„Ma is volt arra példa, hogy akár négy védőre váltva keressük a megoldásokat az ellenfél játékára, az én hibám, hogy visszacsúsztunk a B ligába. Ugyanakkor mindent megtettünk, és megpróbáltuk, hogy ne essünk ki – mondta Marco Rossi a magyar válogatott Törökország elleni 3–0-s vereségét követő sajtótájékoztatón, miután kiesett együttesünk az A ligából.

„Voltak problémák a játékosok bevethetőségével is, Törökországban 1–1-es állásnál kellett lecserélni két kulcsembert. A sok körülmény összege lett az 1–3 és a 0–3. Próbáltunk más taktikát, de vannak olyan pillanatok, különösen akkor, amikor az ellenfélnél Arda Güler, Hakan Calhanoglu vagy Kerem Aktürkoglu van, amikor ez nem vezet eredményre. A török válogatott nagyon jó szintet képvisel, nem a német, holland, spanyol gárda szintjén, de a topcsapatok mögött rögvest ott van, minőségileg elképesztő játékosok alkotják” – tette hozzá.

Míg az Európa-bajnoki selejtezők során nagy erényünk volt a helyzetkihasználás hatékonysága, ez most a törökök elleni párharcban megfordult.

„Ezen a két meccsen bebizonyosodott, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani, ezeket mégsem tudjuk kihasználni, ezen javítani kell. Beszélhetünk minőségi problémákról, másfelől a szerencse sem állt mimellénk, de ha 3–1 és 3–0 a két meccs, nem lehet csak balszerencséről beszélni. Átmenetekből kaptunk gólt, illetve elkerülhető büntetőből, de az is átmenetből jött. Tudtuk, hogyan próbálnak minket az üres területeken megverni, mégis sikerrel jártak. Az utolsó találat pedig úgy született, hogy taktikailag már elengedték a játékosok a mérkőzést” – vélekedett a kapitány.

A mieink két újoncot is avattak, Dárdai Bencével kapcsolatban Rossi azt mondta, hogy jól kezdett, de elfogyott az energiája, ezért döntött a cseréje mellett, és Tóth Alex is jól szállt be véleménye szerint.

„Mindketten nagyon tehetséges fiatalok, egyértelműen van fantázia bennük a jövőt illetően.”

Ahogyan Isztambulban, Budapesten is percek alatt jött a török vezető gólra a következő (akkor 2–1-et, most 1–0-t eredményező), a meccset nagyjából lezáró találat.

Kíváncsiak voltunk, miért fordulhatott elő egymás után kétszer is, hogy ilyen gyorsan összeomoljon a csapat, és még a legnagyobb sztárok, mint Szoboszlai Dominik, is hibáznak ebben a szituációban.

A lélektanon kell dolgozni. Itthon, ahogyan Isztambulban is, két gólt kaptunk három-négy perc alatt. Ez azt jelenti, hogy letörünk a kapott gól után, ezen javítani kell. Mostanáig nem is emlékszem, hogy lett volna ilyen, most viszont kétszer is egymás után. Nincs értelme elterülni ilyenkor a földön. Van még 60 perc, nem kell lemondani a meccsről, nem lehet vert seregként elkönyvelni a zakót. Másodszor is megtörtént, úgyhogy most össze kell jönni, és megtanácskozni, hogy mi történt, megbeszélni, mi volt ennek az oka, és hogyan lehet ezt megakadályozni a jövőben

– mondta Marco Rossi az Index kérdésére.

Felvetették a kapitánynak, hogy Nagy Ádám behívása megakadályozhatta volna, hogy egy újoncnak (Dárdai Bence) és egy válogatottban két éve nem játszónak (Vécsei Bálint) kelljen kezdeni, valamint hogy az NB I-ben az Újpesttel együtt szenvedő Fiola Attila helyett a Serie A-ban szereplő Balogh Botond is megoldást jelenthetett volna a pályán.

