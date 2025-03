Az utolsó előtti Debrecen kétgólos győzelmet aratott a sereghajtó Kecskemét otthonában a labdarúgó NB I 25. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A végeredmény már az első félidőben kialakult.

A Kecskemét–Debrecen-mérkőzés előtt Virág Andrásra, a hazai klub március 8-án elhunyt legendás játékosára emlékeztek a jelenlévők, játékostársak, vezetők, szurkolók. A KTE egykori csapatkapitányánál senki nem lépett többször pályára az egyesület színeiben (630).

A szakadó esőben a Debrecen kezdte nagyobb lendülettel a találkozót és két átlövés-góllal a 21. percre jelentős előnybe került.





A hazaiak is próbálkoztak, de a támadásaikból hiányzott az átütőerő, mígnem Pászka révén egy nagyszerű távoli lövéssel sikerült szépíteniük. A folytatásban kissé csapkodóvá vált a játék, sok volt a rossz átadás, pontatlan passz és szabálytalanság. A játékvezető négy sárga lapos figyelmeztetést is kiosztott ebben az időszakban, a kapuk pedig nem forogtak veszélyben. Az első félidő hajrája aztán ismét a vendégeké volt, előbb Domingues hat méterről, ziccerből mellé lőtt, majd Malinov már sikerrel járt, egy kipattanóból növelte ismét kétgólosra a Loki előnyét.

A szünetben hármat is cserélt Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője, a második játékrész pedig hazai rohamokkal és kihasználatlanul maradt helyzetekkel kezdődött. Tíz perc után rendezte ugyan sorait a DVSC, de továbbra is nagy fölényben játszottak a lila-fehérek, akik előtt több lehetőség is adódott, nem tudtak azonban élni velük.

A folytatásban kijött a szorításból a vendégcsapat, de már nem volt olyan veszélyes, mint az első félidőben, az előnyét azonban sikeresen őrizte. Lukács még elpuskázott ugyan egy nagy helyzetet a hajrában, de az utolsó percek már nem tartogattak meglepetést, így a Kecskemét ezúttal pont nélkül maradt hazai pályán.

Az összecsapás előtt mindkét csapat húsz ponttal állt, a sikerrel a DVSC lépéselőnybe került riválisával szemben a bennmaradásért zajló küzdelemben.

A debreceniek ezzel megszakították ötmeccses nyeretlenségi sorozatukat, a Kecskemétnek pedig véget ért az öt mérkőzés óta tartó otthoni veretlensége – jegyezte meg az MTI.