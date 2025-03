Csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatott 3–1-re kikapott Törökországtól a Nemzetek Ligája rájátszásának első mérkőzésén. Marco Rossi szövetségi kapitány 73. alkalommal irányította a nemzeti együttest Isztambulban, értelemszerűen a budapesti visszavágó lesz a 74. meccse a válogatott kispadján. Rossi tavaly ősszel előzte meg Sebes Gusztávot, vagyis egy ideje már egyedüliként áll a szövetségi kapitányok örökrangsorának második helyén. Amennyiben nem fárad el ez a kapcsolat a közeljövőben, és még a 2026-os világbajnokságra is kijutnánk, akkor esélye nyílhat arra, hogy megjavítsa Baróti Lajos megdöntetetlenek hitt rekordját (117). Amikor a magyar labdarúgás nagy alakjai szóba jöttek a szerkesztőségünkben, úgy gondoltuk, ismét játékra hívjuk olvasóikat, legújabb kvízünk segítségével letesztelheti, mennyire ismeri a korábbi szövetségi kapitányokat és Rossit.

A magyar labdarúgó-válogatott 1902. október 12-én játszotta első hivatalos mérkőzését Ausztria ellen, a sógorok szintén azon a mérkőzésen debütáltak a nemzetközi színtéren. 123 évvel később, 2025. március 20-án a magyar csapat lejátszotta az 1000. mérkőzését.

A számunkra történelmi léptékkel bíró NL-mérkőzés előtt felidéztük a korábbi mérföldköveket, annak az írásnak a végén is kitölthetnek egy kvízt vállalkozó kedvű olvasóink.

Most pedig elevenítsük fel, hogy ezalatt a több mint száz év alatt hogyan alakultak a kapitányi sorsok a kispadon.

Többször előfordult, hogy egyszerre három szövetségi kapitány ült a kispadon

Gillemot Ferenc volt a magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya, négy mérkőzésen három győzelem mellett egy vereség került a neve mellé. Kevéssé ismert tény, hogy pár kinevezéssel később a legendás Hajós Alfréd kapta meg az együttest, de három meccs után jött a váltás, nem sokkal később Minder Frigyes lett a kapitány, aki rekorderként négy időszakban állt a csapat élén, több válogató bizottság kapitánya volt.

Itt érdemes kitérni erre az intézményre. Nyolc válogatott mérkőzésen nem egy, hanem három szakember adta az instrukciókat a futballistáknak, az összeállításról is ők hárman döntöttek. Sebes Gusztáv és Baróti Lajos is volt tagja ilyen bizottságnak, nem egyszerre.

Most pedig vissza a múltidézéshez. Tíz kapitányt neveztek ki több alkalommal is, a legalább tíz mérkőzésen szereplő kapitányok közül pedig az Aranycsapat edzője, Sebes Gusztáv volt a legsikeresebb, aki 81 százalékos győzelmi mutatóval adta át a stafétát Bukovi Mártonnak.

A nemzeti csapat legnagyobb sikerének a két vb-ezüstérem (1938, 1954), valamint a három olimpiai arany (1952, 1964, 1968) számít.

Az első határon túli magyar szövetségi kapitány Jenei Imre volt, az első ízig-vérig külföldi kapitány pedig Lothar Matthäus személyében érkezett hozzánk, a németek aranylabdás világbajnokát 2004-ben csábította Magyarországra a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Rajta kívül Erwin Koeman (Hollandia), Bernd Storck (Németország) és Georges Leekens (Belgium) érkezett külföldről, utóbbitól négy meccs után elköszöntek, helyére Marco Rossi érkezett.

Négyen mindenki előtt

Ez a poszt mindig is kiemelt figyelmet kapott Magyarországon, számos legenda töltötte be a tisztséget, most azonban nem térünk ki külön-külön mindenkire. Úgy döntöttünk, hogy csak arra a négy, korszakos jelentőségű kapitányra (Sebes Gusztáv, Baróti Lajos, a 2022 novemberében meghalt Mészöly Kálmán és Rossi) fókuszálunk ezúttal az alább kitölthető kvízben a róluk feltett kérdésekkel, akik a legtöbb mérkőzéssel rendelkeznek a nemzeti együttesnél.

Marco Rossi életét és munkásságát, különös tekintettel edzői karrierjének magyarországi időszakára, már két könyvben dolgozta fel Ch. Gáll András. Az olasz–magyar szakemberrel a kvízben feltett kérdéseken túl kollégánk további érdekességekről, kulisszatitkokról is beszélgetett Rossival, a személyes élmények, benyomások mellett, amelyek Magyarországon érték őt.

