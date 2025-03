Mindét csapat elbukta első két meccsét, így biztos kiesőként várta a zárást, amelyen Yaakobishvili Áron volt a magyar csapat hőse, aki egy perc alatt kétszer is kivédte Tómas Johannessen büntetőjét, majd megismételt rúgását.

A Barcelona büntetőknél remeklő fiatal kapusa ezen kívül is több nagy védést mutatott be, háromszor a kapufa is kisegítette őt, egyszer pedig Szabó Szilárd ért vissza remekül, így megúszták kapott gól nélkül a mieink.

A csoport rangadóján Dánia a második félidő derekán fordított Ausztria ellen, így az északiak jutottak ki az Eb-re.

U19-es Európa-bajnoki selejtező, elitkör, 3. forduló

Ausztria–Dánia 1–2 (Spalt 55., ill. Larsen 69., Gogorza 74.)

(Spalt 55., ill. Larsen 69., Gogorza 74.) Izland–Magyarország 0–1 (Mondovics 63.)

A csoport végeredménye: 1. (és kijutott az Eb-re) Dánia 9 pont (5–1), 2. Ausztria 6 (7–4), 3. Magyarország 3 (2–4), 4. Izland 0 (1–6)