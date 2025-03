Amikor a novemberi sorsoláson az A ligáról döntő osztályozó párosításainál a Németország és a Hollandia mögött, de Bosznia-Hercegovina előtt harmadikként záró magyar válogatott mellé a B liga második helyezettjei közül Törökországot húzták, igencsak forró hangulatú isztambuli mérkőzés képe lebeghetett a szemünk előtt.

Az 1000. hivatalos mérkőzésünk helyszínéül szolgáló 15 milliós nagyvárosban azonban a hétre jött egy hidegfront, és az addig tapasztalható nem egyszer 26-27 fokhoz képest két nap alatt nyolc fokra hűlt a hőmérséklet, ráadásul éjszakára már 2-3 Celsius-fokokkal riasztgattak, így a pokoli forróság helyett váratlanul fagyos közeg várta a mieinket.

No meg rossz híre sora, hiszen hiába festett még kedd reggel is kifejezetten jól a keretünk összeállítása, a következő órákban egyre-másra estek ki sérülés miatt a futballisták. Hegyi Krisztiánnak az idénye is véget ért, Gulácsi Péter sérülés miatt nem vehetett részt a szerdai gyakorláson, a keretbe kisebb sérüléssel érkezett Dárdai Bence nem épült fel teljesen, végül aztán a meccskeretbe sem került be, Sallai Roland pedig el sem utazott az összecsapásra.

A mieink számára kulcsfontosságú csütörtök-vasárnapi program előtt Marco Rossi aggodalmas arckifejezése ezen tények ismeretében már aligha lehetett meglepő a szerdai sajtótájékoztatón, olasz kollégája, Vincenzo Montella pedig kifejezetten kedvezőtlen csereajánlatot tett a mieink mesterének a találkozót megelőző napon.

Hamar góllá érett az óriási török nyomás, de a magyar fölény is

Hiányukban Rossi a Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Nikitscher, Schäfer, Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. – Varga B. tizenegyet küldte pályára a Galasaray otthonául szolgáló Rams Stadionban, amelyben mintegy 1600 magyar drukker űzte a mieinket – természetesen óriási létszámhátrányban a házigazdához képest.

A török szurkolók elképesztő hangerejű füttyszóval jelezték minden egyes alkalommal nemtetszésüket, de az első percek inkább a lelkesítésről szóltak, mivel Fiola Attilának már a harmadik percre két hatalmas mentést kellett bemutatnia – baljósan indult mieink számára az összecsapás. Hamarosan Bolla Bendegúz vette át a szerepét, egy alkalommal olyan erélyesen lépett be a csatár elé, hogy a mellettünk ülő török kollégák egy emberként reklamáltak büntetőt, Ivan Kruzliak játékvezető viszont nem látott szabálytalanságot.

Amikor már kezdett úgy festeni, hogy kicsit kijövünk a szorításból, és Varga Barnabás révén az első lövésünket is feljegyezhettük, jött a török vezetés, és ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, érett is: Orkun Kökcü 18 méterről remekül lőtte ki a bal alsót (1–0).

Orkun Kökcü gólöröme

A Benfica kiválósága nyolc gólpassz mellett a harmadik találatát jegyezte a török válogatottban.

A törökök ezt követően valamelyest átadták a területeket, amivel leginkább Nagy Zsolt próbált élni a bal oldalon, előbb 12 méteres, jobb alsóra tartó lövésével, majd a felívelt szabadrúgást követően fejesével tesztelte Ugurcan Cakirt, aki ezeket, és nem sokkal később Kerkez Milos lövését is hatástalanította. A 20. percben Kaan Ayhannak kellett óriásit mentenie Nagy elől, de a villámgyors török megiramodásokban is rendre ott volt a második találat.

A 25. percben aztán megszületett a magyar csapat találata, és ez is bőven benne volt már eddigre a levegőben!

Cakir eladott labdájára Schäfer András csapott le, majd a balján lévő Nagy Zsolthoz játszott, aki Szoboszlai Dominikhez centerezett, a csapatkapitány a jobbon érkező Bolla Bendegúzt vonta be a játékba, akinek a beadását Varga Barnabás fejelte vissza, a labdát eredetileg megszerző berlini középpályás akrobatikus mozdulattal pedig a kapuba lőtt (1–1).

