A válogatott szünet után folytatódik a klubfutball, és a hajrájára fordul az öt európai topliga is. Szoboszlai Dominik Liverpoolja már kis túlzással fogja az aranyérmet Angliában, de még az övéknél is biztosabbnak tűnik Franciaországban a párizsiak bajnoki címe.

Az öt topligából négyben gyakorlatilag már csak a lefújást várjuk, a La Ligában viszont még minden a feje tetejére állhat.

Anglia: Szoboszlai Dominikék aranyesélye már 99,21 százalék, a Man. City becsúszik a BL-be

Az Opta Analyst a szuperszámítógép tízezres nagyságrendű kalkulációjában az esetek 99,21 százalékában hozta ki angol bajnoknak a Liverpoolt, amely kilenc fordulóval a vége előtt 12 ponttal előzi meg legközelebbi riválisát, az Arsenalt (70–58).

A londoni csapat futott be a maradék 0,79 százalékban az első helyre, a duón kívül senkinek sem sikerült a szimulációban az élen zárni.

Óriási csata lehet a dobogóért ugyanakkor, ebben jelenleg a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest (54) áll a legjobban, és a várható pontmennyiség alapján meg is tudja őrizni pozícióját a lefújásig – a BL-indulást jelentő top 4-ben pedig 71,57 százalékban jut be. A Liverpoolnál ez a szám 100, az Arsenalnál 99,77, vagyis jó eséllyel már csak egy kiadó pozícióról beszélhetünk, amiért öldöklő csata lesz.

A Chelsea (49), a Manchester City (48), a Newcastle (47) és a Brighton (47) két ponton belül áll, a Ligakupát megnyerő „szarkák” pedig eggyel kevesebb meccset játszottak eddig, így a vesztett egységeket tekintve ők állnak a legjobban. Mégsem ők, hanem az előző négy bajnokságot megnyerő City fut be a szimulációk zömében (57,64 százalék) a top négybe, a Newcastle az esetek 32,77 százalékában, a Chelsea 25,16 százalékában, a Brighton pedig csak 8,05 százalékában jut a BL-be. Kerkez Milosék (Bournemouth) sokáig a BL-helyeket ostromolták, de az elmúlt hetekben elfáradni látszanak, most a tizedikek.

A kieséssel kapcsolatban úgy fest, hogy sokkal kisebb lesz a csapat, a Southampton (9 pont) gyakorlatilag már készülhet a Championshipre, de az Ipswich és a 2016-os bajnok Leicester City (17-17) is óriási hátrányban van a 17. Wolverhamptonnal (26) szemben, a 16. helyen pedig a West Ham már kétszer annyi ponttal (34) áll.

A Premier League állása 1. Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70 2. Arsenal 29 16 10 3 53 24 29 58 3. Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 14 54 4. Chelsea 29 14 7 8 53 37 16 49 5. Manchester City 29 14 6 9 55 40 15 48 6. Newcastle United 28 14 5 9 47 38 9 47 7. Brighton & Hove Albion 29 12 11 6 48 42 6 47 8. Fulham 29 12 9 8 43 38 5 45 9. Aston Villa 29 12 9 8 41 45 −4 45 10. Bournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44 11. Brentford 29 12 5 12 50 45 5 41 12. Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39 13. Manchester United 29 10 7 12 37 40 −3 37 14. Tottenham Hotspur 29 10 4 15 55 43 12 34 15. Everton 29 7 13 9 32 36 −4 34 16. West Ham United 29 9 7 13 33 49 −16 34 17. Wolverhampton Wanderers 29 7 5 17 40 58 −18 26 18. Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 −34 17 19. Leicester City 29 4 5 20 25 65 −40 17 20. Southampton 29 2 3 24 21 70 −49 9

Franciaország: a PSG-nek már most mehet az aranyérem, Negóék osztályozós helyen

A topligákban egy csapatnak még a Liverpoolnál is nagyobb az esélye az aranyéremre, ez pedig a francia rekorder. A Paris Saint-Germain a 2012–2013-as idény óta uralja a Ligue 1-t, a legutóbbi 12 évből tízszer lett bajnok, a mostani kiírásban pedig 26 forduló után 21 győzelemmel és öt döntetlennel, veretlenül vezet, 19 ponttal megelőzve a Marseille-t.

Matematikailag még nem bajnok, hiszen a hátralévő nyolc fordulóban 24 pontot lehet szerezni, de a szimulációk 100 százalékában így is a PSG fut be aranyérmesnek, és itt tényleg csak az a kérdés, melyik héten írhatjuk be a klub neve mellé a 13. Ligue 1-címet.

A BL-indulásra a PSG (100 százalék) és a Marseille (71,95 százalék) mellett a Monacónak (52,35 százalék) van még ötven százalék feletti esélye, a negyedik helyért itt is nagy csata lehet, ebben a Lyon (30,51 százalék), a Nice (23,86 százalék) és a Lille (17,28 százalék) érdekelt.

