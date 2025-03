A Football Forum 2025 kulcsfontosságú találkozási pontként szolgál a keleti és nyugati futballpiacok számára, elősegítve az együttműködést, a tapasztalatcserét és a fejlődést a régióban. A közép-európai klubokra, szervezetekre és vállalatokra összpontosítva a fórum egyedülálló platformot biztosít az érintettek számára, hogy közösen fedezzék fel a folyamatosan változó futballökonómia kínálta lehetőségeket. A Budapesten megrendezésre kerülő eseményre több mint 500 résztvevő érkezik, akik számára páratlan lehetőséget kínálkozik arra, hogy kulcsfontosságú döntéshozókkal találkozzanak és nemzetközi kapcsolatokat, együttműködéseket építsenek ki.

A futballipar legfontosabb kérdései kerülnek a középpontba

A résztvevők értékes betekintést nyerhetnek a futballüzlet ökoszisztémájának vezető szakértőitől, akik olyan témákat tárgyalnak, mint az Európai Unió új szabályozásainak hatásai, a női labdarúgás fejlesztése, a nemzetközi trendek elemzése és a közel-keleti futballipar fejlődése. Ezen kívül a fórum egy Hackathont is tartalmaz majd, tehát egy nemzetközi futball-adatelemzési versenyt a Cube & Transfermarkt támogatásával, amely a résztvevők számára gyakorlati tapasztalatot biztosít az adatvezérelt döntéshozatal terén.

A szakmai beszélgetések és a kapcsolatépítési lehetőségek mellett a résztvevők elmerülhetnek Budapest gazdag történelmében és pezsgő kultúrájában, amely a sport és kultúra fővárosaként is ismert. A történelmi nevezetességek felfedezésétől kezdve a város világhírű gasztronómiájának megismeréséig a Football Forum 2025 egy valóban átfogó élményt ígér minden résztvevő számára.

Három napon keresztül zajlanak az események

A programsorozat már a fórum előtt egy nappal, április 28-án kispályás labdarúgótornával veszi kezdetét a Városligeti Mini Arénában, ahol iparági szakemberek és futballrajongók mérhetik össze tudásukat egy barátságos, de versengő szellemű mérkőzéssorozatban. A torna után a meghívott vendégek egy exkluzív Welcome Partyra gyűlnek össze a történelmi Budai Várban található Varjú Vár Étteremben, ahol elegáns környezetben, finom ételek mellett építhetnek új kapcsolatokat.

A fórumra április 29-én kerül sor a Groupama Arénában, amely tematikus szekciókban zajlik. A szekciók különböző szakterületekre összpontosítanak, többek között a befektetésekre, edzői és játékosfejlesztésre, valamint a sportjogi szabályozásokra. Délután egy különleges Szülők Szekciója segít eligazodni a fiatal sportolók karrierépítési lehetőségeiben.

Este a napot egy After Party zárja a BOHO-ban, ahol DJ-k, élőzene és egy különleges futballmez szépségverseny is várja a vendégeket. A résztvevők egyesületek felkérést kapnak, hogy mutassák be legkülönlegesebb, legikonikusabb vagy legegyedibb futballmezüket, amelyeket egy különleges bemutatón tekinthetnek meg a résztvevők.

A fórum utolsó napján, április 30-án a TRIBE Hotelben kötetlen beszélgetések és informális találkozók biztosítanak lehetőséget az üzleti kapcsolatok továbbépítésére és a lehetséges együttműködések megbeszélésére.

A Football Forum Hungary a korábbi sikerekre épít

A Football Forum Hungary 2024 debütáló eseménye kiemelkedő sikert aratott, és több mint 500 nemzetközi résztvevőt vonzott. Olyan neves előadókat vonultatott fel, mint Hriszto Sztoicskov, Ioan Lupescu, Mauro Leo (AS Roma), Nicola Innocentin, Dr. Erkut Sogut és Frank Ludolph. A 2025-ös kiadás még nagyobb hatást ígér, olyan előadókkal, mint Gareth Jennings, Orosz Pál, Cosmin Mihalescu vagy Ergun Cenk.

A Football Forum nem csupán egy konferencia; ez egy innovációs és együttműködési platform a futballipar számára

– mondta Dudás Hunor, a The Path Sportsmanagement vezérigazgatója.

A 2024-es Football Forum Hungary kiemelkedő sikert aratott több mint 500 nemzetközi résztvevővel és 60 előadóval, akik három párhuzamos szekcióban osztották meg tapasztalataikat. A rangos meghívottak között szerepelt dr. Erkut Sogut, Mark Ruijl, Martin Ríha, Kubatov Gábor és Mauro Leo, valamint volt magyar labdarúgók, mint Hajnal Tamás és Juhász Roland, akik a legkülönfélébb aktuális témákban fejtették ki gondolataikat. A tavalyi fórumon az Index is jelen volt, és Csepregi Györggyel készített interjút.