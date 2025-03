A magyar válogatott törökök elleni eddigi tíz győzelméből hét is pályaválasztóként, hat pedig valóban idehaza futballozva jött össze. Ezek közül öt is többgólos magyar siker volt. A legutóbbi három, Budapesten lejátszott mérkőzésből kettőn is olyan végeredmény jött össze, ami ma legalább hosszabbítást érne: 2012-ben még a régi Puskás Stadionban 3–1-re, 2020 novemberében 2–0-ra nyertek a mieink. Utóbbi találkozón a mostani keretből öten is pályára léptek: Dibusz Dénes, Fiola Attila, Szalai Attila és Nego Loic kezdőként, Botka Endre csereként jutott szóhoz.