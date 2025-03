„Hakan Calhanoglu és Orkun Kökcü – felelte a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a csütörtök esti mérkőzés helyszínén, a Galatasaray otthonának számító RAMS Arénában tartott sajtótájékoztatón a kérdésre, mit gondol, mely játékos (vagy játékosok) okozhatja majd a legnagyobb fejfájást neki és játékosainak a Nemzetek Ligája-osztályozón. – Rendkívül gyors, technikás játékosok. De a török válogatott egyébként is kiváló erőkből áll, elég csak Arda Gülerre vagy Kerem Aktürkoglura gondolni.”

Mikor szóba került a két csapat egy évvel ezelőtti felkészülési mérkőzése úgy fogalmazott: „Kiváló munkát végeznek azóta, elég csak a kiválóan alakult Európa-bajnokságukra gondolni. A Nemzetek Ligája-szezonjuk sem alakult rosszul, ha nincs az utolsó meccsük, most nem velük találkozunk.”

Rossi arról is beszélt, rendkívül rövid idő állt ezúttal a rendelkezésére Telkiben felkészíteni a csapatot, ennek ellenére nem félti a mieinket a párharc idegenbeli felvonásától sem.

„Rendkívül fontos, hogy meglegyenek az automatizmusok csapaton belül, ezt nem könnyű két nap alatt elérni. Ha a játékosok nem összeszokottak, nem ismerik egymást, hátrány. Ezért van az, hogy sokszor konzervatívnak tűnhetek a meghívók küldésénél. Fontos az egység, a csapatszellem. Ha papíron ránézünk a csapatokra, a törökök erősebbnek tűnhetnek. De más, amit a papír mutat, és más, amit általában a pályán látunk. Bátorsággal és megfelelő hozzáállással bármire képesek lehetünk Isztambulban is.”

Dárdai Bence és Sallai Roland kisebb sérülés miatt külön edzett a társaktól, az ő állapotukról is beszélt a kapitány.

„Akadt néhány problémánk az elmúlt napokban. Az egyik Rolit érinti, akinek izomproblémái támadtak egy húzódás után. Nem akartunk kockáztatni, így ő Budapesten is maradt. Bence ugyanakkor, ha nem is fit 90 percre, bevethető állapotban van” – reagált a napközben megjelent hírekre Rossi.

Sallai hiányában akár Nagy Zsolt és Kerkez Milos egy időben is pályán lehet – a Puskás Akadémiában remeklő bal szélső ugyanis klubjában rendre előrébb szerepel, mint a válogatottban szokott. A felvetésre a szövetségi kapitány csibészes mosoly kíséretében úgy felelt, „talán ez is egy lehetőség”, amiből leginkább arra következtethetünk, ő is eleve erre a megoldásra gondolt Sallai hiányában.

Akadt azonban a gondolatmenet végére is egy rossz hír. Rossi elárulta, hogy – a többség által a kezdőbe várt – Gulácsi Péter ugyancsak kihagyni kényszerült a válogatott legutóbbi edzését. Mindebből arra következtethetünk, hogy Dibusz Dénes védi majd a magyar kaput az első perctől kezdődően a csütörtök esti találkozón.

Az isztambuli fellépést megelőző sajtótájékoztatón a játékosok közül a válogatottba visszatérő Szalai Attilát faggathatták az újságírók.

Boldog vagyok, hogy újra itt lehetek. Ez volt a tervem a hátam mögött hagyott kemény időszakban mindvégig. De tudtam, hogy a kemény munka ki fog fizetődni, ha pozitív maradok. Hálás vagyok Rossi mesternek, hogy ismét a keret tagja lehetek, hogy itt lehetek a második családommal. Isztambul mindig különleges város marad számomra, örülök annak is, hogy itt térhetek vissza

– fogalmazott a 27 éves bekk, aki klubszínekben eddigi pályafutása legjobb időszakát alighanem a Galatasaray városi riválisánál, a Fenerbahcénél töltötte el.

Szalai az év elején került kölcsönben Belgiumba, a Standard Liege színeiben pedig ismét rendszeres játéklehetőséghez jut, még ha a 90 percek továbbra sem számítanak túl gyakorinak az életében. „Újra futballistának érzem magam, a belga bajnokság ritmusa pedig kellő alapot ad, hogy a maximumot próbálhassam ismét kiadni magamból a válogatottban is" – tette hozzá.

Török újságírók a Real Madridban futballozó korábbi csapattársáról, Arda Gülerről szóló véleményére is kíváncsiak voltak. Szalai válaszában kiemelte, bár mostani riválisa tinédzser volt, mikor együtt játszottak a Fenernél, már akkor is látszott rajta, milyen kiváló adottsága és mentalitása van. „Nem véletlen, hogy leigazolta a Real, a képességeit pedig a nemzeti csapatban is csillogtatja."

A Törökország–Magyarország-mérkőzés kezdőrúgása – magyar idő szerint – 18 órakor lesz.

Vincenzo Montella török kapitány, valamint Kaan Ayhan sajtótájékoztatójáról itt olvashat!

Nemzetek Ligája 2024–2025

osztályozó, A/B liga:

1. mérkőzés

Törökország–Magyarország, Isztambul, Rams Park, 18 óra

Visszavágó

Magyarország–Törökország, Puskás Aréna, 18 óra

További párosítások:

Negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

A magyar keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC).

