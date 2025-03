A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi sajnálja a törökországi Nemzetek Ligája-osztályozón elkövetett hibákat, ugyanakkor nem panaszkodhat a játékosai teljesítményére. Egyetértett azzal, hogy a két csapat közötti különbséget – a második félidőben tapasztalt rövidzárlat mellett – az jelentette, hogy a rivális kerete lényegesen mélyebb volt, és az eleve sok sebből vérző magyar csapatot sújtó újabb problémákra nem lehet olyan megoldásokat találni mérkőzés közben, mint a török kispadon. Szoboszlai Dominik úgy véli, hogy az együttes a találkozó egy részén simán pariban volt az ellenféllel, a csapatkapitány ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ilyen hibák nem férnek bele ezen a szinten.

„A labdarúgásban a legfontosabb dolog a győzelem, amit mi nem szereztünk meg, a török válogatott viszont igen” – kezdte az isztambuli 3–1-es vereséggel záruló mérkőzés utáni sajtótájékoztatóját Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

„A hazaiak hatékonyabbak voltak, remek játékosok alkotják a török csapatot, akik ha sok helyet kapnak, büntetnek. A második félidőben volt 10-12 rossz percünk, amikor kaptuk a két gólt. Ugyanakkor volt néhány nagy lehetőségünk, voltak jó átmeneteink, szerehettünk volna gólokat. Ez a futball része, néha a szerencse melletted van, néha nem. Benne vannak a hibák is persze, de nem panaszkodhatok a srácok teljesítménye miatt” – tette hozzá az olasz kapitány.

Kerkez Milos és Nagy Zsolt először volt egyszerre a pályán, és talán a köztük lévő kohézió sem volt megfelelő időnként. Ezzel kapcsolatban a szakvezető kiemelte, hogy ez előfordulhat olyan játékoskapcsolatoknál, amelyek először valósulnak meg a pályán, és hogy a meccsre hangolódásra szánt néhány nap nem elengendő arra, hogy ezek a berögződések automatikusak legyenek. Az első góllal kapcsolatban hozzátette, hogy teljesen elkerülhető hibából született, ami megelőzhető lett volna.

Felvetették Rossinak, hogy a két csapat között a mélyebb keret, és a jobb cserelehetőségek döntöttek, hiszen hatvan percig jó meccset játszottak a mieink.

Nincs olyan keretünk, mint a törököknek, nincs annyi változtatási lehetőségünk. Náluk klasszisok hiányoztak, de így is volt helyettük rengeteg a keretben, ez nálunk nincs meg. Ha le kell cserélni Schäfert, Nagy Zsoltot, és alapból nincs Sallai, akkor lényegesen nehezebb a helyzetünk

– felelte a tréner, aki Schäfer és Nagy állapotával kapcsolatban elmondta, agyrázkódás miatt kellett őket lecserélni.

Török újságírói kérdés volt, hogy a kétgólos vereség után mennyi esélyt lát együttese fordítására a három nap múlva lévő visszavágón.

„Az iskolában jó voltam matekból, de nem én vagyok az, aki azt mondja, hogy ennyi meg ennyi százalék esélyünk van továbbjutni. Ki kell menni a pályára, ahol most minket támogat majd 60 ezer ember, akiket büszkévé kell tenni. Nem az a lényeg, hogy milyen jól játszik egy csapat, ha nincs győzelem. Az a feladatunk, hogy nyerjünk Törökország ellen. Ez persze nehéz, több góllal pedig különösen. Ugyanakkor mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez sikerüljön” – zárta sajtótájékoztatóját Rossi.

Szoboszlai Dominik: Ilyen hibákat egyszerűen nem követhetünk el

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak beszélt az összecsapás tanulságairól, kiemelve, hogy hiába volt sokáig jó a játék, ilyen hibák nem férnek bele a nemzetközi porondon.

Volt egy fázisa a meccsnek, amikor simán pariban voltunk az ellenféllel, sajnos kimaradtak a helyzeteink, ilyen egyéni és kollektív hibákat egyszerűen nem követhetünk el. Rengeteg párharcot veszítettünk el, ha jó eredményeket akarunk elérni ilyen szinten, akkor más mentalitással kell felmenni a pályára. Jól reagáltuk az elején kapott gólra, az első félidő második részében kifejezetten jól játszottunk, nem tudom, mi történt, talán nem kellett volna a szünet. Most két nap regeneráció jön, minden játékosra szükség van, hogy legyen esélyünk visszajönni a párharcba. Remélem a szurkolóink olyan hangulatot teremtenek hazai pályán, amit a törökök egy életre megemlegetnek

– fejtette ki reményeit Szoboszlai.

A stadion interjúfolyosóján az Index arról kérdezte a magyar válogatott csapatkapitányát, Schäfer András és Nagy Zsolt elvesztése – sárga lapos eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára egyikük sem vasárnap – miként befolyásolja az esélyeinket a visszavágón.

„Két alapvető játékosunkról beszélünk. De ezért vagyunk egy nagy keret, egy nagy család, hogy ilyenkor megmutassuk, együtt bárkit tudunk pótolni. Hogy teljesen mindegy, ki áll a kiesők helyére, meg tudja állni a helyét, megüti azt a szintet, amit ők képviselnek. Ezzel a hozzáállással várjuk majd a törököket otthon.”

Hozzátette, ha a törökök azt gondolják, a mai nappal eldőlt a párharc és az A divíziós tagság kérdése, akkor Budapesten kellemetlen meglepetésben lehet részük.

