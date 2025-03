Ahogy az Index is megírta, az eset december 14-én történt, a 23 éves tettes reggel hat órakor egy diszkó előtt szóba elegyedett a játékos barátnőjével, majd váratlanul ököllel arcon vágta Burgstallert, aki hanyatt esett az ütés következtében. A csatár koponyaalapi törést szenvedett, hónapokig tartott a felépülése, és még most is csak könnyített edzéseket végezhet.

A tettes később feladta magát, az ügyben pedig csütörtökön született meg az elsőfokú ítélet. A bíró „butaságból elkövetett impulzív cselekedetnek” minősítette a történteket.

A tettes – aki bűnösnek vallotta magát és bocsánatot kért – gondolkodási időt kért, az ügyész azonban elfogadta az ítéletet.

Burgstaller 80 ezer, a Rapid Wien pedig 60 ezer eurós kártérítést is követel, ezt az ügyet polgári peres bírósághoz irányította a bíró.