Itt a bennmaradásért nagyobb a csata, az egymás elleni meccsük miatt a riválisoknál a hátralévő időben még eggyel többet játszó Saint-Étienne (20 pont) és Montpellier (15) áll az utolsó két helyen, az osztályozós Le Havre (Loic Nego együttese) 21-en áll, a bennmaradó Reims pedig 23-on.

A Ligue 1 állása 1. Paris Saint-Germain 26 21 5 0 73 25 48 68 2. Marseille 26 15 4 7 53 33 20 49 3. Monaco 26 14 5 7 51 32 19 47 4. Nice 26 13 8 5 50 31 19 47 5. Lyon 26 13 6 7 50 33 17 45 6. Lille 26 12 8 6 40 28 12 44 7. Strasbourg 26 12 7 7 41 33 8 43 8. Lens 26 11 6 9 31 29 2 39 9. Brest 26 11 4 11 38 40 −2 37 10. Toulouse 26 9 7 10 33 29 4 34 11. Auxerre 26 8 8 10 37 39 −2 32 12. Rennes 26 9 2 15 35 37 −2 29 13. Nantes 26 6 9 11 29 43 −14 27 14. Angers 26 7 6 13 26 42 −16 27 15. Reims 26 5 8 13 26 40 −14 23 16. Le Havre 26 6 3 17 26 55 −29 21 17. Saint-Étienne 25 5 5 15 25 57 −32 20 18. Montpellier 25 4 3 18 21 59 −38 15

Németország: véget ér a szűk esztendő a rekordernek, Gulácsiék lemaradhatnak a BL-ről

A Bayern Münchennel tavaly olyan történt, ami 2012 óta nem: trófea nélkül zárt egy idényt. Ezzel továbbra sem szakadt meg Harry Kane átka, aki a Tottenhammel két Ligakupa- és egy BL-döntőt, a Bayernnel tavaly a Német Szuperkupát, az angol válogatottal pedig két Eb-finálét bukott el, miközben a bajnokságban sem tudott soha második helynél jobban zárni.

Most nagyon úgy fest, hogy megtörik a gólerős center átka: a Bundesligában ismét remekel a Bayern, bár előnye így is csak hat pont nyolc körrel a vége előtt a címvédő Bayer Leverkusennel szemben. A BL-ben a müncheniek nemrégiben kettős győzelemmel búcsúztatták nagy riválisukat a nyolcaddöntőben, és valóban nehéz elképzelni, hogy innen ne érjenek be:

a Bayern München a szimulációk 94,18 százalékában lett aranyérmes, a Bayer Leverkusen pedig az esetek 5,82 százalékában védte meg a címét.

A biztos BL-indulónak számító duó mellett a Frankfurt (71,52 százalék) bejutása is papírforma, a Mainz (59,1 százalék), a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig (33,75 százalék) és a Freiburg (18,48 százalék) küzdhet a negyedik elitsorozatos kvótáért. Dárdai Bence Wolfsburgja a 8. helyen áll, Schäfer András Union Berlinje pedig a 13. pozícióból várja a hajrát.

A Bundesliga állása 1. Bayern München 26 19 5 2 75 24 51 62 2. Bayer Leverkusen 26 16 8 2 59 33 26 56 3. Mainz 05 26 13 6 7 44 28 16 45 4. Eintracht Frankfurt 26 13 6 7 54 40 14 45 5. RB Leipzig 26 11 9 6 41 33 8 42 6. SC Freiburg 26 12 6 8 36 38 −2 42 7. Borussia Mönchengladbach 26 12 4 10 43 40 3 40 8. VfL Wolfsburg 26 10 8 8 49 40 9 38 9. FC Augsburg 26 10 8 8 29 35 −6 38 10. VfB Stuttgart 26 10 7 9 47 43 4 37 11. Borussia Dortmund 26 10 5 11 45 41 4 35 12. Werder Bremen 26 9 6 11 40 53 −13 33 13. Union Berlin 26 7 6 13 23 39 −16 27 14. TSG Hoffenheim 26 6 8 12 32 48 −16 26 15. FC St. Pauli 26 7 4 15 20 30 −10 25 16. VfL Bochum 26 5 5 16 27 52 −25 20 17. 1. FC Heidenheim 26 5 4 17 31 52 −21 19 18. Holstein Kiel 26 4 5 17 38 64 −26 17

Olaszország: nyerő lehet a 21 a milánóiaknál, Balogh Botondék izgulhatnak

A címvédő Internazionale november végéhez közeledve még csak a negyedik volt Olaszországban, és bár a februárt egy győzelem és egy döntetlen mellett két vereséggel kezdte, a riválisok botladozásainak köszönhetően a hónap végén így is a milánói gárda állt az élre, kilenc körrel a vége előtt pedig három pont a fór a két évvel ezelőtti bajnok Napolival szemben.

A BL-ben a Bayern München elleni negyeddöntőre készülő Inter ezzel együtt is toronymagas favoritja a scudettónak, az esetek 83,85 százalékában jött ki aranyérmesnek.

