Nem jött össze a magyar csoda, álom helyett lidércnyomást hozott a labdarúgó-válogatott 1001. mérkőzése: hiába a remek első fél óra, Marco Rossi együttese minden helyzetet kihagyott, majd három perc alatt az összecsapást is elbukta. A török válogatott végül a hazai 3–1-es sikere után a Puskás Arénában 3–0-ra nyert, és megérdemelten jutott fel a Nemzetek Ligája A divíziójába.

A balul sikerült 1000. hivatalos mérkőzés után szebb reményekkel kecsegtetnek az 1001 éjszaka török meséi?

Ez volt a fő kérdés a Nemzetek Ligája osztályozójának visszavágója előtt. A kiindulási állapot mindenesetre nem volt fényes, hiszen Marco Rossi együttese hiába játszott nagyjából a találkozó háromnegyedéig egálos meccset Isztambulban, a török válogatott végül 3–1-re legyőzte mieinket, nagy lépést téve ezzel az A ligás szereplés felé.

A mieink helyzetét az sem segítette, hogy a hét eleji sérüléscunami – 24 órán belül kidőlt a kapus Hegyi Krisztián és Gulácsi Péter, valamint a debütálására készülő Dárdai Bence és a Galatasaray stadionjában gyakorlatilag hazai ütközetre készülő Sallai Roland – után az egyetlen gólunkat szerző Schäfer András, valamint a Sallait pótló Nagy Zsolt is kisárgázta magát a visszavágóról, de sérülések miatt amúgy sem lett volna biztos a játékuk.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a ferencvárosi Dibusz Dénes és Varga Barnabás esetében is látható volt, hogy sérülésük után még messze nem százszázalékosak, kevés olyan előjelet láthattunk, ami a csodás magyar feltámadás ígéretével kecsegtetett.

De a pályán egy meccsen bármi megtörténhet, és a törökök ellen azért az elmúlt években akadt néhány jó összecsapásunk már...

Hiába lőhettünk volt négyet fél óra alatt, a törökök pár perc alatt lezárták a párharcot

Az mindenképpen a mieink mellett szólt, hogy ezúttal a magyar csapatot buzdíthatta szenzációs szurkolótábor, már rögvest a jegyárusítás kezdetekor eldőlt, hogy telt ház előtt léphet pályára nemzeti együttesünk, és az is, hogy 2022 szeptembere (–Olaszország 0–2) óta 13 hazai meccsen egyaránt veretlen maradt:

Marco Rossi gárdája 9 győzelem mellett 4 döntetlent játszott (igaz, ebből a legutóbbi három mind iksz lett), 22–6-os gólkülönbség mellett.

A mieink olasz szakvezetője a kieső játékosok hiányában a Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Dárdai B., Vécsei, Kerkez – Szoboszlai, Gazdag – Varga B. tizenegyet küldte a pályára, Vincenzo Montella pedig az eltiltásból visszatérő Arda Gülerrel pótolta a kisárgázott Orkun Kökcüt a kezdőben.

A mieink nem csak a levegőbe beszéltek, amikor arról volt szó, hogy ez a párharc még nincs lefutva, valósággal nekirontottak az ellenfélnek, és főleg a jobb szélen aktív Bolla Bendegúz és Gazdag Dániel révén igyekeztünk veszélyeztetni, no meg egy mellépattanó Varga Barnabás-lövéssel, ami les miatt amúgy sem ért volna.

Az első próbálkozásra az első negyedóra végéig kellett várni, akkor előbb Szoboszlai Dominik remek sprinttel harcolt ki szögletet, majd a pontrúgás utáni szólóját 18 méteres lövéssel zárta le – jócskán a jobb alsó mellé ment a labda. A török csapat a rögtönzött kis „töltőszünet” után azért rendezte a sorait, ha igazán nagy helyzetet nem is tudott kialakítani, a játékrész derekára teljesen kiegyenlítetté vált a játék a pályán.

22 Galéria: Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzés 2025. március 23-án Fotó: Papajcsik Péter / Index

A 27. percben Szoboszlai újabb szép szólója után egy hajszállal adott hosszabb passzt a kelleténél Bollának, aki így már csak a bevetődő védőt találta el, majd pillanatokkal később Gazdag Dániel került ajtó-ablak ziccerbe, de Ugurcan Cakir óriási bravúrral védett.

Félórányi játékhoz érve ismert centiken múlt a magyar vezetés, előbb Szoboszlait rántották le gólhelyzetben, a megítélt szabadrúgásból pedig a jobb felső irányába tekert, de a lécről a kapu fölé pattant a labda.

