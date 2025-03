Az ügyészség akkor fellebbezett, beadványában „az elsőfokú határozat teljes megsemmisítését kérte”, a Bázel melletti Muttenz törvényszéke pedig kedden hozta meg határozatát az ügyben.

A hatévnyi vizsgálódás után Bellinzonában 2022. június elején kezdődött perben a két sportvezetőt – más szabálysértések mellett – azzal vádolták, hogy megkárosították a FIFA-t kétmillió svájci frankkal, amelyet Platini 2011-ben kapott az 1998 és 2002 között végzett tanácsadói munkájáért. Az ügyészség húsz hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kért mindkét vádlottra, és Platinire 2,2 millió svájci frankos pénzbírság is várt.

A védelem és a vád abban egyetértett, hogy a játékosként háromszoros aranylabdás, BEK-győztes, Európa-bajnok, vb-harmadik Platini valóban adott tanácsokat az említett időszakban, és a két fél 1999-ben írt is szerződést évi 300 ezer svájci frankos javadalmazásról, abban viszont már eltértek az álláspontok, hogy mi alapján érvényesített az UEFA-t 2007 és 2015 között irányító Platini kétmillió svájci frankos követelést 2011-ben.

A vád szerint hamis számláról volt szó, a most 89 éves Blatter és a 69 esztendős Platini viszont – miközben folyamatosan tagadták az ellenük felhozott vádakat – azzal védekeztek, hogy 1998-ban szóbeli megállapodást is kötöttek, és már eredetileg is nagyobb összegről volt szó, csak akkor a FIFA – pénzügyi nehézségei miatt – nem tudott többet fizetni.

A bíróság a 2022. júliusi felmentő határozatát azzal indokolta, hogy a csalás nem volt kétséget kizáróan megállapítható, ráadásul a bíró szerint a szóbeli megállapodás hihető, illetve valószínűtlen, hogy Platini kizárólag a szerződésbe foglalt „csekély összegért” dolgozott volna.

Az ügyre 2015-ben derült fény, a FIFA akkor hűtlen kezelésre hivatkozva – miután a kifizetésnek semmiféle szerződéses alapja nem volt – Platinit nyolc évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Ezt később a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy évre csökkentette.

Blatter 1998 és 2015 között volt a FIFA elnöke, a sportággal kapcsolatos mindennemű tevékenységre vonatkozó hatéves eltiltása 2021 októberében járt le, de aztán életbe lépett az a hat év és nyolc hónapra szóló büntetés, amelyet egyéb szabálytalanságok és törvénysértések miatt 2021 márciusában szabott ki rá a FIFA etikai bizottsága.

(Borítókép: Francesca Volpi / Bloomberg via Getty Images)