Schäfer 2021 novembere óta először talált be a nemzeti együttesben, összességében a negyedik gólját szerezte meg.

Bő fér óra után pedig fordíthattunk is volna, Schäfer ütközött a félpályánál egy török játékossal, ami után a gyepen maradt, az akció viszont folytatódott, és Kerkez bal oldali beadása után Varga Barnabás fejese centikkel kerülte el a kapu bal oldalát. A jó hír, hogy középpályásunk kis ápolás után folytatni tudta.

Schäfer András első gólját ünnepli

A hazaiak csak a játékrész hajrájához érkezve tudták ismét visszavenni kissé a kezdeményezést, ekkor azért fellélegezhettünk, hogy Oguz Aydin visszafejelt labdája picit hosszú volt, valamint még Dibusznak kellett egyszer kivetődnie a kapujából, így a szünetre 1–1-gyel mehettek a felek.

Érdekesség, hogy mindkét gólszerző sárgát kapott az első félidőben, és eltiltás miatt így Kökcü és Schäfer sem léphet pályára a Puskás Arénában vasárnap.

Lehetőségek nélküli török offenzívák után váratlan gól, majd rögvest egy újabb – nehéz helyzetben a magyar válogatott

Sőt, az Union Berlin futballistája már a második félidőre sem érkezett ki, ez sárgája mellett ápolása miatt sem jelentett akkora meglepetést.

Ahogyan az sem, hogy ismét bekezdtek a hazaiak, de ezúttal a nyomás érdemi lehetőségek nélkül zajlott le, miközben a mieinknél előbb Nagy Zsolt előtt adódhatott volna helyzet – ezt három védő szorításában végül nem sikerült realizálnia –, majd Bolla Bendegúz húzott középre a jobb oldalról, mielőtt 20 méterről, ballal a jobb felső fölé tüzelt.

A 64. percben jött az újabb kedvezőtlen fejlemény, Nagy Zsolt késett el egy ütemmel, a Hakan Calhanogluval szemben elkövetett szabálytalanságáért járó sárga lap pedig nála is eltiltást jelentett.

És a helyzet csak rosszabbra fordult a 69. percben, amikor Aydin jobb oldali beadása után Kerem Aktürkoglu fejelhetett teljesen szabadon a jobb alsóba (2–1).

A Benfica másik klasszisa a 11. alkalommal volt eredményes a török válogatottban.

És, ha egy üzlet beindul... A 73. percben már kettővel mentek a hazaiak, miután Aktürkoglu ezúttal előkészítőként jeleskedett, az egy perccel korábban beálló Irfan Can Kahveci pedig remekül lőtte ki a jobb alsót (3–1).

Innentől kezdve már nem tudott újabb feltámadást bemutani a magyar válogatott, bár a csereként érkező Csoboth Kevin lövésénél ismét talpra ugorhatott a publikum mieinkért szorító része – ezúttal viszont az Eb-vel ellentétben nem örülhettünk gólnak.

A török válogatott így 2007 szeptembere óta először tudta legyőzni a mieinket, és 3–1-es sikerével óriási lépést tett az A liga felé.

Folytatás vasárnap 18 órától, a Puskás Arénában.

Nagy Zsolt és Mert Muldur

Nemzetek Ligája 2024–2025, A liga, osztályozó, 1. mérkőzés

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park, 40 000 néző. V: Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Ayhan (Müldür, 27.), Akaydin, Bardakci, Elmali – Aydin (Kahveci, 72,), Calhanoglu, Kökcü (Yüksek, 72.), Aktürkoglu (Uzun, 85.) – Yilmaz (Gül, a szünetben), Yildiz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 93.), Nikitscher (Gazdag, 93., Schäfer (Kata M., a szünetben), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 70.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (10.), Aktürkoglu (69.), Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

(Borítókép: Nagy Zsolt (j) és a török Samet Akaydin 2025. március 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)