Ezek után ha nem is a semmiből, de pár perc alatt eldöntötte a párharcot a török csapat:

Előbb Fiola szabálytalansága miatt Hakan Calhanoglu végezhetett el büntetőt, amit a bal alsóba gurított, majd az első meccsen két gólpasszt kiosztó Oguz Aydin jobb oldali beadását Arda Güler passzolta a hálóba (0–2).

A játékrész hajrájában Varga Barnabás szépíthetett volna, de egy picit hosszú lett neki a jobb oldali beadás, így már nem tudta eltalálni a kaput, majd a túloldalon Kerem Aktürkoglu 18 méteres tekerése kerülte el a bal felsőt.

Az első fél óra fölényéről mindennél többet elmond, hogy hiába volt még büntetőjük is a törököknek, így is magasabb volt a mieink várható gólmutatója (1,28-as xG), mint a törököké (1,21), de ahogyan Isztambulban (ahol 0,70–0,94 volt), itt is a rivális él sokkal jobban a lehetőségeivel.

Unalomba fulladt meccsen a végén jött a feketeleves

Marco Rossi kettős cserével próbálta felrázni együttesét, Dárdai Bence helyére Nikitscher Tamás állt be, Fiolára pedig Loic Nego, de a két török gól után az egész találkozó hangulata inkább egy felkészülési meccsre hasonlított, mintsem tétre menő összecsapásra.

A törökök Aktürkoglu lövésével próbálkoztak azért, hogy növeljék az előnyt, de Willi Orbán és Bolla is jól lépett bele a labda útjába, a mieink pedig először az 56. percben mutattak életjeleket: Kerkez Milos bal oldali beadása után Nego kapáslövését hárította Cakir.

22 Galéria: Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzés 2025. március 23-án Fotó: Papajcsik Péter / Index

Egy óra játék után újabb újoncot avatott Rossi, a közönség üdvrivalgása közepette a ferencvárosi Tóth Alex érkezett Gazdag Dániel helyére, Dárdai Mártont pedig a válogatottba visszatérő Szalai Attila váltotta.

Érdemi változtatást ugyanakkor az utolsó cserénk, Csoboth Kevin beállása jelentett, aki úgy tűnt, hogy pillanatokkal később büntetőt harcol ki, de les miatt erre nem került sor, majd a következő betörésénél néma maradt Felix Zwayer sípja.

A mieink hiába próbálkoztak, semmi átütő erő nem volt ekkor már a játékunkban, a törökök meg jó ideje már csak a lefújásra vártak – rég zárult ennyire érdektelen félidővel egy magyar meccs.

Hogy aztán a végén jöjjön a kegyelemdöfés: a rázúdító esőben Abdulkerim Bardakci egy szöglet után kiütésessé tette a végeredményt (0–3).

A magyar válogatott így másodjára már nem tudta megőrizni élvonalbeli tagságát, a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásában a B ligában bizonyíthat.

Ami a folytatást illeti: a válogatott június 6-án Svédországot fogadja, majd négy nappal később Azerbajdzsánban lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Az ősszel világbajnoki selejtezőn vesz részt a gárda, amely szeptember 6-án Írországban kezd, három napra rá pedig a Dánia–Portugália Nemzetek Ligája-negyeddöntő továbbjutójával találkozik. Október 11-én Örményországot fogadjuk, 14-én Dániába vagy Portugáliába látogatunk, november 13-én Örményországba megyünk, végül pedig az írek elleni hazai ütközettel zárunk – a papírforma alapján jó eséllyel ez dönthet a pótselejtezőt érő második helyről.

Nemzetek Ligája 2024–2025, A liga, osztályozó, visszavágó

Magyarország–Törökország 0–3 (0–2)

Budapest, Puskás Aréna, 60 000 néző. V: Zwayer (német)

Magyarország: Dibusz – Fiola (Nego, a szünetben), Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 60.) – Bolla, Dárdai B. (Nikitscher, a szünetben), Vécsei (Csoboth, 74.), Kerkez – Szoboszlai, Gazdag (Tóth A., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Törökország: Cakir – Elmali, Bardakci, Müldür – Yüksek (Özcan, a szünetben), Calhanoglu – Aydin, Güler (Kahveci 64.), Yildiz (Akcicek, 82.) – Aktürkoglu (Yilmaz, 64.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Calhanoglu (37. – 11-esből), Güler (39.), Bardakci (90.)

A párharcot megnyerte, és az A ligában folytatja: Törökország, 6–1-es összesítéssel

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)