„Fiola kapott egy sárgát, ezért cseréltem le, nem azért, mert nem hozta volna a teljesítményt. Sem Isztambulban, sem itt nem játszott rosszul, és a válogatottban mindig óriásit küzd. Ha bűnbakot akarunk keresni, akkor persze lehet. Az NB I-ből nemcsak ő, hanem tíz játékos is van a keretben, az adott pillanaton múlik, ki hogyan játszik, milyen meccset játszik. Nagy Ádámot akármikor meghívtam, mindig kritikát kaptam érte. Most két hónap alatt egy meccset játszott, ez pedig nem elég, hogy felvegye a ritmust. Fordítsuk meg a kérdést. Kikről kellett lemondanunk a visszavágón? Nagy Zsolt, Sallai Roland és Schäfer András sem játszott, ha ilyen meccsen három ilyen játékosunk nincs, annak megfizetjük az árát. A törököknek van elég játékosuk, hogy pótolják, nekünk nincs.”

A kapitány hangsúlyozta, számára mindig fontos volt a Nemzetek Ligája, hiszen ennek köszönhetően kapaszkodhatott a csapat a rangsorban, kapott magasabb kalapbesorolást és könnyebb Eb-selejtezős csoportot is. Véleménye szerint a magyar labdarúgásnak, a játékosoknak és a szurkolóknak is fontos, hogy olyan topcsapatok ellen játszhattunk, mint Anglia, Hollandia, Németország és Olaszország, majd még egyszer kitért az ellenfélre:

„Megérdemelten nyertek a törökök, erősebbek voltak. Megpróbáltunk mindent, ami a rendelkezésünkre állt. Ez most nem volt elegendő” – zárta gondolatait Rossi.

Vincenzo Montella: Megérdemeltük, hogy A ligás csapatokkal küzdhessünk

Az ellenfél olasz kapitánya természetesen sokkal felszabadultabban várta az újságírói kérdéseket.

„Nagyon fontos meccset nyertünk meg, megérdemelten. Nagyon büszke vagyok, különösen a játékosokra. Minden edzésen és meccsen keményen küzdöttek, fontos célt értek el, ezért küzdöttünk. A szurkolóinknak is szeretnék köszönetet mondani a támogatásért” – mondta a lefújást követően Vincenzo Montella.

Az elmúlt másfél évben sok sikert értünk el, megérdemeljük, hogy most A ligás csapatokkal is játsszunk. Nagyon jó Európa-bajnoki szereplés után még tovább fejlődött a játékunk. De bármilyen ellenfél jön, fel akarunk rájuk készülni. Fiatal csapatunk van, de el tudtuk érni a célunkat, ebben a szemléletben folytatjuk a világbajnoki selejtezőkön is

– folytatta.

Arda Gülerről elmondta, hogy fontos játékosa a török csapatnak, és nagyon jól teljesített ezen a meccsen. A Real Madridnál epizódszerepet kapó középpályás nehéz időszakban van, a kevés játék miatt nincs megfelelő állapotban, ezért döntött a lecserélése mellett. Marco Rossiról elmondta, hogy emberként és edzőként is nagyra becsüli kollégáját. Az ilyen nehéz meccsekből véleménye szerint erőt tudnak meríteni, hogy a jövőben is sikeresek lehessenek.

„A semmiből kaptunk két gólt, ez nagyon frusztráló”

A fájdalmas vereség után elsőként Vécsei Bálint állt az M4 Sport kamerája elé, hogy megpróbálja értékelni a Puskás Arénában történteket.

„Az első félidőben az a három perc olyan epizód volt, ahol eldőlt a továbbjutás kérdése. A meccs máshogy alakult, ahogy elképzeltük, az elején, ha berúgjuk a helyzeteinket, akkor máshogy történik minden, de a gólok mindent megváltoztattak. Ezen a szinten ez már nem fér bele, hogy ennyi helyzetet kihagyjunk, és azt ne büntesse meg az ellenfél” – kezdte szűkszavúan Vécsei, aki úgy érezte belülről, hogy a kapott gólok után már sokkal idegesebben futballoztak – és ez rányomta bélyegét teljesítményükre.

