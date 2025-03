Jövő hétfőn Londonban kaphat szerepet a Liverpool FC akadémiájának szépreményű magyar labdarúgója, Farkas Erik. A Mersey-partiaknál kiemelt tehetségként számon tartott 15 éves futballista az angol Labdarúgó-szövetség (FA) meghívásából az Anglia–Lettország világbajnoki selejtezőn lehet labdaszedő a legendás Wembleyben – írja az Anfield Watch.

A lap úgy tudja, mindez több pusztán gesztusértékű lépésnél, az FA vezetői ugyanis így kívánják jelezni, továbbra is szeretnék az angol korosztályos válogatottakban látni az ifjabbik Farkas testvért. Mint arról múlt év végén elsőként beszámoltunk, a több mint négy éve Angliában élő Farkas Eriket múlt év végén behívták az U15-ös angol csapat összetartására és a Hollandia elleni felkészülési mérkőzésekre. A játékos azonban egy lábsérülés miatt – amiből épp a napokban tért vissza – nem tudott elutazni az edzőtáborba.

„Erik édesapja többször is tárgyalt a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, amely vezetői nagyon szeretnék, hogy a játékos – akárcsak testvére, Patrik, aki U19-es magyar válogatott – a nemzeti színeket képviselje. De Anglia mindent megtesz, hogy meggyőzze Eriket, képviselje inkább a három oroszlánosokat. Februárban is meghívták az angol U16-os válogatottba, noha sérülése miatt végső soron azt is ki kellett hagynia” – olvasható a liverpooli ügyekben rendre jól értesült portál cikkében.

Farkas Erik a szegedi SZEOL-ban kezdett futballozni, majd mikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékosmegfigyelői kiszemelték. A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el, Farkas Patrik aztán 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készülhet rendszeresen.

Az Anfield Watch beszámolója szerint a rendkívüli játékintelligenciája és technikai megoldásai miatt Luka Modrichoz hasonlított középpályás – aki hatos, nyolcas és tízes pozícióban is bevethető – iránt Anglián belül a Manchester City, a szigetország határain túl pedig német, spanyol és portugál klubok is érdeklődnek, így a Liverpool vezetőinek észnél kell lenniük a következő időszakban. 16 éves kora után ugyanis uniós állampolgárként szabadon válthat klubot, ha csak nem kötnek vele profi előszerződést mihamarabb.

