A Hürriyet Oguz Aydin lenyűgöző teljesítményét harsogja: a Fenerbahce 24 éves jobbszélsője második válogatott (és első tét)meccsén rögvest brillírozott, és két gólpasszával a siker főszereplője volt.

A legnagyobb példányszámú török lap kiemeli, hogy a nemzeti együttes 910 nap után játszott ismét Isztambulban mérkőzést, valamint azt is, hogy 2007. szeptember 12. óta először tudta legyőzni Magyarországot.

Ennek a negatív szériának a megtörése számos játékos meccs utáni nyilatkozatában visszaköszön:

„Nagyon boldog vagyok, olyan ellenfelet győztünk le, amelyet 2007 óta nem sikerült a török válogatottnak. Számomra a nemzeti együttes mindig a legfontosabb lesz, örülök, hogy boldoggá tudtam tenni a hazámat, amelynek égető szüksége van a jó napokra. A párharcnak ugyanakkor még nincs vége” – idézi a lap a harmadik góljával a meccset lezáró szupercserét, Irfan Can Kahvecit.

Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel. Törökország 2007 óta nem tudta megverni Magyarországot, ez a generáció most elérte ezt. Örülök a két gólpasszomnak, de még nem lefutott a párharc

– visszhangozta Kahveci szavait a meccs embere, Oguz Aydin, aki hozzátette, az a célja, hogy bennmaradjon a válogatottban, és hogy történelmet írjon az együttessel.

A meccs másik főszereplője a gólt és gólpasszt jegyző Kerem Aktürkoglu volt, aki elmondta, a korábbiakkal ellentétben ezúttal más szerepet szánt neki Vincenzo Montella szövetségi kapitány, de ő úgy állt hozzá, hogy bármit szívesen megtesz, amivel segítheti a csapatát. Nos, segítette is.

A Benfica 26 éves szélsője dicsérte a remek isztambuli lelátói hangulatot, de társaihoz hasonlóan ő sem látja még lefutottnak az osztályozót.

Nincs még vége, tisztában vagyunk ezzel. Fel akarunk jutni az A ligába, az országunk a legjobbat érdemli. Remélhetőleg ugyanígy teljesítünk a visszavágón is. Azokon a meccseken, amelyeken nagy riválisokkal találkozunk, rendre jobban teljesítünk. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk erre. Megmutattuk, hogy a legnagyobb csapatokkal is felvesszük a versenyt. Ezért is célunk feljutni az A ligába. Remélem, büszkévé tudjuk tenni hazánkat