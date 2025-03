Mint azt megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott az Isztambulban elszenvedett kétgólos vereség után hazai pályán 3–0-ra kikapott a török csapattól a Nemzetek Ligája osztályozóján, így jövőre a B ligában folytathatja. A feszült hangulatú meccs egy pontján Szoboszlai Dominik és Arda Güler, a törökök 20 éves tehetsége összeszólalkozott, utóbbi csendre intette a magyar csapatkapitányt.

Az erről a pillanatról készült képek természetesen bejárták a közösségi média felületeit, így a Nemzeti Sport Online is posztolt az esetről, amely alá Szoboszlai kommentelt a mérkőzés után. A 24 éves labdarúgó csak annyit írt, hogy

1088',

amellyel arra utalt, hogy Arda Güler a szezonban egyelőre ennyi percet játszott a Real Madridban. A csípős kommentet Fabrizio Romano transzferguru is észrevette, így hétfő délelőttre szinte az összes nemzetközi futballmédium megemlékezett a szóváltásról. Az eset után a nívós spanyol lap, a Marca fehívta a figyelmet arra, hogy Szoboszlai és Güler már a tavaly márciusi, barátságos meccsen is összeszólalkozott, ezúttal pedig azt írta, hogy

Szoboszlai leszámol Gülerrel, és riválisa Real Madridban eltöltött játékidejéről beszél.

A magyar válogatott csapatkapitányának kommentje nem nyerte el a nemzetközi sajtó tetszését. A The Sun azt írta, Szoboszlai a marakodás extrém szintjét mutatta be azzal, hogy kiosztotta Arda Gülert egy kegyetlen Instagram-kommenttel. A címben az angol „Ard man” kifejezés is szerepel, amellyel olyan embereket szoktak illetni, akik aki úgy viselkednek, mintha legyőzhetetlenek lennének.

A Daily Mail azt írta, Szoboszlai kommentjével brutális célzást tett, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magyar válogatott játékos által kritizált Güler közel harmadannyi játékperc alatt hasonló számokat tud felmutatni, mint Szoboszlai a Liverpoolban. Az Instagramon 7,7 millió követővel rendelkező Sportbible is külön posztot szánt az esetnek, amely alatt a kommentelők azt kifogásolják, jobb dolga is lehetett volna Szoboszlainak a meccs után, mint az, hogy a Google-ben kikeresi Arda Güler játékperceit.

A portugál A Bola külön cikkben foglalkozott a szóváltással, mint azt az m4sport.hu észrevette. Azt írták, Szoboszlai provokálni próbálta Gülert. A törököknél viszont érezhetően nagyobb felháborodást váltott ki a magyar válogatott megnyilvánulása, úgy vélik,

Szoboszlai nem tudta megemészteni a vereséget, ezért csúnya megjegyzést tett Arda Gülerre.

Arda Güler egy viccnek nevezte Szoboszlait

A meccs utáni sajtótájékoztatón persze a Real Madrid fiatal tehetségét sem kellett félteni, rákérdeztek nála a Szoboszlaival történt konfliktusra.

„Ahogy Szoboszlai kapcsán mondtam, a magyarok a meccs során próbáltak minket durvasággal megfélemlíteni, de egy török játékos nem ijed meg. Egyre jobban bízunk egymásban, ha Isten is úgy akarja, jobb eredményeket fogunk elérni” – zárta rövidre a témát a 20 éves középpályás, aki csapata második gólját szerezte a Puskás Arénában.

Sőt, hétfő délután egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban Güler hivatalos profilján azt írta,

Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég ahhoz, hogy elhallgattassunk?