A szünetben Schäfer Andrást váltó Kata Mihály csalódottan értékelt a lefújást követően.

„A törökön kombinatív játékot játszanak, a mi jobb oldalunkon töltötték túl a területeket. Nyilván próbáltunk minél több nyomást helyezni Calhanoglura. Csalódottak vagyunk, hogy négy perc alatt eldöntötték a mérkőzést. Gólra gólt kaptunk, most jön az elemzés, sok mindenben kell javulnunk vasárnapig. Remélem sikerül olyan játékkal előrukkolni Budapesten, amivel kiengesztelhetjük a szurkolóinkat. Bele kell adni mindent, természetesen az A ligában akarunk maradni” – mondta az MTK középpályása.

Dibusz: Sanszom nem volt

„Sanszom nem volt” – reagált a Nemzeti Sport újságírójának török gólokról szóló felvetésre Dibusz Dénes a stadionban. A Ferencváros labdarúgója úgy érzékelte a kapuból, a két csapat helyzetkihasználása – és valamilyen szinten a szerencse – döntötte el a találkozót, a játék képe alapján a kétgólos magyar vereség nem volt a pakliban. „A helyére ment mind a három labda, azt éreztem, esélyem sem lett volna egyiknél sem. Gyakorlatilag ez is jelentette ma a különbséget, mert a helyzeteink, lehetőségeink nekünk is megvoltak. Ha mi lettünk volna pontosabbak, kicsit koncentráltabbak, talán szerencsésebbek – nem tudom, minek kell, minek lehet ezt nevezni –, akkor lehet, hogy fordított az eredmény. De semmiképpen sem kettő oda. Ebből a mérkőzésből eredményszinten most nagyon rosszul jöttünk ki, főleg az első félidő alapján, de még talán a 65. percben sem volt benne, hogy kétgólos vereség lesz a vége.”

„Szerettünk volna kevesebb kockázatot vállalni játékban, de ezzel összességében nem volt probléma. Azt is aláírom, a második félidőben már kevesebbszer jutottunk el komolyabb helyzetig, de a végén akkor is itt volt Kevinnek (Csoboth – a szerk. megjegyzése) a lövése, ami az egész meccsen a legnagyobb lehetőségünk volt a gólszerzésre. De közben nekem sem kellett komolyabb védést bemutatnom, így ki merem jelenteni, a törökök játékában sem volt sokkal több veszély. A második gól valamilyen szinten a semmiből jött” – tette hozzá, kiemelve, hogy az első félidőben nyújtott teljesítményre kell fókuszáljanak, és ha azt a teljesítményt sikerül hozni 90 percen át a Puskás Arénában, akkor bőven lehet keresnivalója még a párharcban a magyar válogatottnak.

„Nem jó hír, hogy Nagy Zsoltot és Schäfer Andrást is elvesztettük a visszavágóra, de nagyon reméljük, hogy Sallai Roland és Dárdai Bence rendbe jöhet vasárnapig, és akkor igazából pont ezen a két poszton megvagyunk egy megfelelő pótlást jelentő cserével. Ha nem így lesz, akkor pedig csapatként kell megmutatnunk, mi rejlik bennünk, és vasárnap megoldani a feladatot. Sikerült már a törököket megvernünk néhányszor az elmúlt években, azt gondolom, ma is bizonyítottuk, hogy lehet keresnivalónk ellenük, és minimum egy jó meccset játszhatunk majd otthon velük” – tekintett előre.

Montella szerint még messze nincs lefutva ez a párharc

Vincenzo Montella örömét fejezte ki a csereként beálló játékosok teljesítményével kapcsolatban, akik közül Irfan Can Kahveci egy perccel a pályára lépését követően lezárta a mérkőzést.

A 3–1-es előnnyel kapcsolatban ugyanakkkor lefutott párharcról felesleges lenne szerinte beszélni:

Ami a párharc esélyeit illeti, kis előnnyel készülhetünk a visszavágóra, de hangsúlyozom, hogy ez csak egy minimális fór. Tudjuk, milyen nehéz az ellenfél otthonában, abban a légkörben pályára lépni, és azt is, hogy a riválisunknak milyen kvalitásai vannak egyénileg és csapatként is, ezért nehéz mérkőzés vár ránk

– mondta a rivális olasz szakvezetője a sajtótájékoztatón.

A magyar válogatott vasárnap 18 órakor a Puskás Arénában próbálhatja meg kiharcolni az A ligában maradást.

Kétgólos hátrányból kezdi a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a törökök elleni NL-osztályozó hazai visszavágóját. Mire számít? Jön majd a bravúr, és ott leszünk a következő NL-ben az A osztályban!

Nyerünk ugyan, de a B ligába csúszunk.

Itthon sem tudjuk megverni a törököket, a második vonalban játszhatunk.

Nemzetek Ligája 2024–2025, A liga, osztályozó, 1. mérkőzés

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park, 40 000 néző. V: Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Ayhan (Müldür, 27.), Akaydin, Bardakci, Elmali – Aydin (Kahveci, 72,), Calhanoglu, Kökcü (Yüksek, 72.), Aktürkoglu (Uzun, 85.) – Yilmaz (Gül, a szünetben), Yildiz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 93.), Nikitscher (Gazdag, 93., Schäfer (Kata M., a szünetben), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 70.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (10.), Aktürkoglu (69.), Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2025. március 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)