A Napoli (13,77 százalék) és az Atalanta (2,36 százalék) bír még látható aranyeséllyel, a BL-indulásra is ez a hármas (az Inter 99,99 százalék, a Napoli 99,64, az Atalanta 96,61) pályázik szinte biztos indulókként, a szimulációk felében pedig a Juventus (49,49 százalék) egészítené ki a triót, és nem a most negyedik Bologna (24,22 százalék), vagy a torinóiak mögött egy ponttal lemaradó Lazio (18,5 százalék).

Balogh Botond Parmájára nagy kihívás vár a hajrában, a 17. helyen álló gárda előnye csak három pont a már kieső Empolival szemben.

A Serie A állása 1. Inter 29 19 7 3 65 27 38 64 2. Napoli 29 18 7 4 45 23 22 61 3. Atalanta 29 17 7 5 63 28 35 58 4. Bologna 29 14 11 4 49 34 15 53 5. Juventus 29 13 13 3 45 28 17 52 6. Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51 7. Roma 29 14 7 8 44 30 14 49 8. Fiorentina 29 14 6 9 46 30 16 48 9. AC Milan 29 13 8 8 44 33 11 47 10. Udinese 29 11 7 11 35 39 −4 40 11. Torino 29 9 11 9 34 34 0 38 12. Genoa 29 8 11 10 28 37 −9 35 13. Como 29 7 8 14 35 46 −11 29 14. Verona 29 9 2 18 29 58 −29 29 15. Cagliari 29 6 8 15 28 44 −16 26 16. Lecce 29 6 7 16 21 48 −27 25 17. Parma 29 5 10 14 35 49 −14 25 18. Empoli 29 4 10 15 23 46 −23 22 19. Venezia 29 3 11 15 23 42 −19 20 20. Monza 29 2 9 18 24 49 −25 15

Spanyolország: a Barca és a Real mellett még az Atlético is befuthat, Nikitscherék kezdhetnek csomagolni

A legizgalmasabb végjátékra a La Ligában van esély, ahol a csütörtökön az Osasuna elleni pótlásra úgy készülhetett a Barcelona, hogy a Real Madridhoz hasonlóan 60 ponttal állt, az Atlético Madrid pedig hiába vezetett a 72. percben 2–0-ra legutóbb a katalánok ellen, végül a 92. perc után esett két találattal a Barcelona 4–2-re nyert, így a „matracosok” előzés helyett kissé leszakadtak (56).

Az Osasuna elleni meccs előtt a Barcelona az esetek 71,99 százalékában jött ki aranyérmesnek, a Real Madrid valamivel több mint egynegyedében (25,85 százalék), az Atlético viszont már csak alig 2,14 százalékában. A csütörtöki siker viszont alaposan megdobta a Barcát, már 76,72 százalékra áll, a Real 21,51-re csökkent, az Atlético pedig 1,75-re.

A BL mindhárom gigász számára fix (100, 100 és 99,81 százalék), és valójában itt az Athletic Bilbao (87,03 százalék) révén gyakorlatilag már a negyedik csapatot is nyugodtan behúzhatjuk – a Villarreal alig minden tizedik szimulációban (10,52 százalék) fért be a top 4-be, a Betis esélye pedig ennél is jóval kisebb (2,52 százalék).

A télen Valladolidba igazoló Nikitscher Tamás kezdhet búcsúzni a spanyol élvonaltól, 16 pontos együttese még az utolsó előttitől is három győzelemre van, a 15–19. helyekért viszont még öldöklő csata lesz, itt három ponton belül van négy csapat, amelyből kettő fixen kiesik.

A La Liga állása 1. Barcelona 28 20 3 5 78 27 51 63 2. Real Madrid 28 18 6 4 59 27 32 60 3. Atlético Madrid 28 16 8 4 46 22 24 56 4. Athletic Bilbao 28 14 10 4 46 24 22 52 5. Villarreal 27 12 8 7 49 38 11 44 6. Real Betis 28 12 8 8 38 35 3 44 7. Mallorca 28 11 7 10 28 34 −6 40 8. Celta Vigo 28 11 6 11 41 41 0 39 9. Rayo Vallecano 28 9 10 9 31 31 0 37 10. Sevilla 28 9 9 10 32 37 −5 36 11. Getafe 28 9 9 10 25 23 2 36 12. Real Sociedad 28 10 5 13 25 30 −5 35 13. Girona 28 9 7 12 36 41 −5 34 14. Osasuna 29 7 12 9 33 42 −9 33 15. Espanyol 27 7 7 13 26 39 −13 28 16. Valencia 28 6 10 12 31 46 −15 28 17. Alavés 28 6 9 13 32 42 −10 27 18. Leganés 28 6 9 13 26 43 −17 27 19. Las Palmas 28 6 7 15 32 47 −15 25 20. Valladolid 28 4 4 20 18 63 −45 16

