a számunkra, hogy olyan eredmény érjünk el, ami jó alapot adhat a hazai visszavágó előtt

– tette hozzá Rossi.

A meccs kulcsszereplőit firtató kérdésre magyar részről Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland nevét hozta még fel – utóbbival kapcsolatban a legfrissebb hír az, hogy kisebb izomsérülés miatt társaitól külön edzett, csakúgy, mint a bemutatkozásra váró Dárdai Bence –, valamint arra is kitért, hogy a magyar válogatott után újabb nemzeti együttest már nem irányítana, csak klubcsapatot.

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

03.20. csütörtök, 18.00: Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park

Visszavágó

03.23. vasárnap, 18.00: Magyarország–Törökország, Puskás Aréna

További párosítások:

Negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

Mire megy a magyar válogatott a törökök elleni osztályozón? Kiharcoljuk a bennmaradást

Kiesünk a B ligába

(Borítókép: Marco Rossi 2024. szeptember 10-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)