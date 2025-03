Nem új keletű a hír, az Indexen is számos alkalommal beszámoltunk arról, hogy Kerkez Milost árgus szemekkel figyeli a bajnoki listavezető Liverpool. Korábban viszont úgy tűnt, hogy inkább a Manchester United felé húz, de Patrick Dorgu bejelentése után már nem volt téma a klubnál. A napokban a Real Madriddal is szóba hozták, sajtóhírek szerint viszont most pontot tett az ügy végére, és eldöntötte, hogy a „vörösökhöz” csatlakozik, állítólag már a barátaival is megosztotta a fantasztikus hírt.

A Football Insider arról számolt be, hogy hetekkel ezelőtt Arne Sloték felvették a kapcsolatot a 21 éves játékossal azért, hogy elindíthassák a transzfert. A lap arról is beszámolt, hogy Szoboszlai Dominik, válogatottbeli csapattársa kulcsszerepet vállalt Kerkez érkezésében. Korábban arról szóltak a hírek, hogy klubja 40 millió fontot kérne a fiatal hátvédért, konkrét információ azonban nincs még a kivásárlási áráról.

Kerkez bomba formában játszik, a 2024–2025-ös idényben 29 PL-mérkőzésen lépett pályára, amelyeken kétszer gólt jegyzett, valamint öt asszisztot is jegyzett.