A Paks középpályása hozzátette: „Az első meccsen is tudtunk veszélyesek lenni, birtokoltuk a labdát, de a kontrákkal nem tudtunk mit kezdeni, és ez eldöntötte az egész párharcot.”

Következőnek Bolla Bendegúz értékelt.

Nagyon frusztráló volt ez a meccs, semmiből kaptunk két gólt, megint csak rövid idő alatt. Amit elterveztünk az elején, az működött, letámadtunk, megvoltak a helyzeteink, de nem tudtuk azokat gólra váltani, ami nagyon bosszantó. A kapott gólok után próbálkoztunk a végéig, de sajnos ebben ennyi volt

– mondta a Rapid Wien légiósa, aki arról is beszélt, nem tudja, mi okozza a rövidzárlatokat válogatottunknál.

„Úgy jöttünk ki a második félidőben, hogy a becsületünkért, a szurkolókért mindenképpen küzdeni akarunk, nagyon sajnálom, hogy legalább egy becsületgólt nem tudtunk rúgni. Nem tudom, hogy ezek a rövidzárlatok miből adódnak nálunk, ki kell elemezni, és megoldani a problémákat. A következő két felkészülési meccs erre alkalmas lesz, aztán felkészülve kell nekikezdeni a vb-selejtezőknek” – zárta mondanóját Bolla.

Tóth Alex válogatottbeli bemutatkozása keserédesre sikeredett. A Ferencváros fiatal középpályása szerint mindent próbáltak megtenni, hogy ledolgozzák a hátrányt, de nagyon rosszul sült el ez az egész párharc.

„A szünetben Marco Rossi azt mondta nekünk, nem lehet elengedni ezt a meccset, ebben sokkal több van még, de sajnos ezt nem tudtuk megmutatni a pályán” – folytatta Tóth. Hozzátette, nagyon sokat jelentett neki, hogy hazai pályán mutatkozott be a nemzeti csapatban, és mélyen a szívébe zárja ezt a pillanatot.

Ez vár a mieinkre

Ami a folytatást illeti: a válogatott június 6-án Svédországot fogadja, majd négy nappal később Azerbajdzsánban lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Az ősszel világbajnoki selejtezőn vesz részt a gárda, amely szeptember 6-án Írországban kezd, három napra rá pedig a Dánia–Portugália Nemzetek Ligája-negyeddöntő továbbjutójával találkozik. Október 11-én Örményországot fogadjuk, 14-én Dániába vagy Portugáliába látogatunk, november 13-én Örményországba megyünk, végül pedig az írek elleni hazai ütközettel zárunk – a papírforma alapján jó eséllyel ez dönthet a pótselejtezőt érő második helyről.

Nemzetek Ligája 2024–2025, A liga, osztályozó, visszavágó

Magyarország–Törökország 0–3 (0–2)

Budapest, Puskás Aréna, 60 000 néző. V: Zwayer (német)

Magyarország: Dibusz – Fiola (Nego, a szünetben), Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 60.) – Bolla, Dárdai B. (Nikitscher, a szünetben), Vécsei (Csoboth, 74.), Kerkez – Szoboszlai, Gazdag (Tóth A., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Törökország: Cakir – Elmali, Bardakci, Müldür – Yüksek (Özcan, a szünetben), Calhanoglu – Aydin, Güler (Kahveci 64.), Yildiz (Akcicek, 82.) – Aktürkoglu (Yilmaz, 64.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Calhanoglu (37. – 11-esből), Güler (39.), Bardakci (90.)

A párharcot megnyerte, és az A ligában folytatja: Törökország, 6–1-es összesítéssel

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)